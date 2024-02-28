https://ria.ru/20240228/turchak-1930051630.html

Турчак высоко оценил темпы социальной догазифиции в Новгородской области

Турчак высоко оценил темпы социальной догазифиции в Новгородской области - РИА Новости, 28.02.2024

Турчак высоко оценил темпы социальной догазифиции в Новгородской области

Первый вице-спикер Совфеда Андрей Турчак принял участие в церемонии подключения газа в селе Мошенское, он высоко оценил темпы социальной догазификации в... РИА Новости, 28.02.2024

2024-02-28T17:39

2024-02-28T17:39

2024-02-28T18:54

новгородская область

андрей турчак

андрей никитин (политик)

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 28 фев - РИА Новости. Первый вице-спикер Совфеда Андрей Турчак принял участие в церемонии подключения газа в селе Мошенское, он высоко оценил темпы социальной догазификации в Новгородской области, передает пресс-служба правительства региона. Уточняется, что в среду в Мошенском районе ввели в эксплуатацию межпоселковый газопровод. Почти 50 километров новых сетей теперь соединяют Боровичи, деревни Починная Сопка, Меглецы и село Мошенское. Газопровод был построен в рамках программы по развитию газоснабжения и газификации Новгородской области ПАО "Газпром" на 2021-2025 годы. В открытии газопровода вместе с Турчаком принял участие губернатор Новгородской области Андрей Никитин и генеральный директор ООО "Газпром межрегионгаз" Сергей Густов. "В Новгородской области все больше домов подключают к газу по президентской программе социальной догазификации. На участие в ней принято более 10 тысяч заявок. Таких темпов по газификации регион не видел последние лет пятьдесят. Область полностью выполнила поручение президента по субсидиям для льготников. Все 13 категорий граждан получают компенсацию не менее 100 тысяч рублей на газовое оборудование", – подчеркнул Турчак. По словам Никитина, учитывая решение президента России о бесплатной догазификации частного сектора, запрос на газификацию населенных пунктов стал очень высоким. "С пуском газа в Мошенском голубое топливо придет в более 1,4 тысячи домовладений. На природный газ мы переведем четыре коммунальные котельные. Все это – важный шаг в развитии района. А самое главное – улучшение качества жизни наших людей", – сообщил Никитин. Отмечается, что в рамках социальной газификации в регионе уже принято более 10 тысяч заявок. По 98% из них уже есть договоры. Также в Мошенском состоялось подключение современной газовой котельной, которая заменила угольную. "Мы поступательно продолжаем работу по расширению географии газификации Новгородской области. Впереди – газификация Пестовского, Батецкого, Холмского, Маревского и Поддорского районов", – отметил Густов.

https://ria.ru/20240220/kapremont-1928604850.html

https://ria.ru/20240122/konsultatsii-1922763092.html

https://ria.ru/20240227/sertifikaty-1929858510.html

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новгородская область, андрей турчак, андрей никитин (политик), совет федерации рф, боровичи, россия