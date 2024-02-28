https://ria.ru/20240228/sertifikat-1929959568.html

Дербентская винодельческая компания получила сертификат "Сделано в России"

Дербентская винодельческая компания получила сертификат "Сделано в России" - РИА Новости, 28.02.2024

Дербентская винодельческая компания получила сертификат "Сделано в России"

"Дербентская винодельческая компания" ("Дербент Вино"), производитель вина из Дагестана, прошла процедуру добровольной сертификации Российского экспортного... РИА Новости, 28.02.2024

2024-02-28T12:38

2024-02-28T12:38

2024-02-28T12:38

экономика

россия

дербент

российский экспортный центр (рэц)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1c/1929934080_0:117:1280:837_1920x0_80_0_0_67f35cd392e5d8d7fd3ef3a279b60b01.jpg

МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. "Дербентская винодельческая компания" ("Дербент Вино"), производитель вина из Дагестана, прошла процедуру добровольной сертификации Российского экспортного центра (группа ВЭБ.РФ) и получила сертификат со знаком-"птичкой", подтвердив качество своей продукции для международного рынка, сообщает центр."Дербент Вино" начала свой путь с высадки виноградников в 2011 году – тогда еще компания планировала просто продавать виноград, а не делать вино. Однако в 2014 году в компании осознали перспективность виноделия и приняли решение о строительстве в городе Дербент винного производства, отвечающего всем современным стандартам. В 2018 году винодельня начала свою работу."Дербент Вино" – производитель вина из винограда, собранного на территории Дагестана. Винодельня находится в городе Дербент и располагается в идеальных для выращивания винограда условиях – в окружении гор, природных заповедников и Каспийского моря. Сегодня "Дербент Вино" – это один из крупнейших заводов не только в Республике Дагестан, но и во всей России, а продукция реализуется в более чем 40 регионах нашей страны.Экспортной деятельностью компания начала заниматься в 2022 году, запустив процесс поставок в сеть гипермаркетов в Белоруссии. Затем вино из Дербента смогли попробовать в Казахстане и Узбекистане."Работа по реализации экспорта сложна и кропотлива, тем более в нынешних экономических реалиях, но, благодаря четкой отлаженной работе команды и партнеров, помимо Беларуси мы уже работаем с Казахстаном и Узбекистаном. В Узбекистане не слишком высокий уровень потребления вина и алкоголя в целом, но в последнее время возросло количество релокантов – на них мы и решили сделать ставку", – рассказывают в компании.На данный момент компания "Дербент Вино" имеет стабильные цепочки экспортных поставок, однако продолжает следить за ситуацией и готова к решению потенциальных проблем. "Сейчас процесс экспорта отлажен, но из-за возможных рисков, санкций и политических факторов могут возникать трудности с оплатой и другими финансовыми операциями. Однако эти проблемы также решаемы, если в процессе заинтересованы обе стороны", – говорят представители "Дербент Вино".На достигнутом экспортном успехе "Дербент Вино" останавливаться не планирует – сейчас компания думает о дальнейшем расширении в Азию, в частности, на рынки Китая и Индии. "Эти государства сейчас перспективны для развития торговых отношений и сами дружественно относятся к России, проявляют интерес", – комментируют в компании.Также в "Дербент Вино" считают, что ощутимо повысить эффективность процесса экспортного расширения компании помогут недавно полученный сертификат "Сделано в России" и услуги Российского экспортного центра."Мы слышали о программе поддержки "Сделано в России", и зная, что такая программа работает, подумали, что на старте нашего экспортного пути она может быть хорошим помощником – и решили участвовать. Думаем, что сертификат и работа с РЭЦ могут помочь в коммуникации с новыми странами и партнерами. Также мы бы хотели поработать с РЭЦ в рамках разнообразных международных форумов и выставок", – подчеркивают представители компании.Узнать подробнее о программе поддержки "Сделано в России" можно на сайте РЭЦ.

https://ria.ru/20240227/eksportery-1929776989.html

https://ria.ru/20240227/prodazhi-1929708448.html

россия

дербент

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, россия, дербент, российский экспортный центр (рэц)