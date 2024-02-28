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Биография Николая Рыжкова

Биография Николая Рыжкова - РИА Новости, 28.02.2024

Биография Николая Рыжкова

Советский и российский государственный деятель Николай Иванович Рыжков родился 28 сентября 1929 года в селе Дылеевка Артемовского округа Украинской ССР (ныне –... РИА Новости, 28.02.2024

2024-02-28T10:44

2024-02-28T10:44

2024-02-28T10:44

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Советский и российский государственный деятель Николай Иванович Рыжков родился 28 сентября 1929 года в селе Дылеевка Артемовского округа Украинской ССР (ныне – Донецкая Народная Республика, Россия) в семье рабочего-шахтера.В 1950 окончил Краматорский машиностроительный техникум.В 1959 году окончил Уральский политехнический институт им. С.М. Кирова (ныне – Уральский государственный технический университет – УПИ имени Б. Н. Ельцина) (инженер-механик). Кандидат экономических наук (1988).В 1950-1975 годах работал на Уральском заводе тяжелого машиностроения имени Серго Орджоникидзе (с 1971 года – ПО "Уралмаш", ныне – ПАО "Уралмашзавод"), где занимал должности мастера, начальника цеха, главного инженера, заместителя директора и генерального директора.В 1956 год вступил в КПСС. С 1981 года – член ЦК КПСС, в 1982-1985 годах – секретарь, заведующий экономическим отделом ЦК КПСС, в 1985-1990 годах – член Политбюро ЦК КПСС.В период 1975-1979 годов занимал должность первого заместителя министра тяжелого и транспортного машиностроения СССР.В 1979-1982 годах – первый заместитель председателя Госплана СССР в ранге министра.С 1982 года по поручению генсека ЦК КПСС Юрия Андропова Николай Рыжков готовил предложения по модернизации механизма управления экономикой и меры по его осуществлению.С 27 сентября 1985 года по 14 января 1991 года был председателем Совета Министров СССР.Был одним из инициаторов перестройки. Считал необходимым постепенный перевод советской экономики на рыночные рельсы через проведение системных реформ.В 1986 году возглавлял штаб по ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.В 1988 году возглавил Комиссию по ликвидации последствий разрушительного землетрясения в городе Спитак (Армянская ССР, ныне Армения), за что впоследствии получил звание "Национального героя Армении" (2008). Был членом Президентского совета СССР (1990).С 1991 года официально вышел на пенсию. 12 июня 1991 года, в ходе выборов президента РСФСР Николай Рыжков занял второе место с 16,85% голосов избирателей, уступив председателю Верховного Совета РСФСР Борису Ельцину с 57,3% голосов. Являлся сторонником сохранения СССР на основе подписания нового Союзного договора. Впоследствии резко критиковал Михаила Горбачева и Бориса Ельцина, считая их главными виновниками распада СССР.С 1992 года был советником в Военно-промышленной инвестиционной компании (ВПИК).С марта 1994 года до 1995 года занимал должность председателя совета директоров "Тверьуниверсалбанка". В 1996-2003 годах – депутат Государственной Думы России II и III созывов.Руководил депутатской группой "Народовластие" (1996-2000).В 1996-1998 годах был председателем исполкома Народно-патриотического союза России (1996-2010), затем его сопредседателем. С 1998 по 2011 годы возглавлял Координационный совет содействия отечественным товаропроизводителям (ныне – Союз отечественных товаропроизводителей). Был депутатом Совета депутатов Губкинского городского округа Белгородской области на непостоянной основе.С сентября 2003 года – член Совета Федерации Федерального Собрания России от Белгородской области. В 2006-2011 годах был председателем Комиссии СФ по естественным монополиям. Был членом комитетов СФ по вопросам местного самоуправления, по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера. 25 сентября 2023 года полномочия Николая Рыжкова в Совете Федерации были досрочно прекращены. Был председателем Попечительского совета мемориального комплекса "Прохоровское поле", являлся одним из инициаторов строительства мемориального комплекса на месте Прохоровского танкового сражения (1943).Был председателем совета "Московского интеллектуального делового клуба", членом общественного совета редакции газеты "Правда", членом попечительского совета фонда "Реформа".Автор монографий и десятков научных трудов в области машиностроения, экономики и управления, брошюр, многочисленных статей в отечественной и зарубежной прессе.Автор книг "Перестройка: история предательств" (1992), "Я из партии по имени "Россия" (1995), "Десять лет великих потрясений" (1996).Лауреат Государственных премий СССР (1969, 1979).Герой Труда Российской Федерации (2019). Был награжден орденами Трудового Красного Знамени (1966, 1979), Октябрьской революции (1971), Ленина (1974, 1976), Отечественной войны I степени (1985), "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2004), "За заслуги перед Отечеством" I степени (2014), Почета (2013), медалью Столыпина П.А. I степени (2014). Был отмечен Благодарностью (2008) и Почетной грамотой президента РФ (2009). Николай Рыжков также был награжден белорусским орденом Почета (2004), казахским орденом "Достык" II (2004), киргизским орденом "Данакер" (2004) и другими наградами.Национальный герой Армении (2008). В городе Спитак (Армения) Николаю Рыжкову установлен бюст на площади его имени. В городе Гюмри (Армения) открыта мемориальная доска. Во многих армянских городах в честь политика названы улицы.28 февраля 2024 года стало известно, что Николай Рыжков скончался.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

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