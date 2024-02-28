https://ria.ru/20240228/ryzhkov-1929909844.html

Умер экс-глава правительства СССР Николай Рыжков

Умер экс-глава правительства СССР Николай Рыжков - РИА Новости, 28.02.2024

Умер экс-глава правительства СССР Николай Рыжков

Умер глава правительства СССР эпохи перестройки Николай Рыжков, ему было 94 года, сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в своем Telegram-канале. РИА Новости, 28.02.2024

2024-02-28T09:16

2024-02-28T09:16

2024-02-28T15:00

ссср

николай рыжков

совет федерации рф

валентина матвиенко

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1c/1929914394_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_99240eb0aec65ec28655f19d08d8e891.jpg

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Умер глава правительства СССР эпохи перестройки Николай Рыжков, ему было 94 года, сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в своем Telegram-канале."Ушел потрясающий и светлый человек — Николай Иванович Рыжков. Человек-эпоха. Человек уникальной судьбы и государственный деятель уникального масштаба", — написала Матвиенко.Она назвала Рыжкова человеком большой души, и это качество проявлялось во всем, за что он брался.Политик всегда искренне переживал за дело, за людей и страну, подчеркнула Матвиенко.Николай Иванович Рыжков родился 28 сентября 1929 года в Донецкой области. Закончил Уральский политехнический институт имени С. М. Кирова, работал на производстве, затем продолжил карьеру по партийной линии.С 1985 по 1991 год занимал пост председателя Совета министров СССР. В 1991-м участвовал в первых выборах президента России, в которых уступил Борису Ельцину. Избирался депутатом Государственной думы II и III созывов.С 2003 по 2023 год Рыжков представлял в Совете Федерации Белгородскую область, был старейшим сенатором. В минувшем октябре досрочно сложил с себя полномочия, объяснив это решение преклонным возрастом.

ссср

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ссср, николай рыжков, совет федерации рф, валентина матвиенко, общество