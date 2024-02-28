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ВМС Индии перехватили судно с наркотиками у берегов Гуджарата - РИА Новости, 28.02.2024
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09:20 28.02.2024 (обновлено: 09:27 28.02.2024)
https://ria.ru/20240228/narkotiki-1929910863.html
ВМС Индии перехватили судно с наркотиками у берегов Гуджарата
ВМС Индии перехватили судно с наркотиками у берегов Гуджарата - РИА Новости, 28.02.2024
ВМС Индии перехватили судно с наркотиками у берегов Гуджарата
ВМС Индии перехватили судно с 3,3 тонны наркотиков, это одно из крупнейших изъятий наркотических средств в истории страны, сообщил представитель флота в соцсети РИА Новости, 28.02.2024
2024-02-28T09:20
2024-02-28T09:27
в мире
аравийское море
иран
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вмс индии
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НЬЮ-ДЕЛИ, 28 фев - РИА Новости. ВМС Индии перехватили судно с 3,3 тонны наркотиков, это одно из крупнейших изъятий наркотических средств в истории страны, сообщил представитель флота в соцсети Х. Операция была проведена в Аравийском море вдоль международной морской границы совместно ВМС Индии, антитеррористическим отрядом Гуджарата и бюро по контролю над наркотиками. &quot;ВМС Индии в ходе скоординированных операций с бюро по контролю за наркотиками задержали подозрительное судно, перевозившее почти 3300 килограммов контрабанды (3089 килограммов чараса (наркотическое вещество - ред.), 158 килограммов метамфетамина и 25 килограммов морфина)&quot;, - сообщил представитель ВМС Индии.Он отметил, что эта партия существенно больше любой из изъятых за последнее время. "Бюро по контролю за наркотиками и другие агентства разоблачили еще одну международную сеть незаконного оборота наркотиков и произвели самую большую за всю историю страны оффшорную конфискацию (по количеству)", - подтвердил старший офицер федерального агентства по борьбе с наркотиками изданию Indian Express. Он отметил, что экипаж перехваченного судна задержан и передан правоохранительным органам. Задержанные на лодке пять человек предположительно являются гражданами Ирана или Пакистана, никаких документов у них не обнаружено.
https://ria.ru/20231031/kokain-1906467550.html
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в мире, аравийское море, иран, пакистан, вмс индии
В мире, Аравийское море, Иран, Пакистан, ВМС Индии
ВМС Индии перехватили судно с наркотиками у берегов Гуджарата

ВМС Индии перехватили судно с 3,3 тонны наркотиков у берегов Гуджарата

© Фото : Indian NavyНаркотики, изъятые в результате перехвата ВМС Индии судна в Аравийском море
Наркотики, изъятые в результате перехвата ВМС Индии судна в Аравийском море - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
© Фото : Indian Navy
Наркотики, изъятые в результате перехвата ВМС Индии судна в Аравийском море
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НЬЮ-ДЕЛИ, 28 фев - РИА Новости. ВМС Индии перехватили судно с 3,3 тонны наркотиков, это одно из крупнейших изъятий наркотических средств в истории страны, сообщил представитель флота в соцсети Х.
Операция была проведена в Аравийском море вдоль международной морской границы совместно ВМС Индии, антитеррористическим отрядом Гуджарата и бюро по контролю над наркотиками.
«

"ВМС Индии в ходе скоординированных операций с бюро по контролю за наркотиками задержали подозрительное судно, перевозившее почти 3300 килограммов контрабанды (3089 килограммов чараса (наркотическое вещество - ред.), 158 килограммов метамфетамина и 25 килограммов морфина)", - сообщил представитель ВМС Индии.

Он отметил, что эта партия существенно больше любой из изъятых за последнее время.
"Бюро по контролю за наркотиками и другие агентства разоблачили еще одну международную сеть незаконного оборота наркотиков и произвели самую большую за всю историю страны оффшорную конфискацию (по количеству)", - подтвердил старший офицер федерального агентства по борьбе с наркотиками изданию Indian Express.
Он отметил, что экипаж перехваченного судна задержан и передан правоохранительным органам. Задержанные на лодке пять человек предположительно являются гражданами Ирана или Пакистана, никаких документов у них не обнаружено.
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В миреАравийское мореИранПакистанВМС Индии
 
 
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