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Умер экс-глава правительства СССР Николай Рыжков
Умер экс-глава правительства СССР Николай Рыжков - РИА Новости, 28.02.2024
Умер экс-глава правительства СССР Николай Рыжков
Умер глава правительства СССР эпохи перестройки Николай Рыжков, ему было 94 года, сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в своем Telegram-канале. РИА Новости, 28.02.2024
2024-02-28T09:16
2024-02-28T09:16
2024-02-28T15:00
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Умер глава правительства СССР эпохи перестройки Николай Рыжков, ему было 94 года, сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в своем Telegram-канале."Ушел потрясающий и светлый человек — Николай Иванович Рыжков. Человек-эпоха. Человек уникальной судьбы и государственный деятель уникального масштаба", — написала Матвиенко.Она назвала Рыжкова человеком большой души, и это качество проявлялось во всем, за что он брался.Политик всегда искренне переживал за дело, за людей и страну, подчеркнула Матвиенко.Николай Иванович Рыжков родился 28 сентября 1929 года в Донецкой области. Закончил Уральский политехнический институт имени С. М. Кирова, работал на производстве, затем продолжил карьеру по партийной линии.С 1985 по 1991 год занимал пост председателя Совета министров СССР. В 1991-м участвовал в первых выборах президента России, в которых уступил Борису Ельцину. Избирался депутатом Государственной думы II и III созывов.С 2003 по 2023 год Рыжков представлял в Совете Федерации Белгородскую область, был старейшим сенатором. В минувшем октябре досрочно сложил с себя полномочия, объяснив это решение преклонным возрастом.
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РИА Новости
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ссср, николай рыжков, совет федерации рф, валентина матвиенко, общество
СССР, Николай Рыжков, Совет Федерации РФ, Валентина Матвиенко, Общество
Умер экс-глава правительства СССР Николай Рыжков
Матвиенко сообщила о смерти экс-главы правительства СССР Николая Рыжкова
МОСКВА, 28 фев — РИА Новости.
Умер глава правительства СССР эпохи перестройки Николай Рыжков, ему было 94 года, сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в своем Telegram-канале
.
«
"Ушел потрясающий и светлый человек — Николай Иванович Рыжков. Человек-эпоха. Человек уникальной судьбы и государственный деятель уникального масштаба", — написала Матвиенко.
Она назвала Рыжкова человеком большой души, и это качество проявлялось во всем, за что он брался.
Политик всегда искренне переживал за дело, за людей и страну, подчеркнула Матвиенко.
Николай Иванович Рыжков родился 28 сентября 1929 года в Донецкой области. Закончил Уральский политехнический институт имени С. М. Кирова, работал на производстве, затем продолжил карьеру по партийной линии.
С 1985 по 1991 год занимал пост председателя Совета министров СССР. В 1991-м участвовал в первых выборах президента России, в которых уступил Борису Ельцину. Избирался депутатом Государственной думы II и III созывов.
С 2003 по 2023 год Рыжков представлял в Совете Федерации Белгородскую область, был старейшим сенатором. В минувшем октябре досрочно сложил с себя полномочия, объяснив это решение преклонным возрастом.