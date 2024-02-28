МИД России заявил, что Запад принимает санкции ради самих санкций
Захарова: Запад вводит санкции не для эффекта, а ради самого факта их принятия
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга. Архивное фото
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Запад принимает санкции не ради эффекта, а ради самого факта принятия ограничений, Россия, в свою очередь, уже выработала "санкционный иммунитет", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Для политических элит Запада важно уже не столько содержание (санкционных пакетов - ред.), сколько сам факт принятия ограничений. Собственно, глава МИД ФРГ (Анналена) Бербок заявила буквально день или два назад, что, когда они принимали санкции против России, они понимали, что это никаким образом не остановит реализацию ее внешнеполитического курса, но это было важно, то есть сами санкции важны. Мне кажется, под этим девизом они их и вырабатывали", - заявила Захарова на брифинге, отвечая на вопрос журналистов об отношении к 13-му пакету санкций Евросоюза.
При этом "какой эффект они производят и какая отдача идет на сам ЕС - об этом они умалчивают".
"Наша страна наработала достаточный санкционный иммунитет, чтобы успешно нивелировать очередные брюссельские потуги подорвать устойчивую тенденцию роста российской экономики. И уж точно новые санкции ЕС не окажут никакого влияния на ход СВО и реализацию нашего внешнеполитического курса, твердой приверженности России курсу на отстаивание своих законных интересов, в том числе в сфере безопасности", - заверила она.
Ранее в Еврокомиссии сообщили, что в 13-й пакет санкций включены компании из Китая, Индии, Шри-Ланки, Казахстана, Таиланда, Сербии и Турции в связи с тем, что они "продают электронные компоненты для военно-промышленного комплекса России". Всего в пакет попали десять зарубежных компаний из семи стран. МИД РФ назвал 13-й пакет санкций ЕС незаконным и подрывающим прерогативы СБ ООН.