https://ria.ru/20240228/sertifikat-1929959568.html
Дербентская винодельческая компания получила сертификат "Сделано в России"
Дербентская винодельческая компания получила сертификат "Сделано в России" - РИА Новости, 28.02.2024
Дербентская винодельческая компания получила сертификат "Сделано в России"
"Дербентская винодельческая компания" ("Дербент Вино"), производитель вина из Дагестана, прошла процедуру добровольной сертификации Российского экспортного... РИА Новости, 28.02.2024
2024-02-28T12:38
2024-02-28T12:38
2024-02-28T12:38
экономика
россия
дербент
российский экспортный центр (рэц)
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. "Дербентская винодельческая компания" ("Дербент Вино"), производитель вина из Дагестана, прошла процедуру добровольной сертификации Российского экспортного центра (группа ВЭБ.РФ) и получила сертификат со знаком-"птичкой", подтвердив качество своей продукции для международного рынка, сообщает центр."Дербент Вино" начала свой путь с высадки виноградников в 2011 году – тогда еще компания планировала просто продавать виноград, а не делать вино. Однако в 2014 году в компании осознали перспективность виноделия и приняли решение о строительстве в городе Дербент винного производства, отвечающего всем современным стандартам. В 2018 году винодельня начала свою работу."Дербент Вино" – производитель вина из винограда, собранного на территории Дагестана. Винодельня находится в городе Дербент и располагается в идеальных для выращивания винограда условиях – в окружении гор, природных заповедников и Каспийского моря. Сегодня "Дербент Вино" – это один из крупнейших заводов не только в Республике Дагестан, но и во всей России, а продукция реализуется в более чем 40 регионах нашей страны.Экспортной деятельностью компания начала заниматься в 2022 году, запустив процесс поставок в сеть гипермаркетов в Белоруссии. Затем вино из Дербента смогли попробовать в Казахстане и Узбекистане."Работа по реализации экспорта сложна и кропотлива, тем более в нынешних экономических реалиях, но, благодаря четкой отлаженной работе команды и партнеров, помимо Беларуси мы уже работаем с Казахстаном и Узбекистаном. В Узбекистане не слишком высокий уровень потребления вина и алкоголя в целом, но в последнее время возросло количество релокантов – на них мы и решили сделать ставку", – рассказывают в компании.На данный момент компания "Дербент Вино" имеет стабильные цепочки экспортных поставок, однако продолжает следить за ситуацией и готова к решению потенциальных проблем. "Сейчас процесс экспорта отлажен, но из-за возможных рисков, санкций и политических факторов могут возникать трудности с оплатой и другими финансовыми операциями. Однако эти проблемы также решаемы, если в процессе заинтересованы обе стороны", – говорят представители "Дербент Вино".На достигнутом экспортном успехе "Дербент Вино" останавливаться не планирует – сейчас компания думает о дальнейшем расширении в Азию, в частности, на рынки Китая и Индии. "Эти государства сейчас перспективны для развития торговых отношений и сами дружественно относятся к России, проявляют интерес", – комментируют в компании.Также в "Дербент Вино" считают, что ощутимо повысить эффективность процесса экспортного расширения компании помогут недавно полученный сертификат "Сделано в России" и услуги Российского экспортного центра."Мы слышали о программе поддержки "Сделано в России", и зная, что такая программа работает, подумали, что на старте нашего экспортного пути она может быть хорошим помощником – и решили участвовать. Думаем, что сертификат и работа с РЭЦ могут помочь в коммуникации с новыми странами и партнерами. Также мы бы хотели поработать с РЭЦ в рамках разнообразных международных форумов и выставок", – подчеркивают представители компании.Узнать подробнее о программе поддержки "Сделано в России" можно на сайте РЭЦ.
https://ria.ru/20240227/eksportery-1929776989.html
https://ria.ru/20240227/prodazhi-1929708448.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, дербент, российский экспортный центр (рэц)
Экономика, Россия, Дербент, Российский экспортный центр (РЭЦ)
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. "Дербентская винодельческая компания" ("Дербент Вино"), производитель вина из Дагестана, прошла процедуру добровольной сертификации Российского экспортного центра (группа ВЭБ.РФ) и получила сертификат со знаком-"птичкой", подтвердив качество своей продукции для международного рынка, сообщает центр.
"Дербент Вино" начала свой путь с высадки виноградников в 2011 году – тогда еще компания планировала просто продавать виноград, а не делать вино. Однако в 2014 году в компании осознали перспективность виноделия и приняли решение о строительстве в городе Дербент
винного производства, отвечающего всем современным стандартам. В 2018 году винодельня начала свою работу.
РЭЦ: число экспортеров среди МСП выросло на 60 процентов — до 83 тысяч
"Дербент Вино" – производитель вина из винограда, собранного на территории Дагестана. Винодельня находится в городе Дербент и располагается в идеальных для выращивания винограда условиях – в окружении гор, природных заповедников и Каспийского моря
. Сегодня "Дербент Вино" – это один из крупнейших заводов не только в Республике Дагестан, но и во всей России, а продукция реализуется в более чем 40 регионах нашей страны.
Экспортной деятельностью компания начала заниматься в 2022 году, запустив процесс поставок в сеть гипермаркетов в Белоруссии
. Затем вино из Дербента смогли попробовать в Казахстане
и Узбекистане
.
"Работа по реализации экспорта сложна и кропотлива, тем более в нынешних экономических реалиях, но, благодаря четкой отлаженной работе команды и партнеров, помимо Беларуси мы уже работаем с Казахстаном и Узбекистаном. В Узбекистане не слишком высокий уровень потребления вина и алкоголя в целом, но в последнее время возросло количество релокантов – на них мы и решили сделать ставку", – рассказывают в компании.
На данный момент компания "Дербент Вино" имеет стабильные цепочки экспортных поставок, однако продолжает следить за ситуацией и готова к решению потенциальных проблем. "Сейчас процесс экспорта отлажен, но из-за возможных рисков, санкций и политических факторов могут возникать трудности с оплатой и другими финансовыми операциями. Однако эти проблемы также решаемы, если в процессе заинтересованы обе стороны", – говорят представители "Дербент Вино".
Продажи продукции АПК России в павильонах РЭЦ выросли в 4 раза
На достигнутом экспортном успехе "Дербент Вино" останавливаться не планирует – сейчас компания думает о дальнейшем расширении в Азию
, в частности, на рынки Китая
и Индии
. "Эти государства сейчас перспективны для развития торговых отношений и сами дружественно относятся к России, проявляют интерес", – комментируют в компании.
Также в "Дербент Вино" считают, что ощутимо повысить эффективность процесса экспортного расширения компании помогут недавно полученный сертификат "Сделано в России" и услуги Российского экспортного центра.
"Мы слышали о программе поддержки "Сделано в России", и зная, что такая программа работает, подумали, что на старте нашего экспортного пути она может быть хорошим помощником – и решили участвовать. Думаем, что сертификат и работа с РЭЦ могут помочь в коммуникации с новыми странами и партнерами. Также мы бы хотели поработать с РЭЦ в рамках разнообразных международных форумов и выставок", – подчеркивают представители компании.
Узнать подробнее о программе поддержки "Сделано в России" можно на сайте РЭЦ.