https://ria.ru/20240228/narkotiki-1929910863.html

ВМС Индии перехватили судно с наркотиками у берегов Гуджарата

ВМС Индии перехватили судно с наркотиками у берегов Гуджарата - РИА Новости, 28.02.2024

ВМС Индии перехватили судно с наркотиками у берегов Гуджарата

ВМС Индии перехватили судно с 3,3 тонны наркотиков, это одно из крупнейших изъятий наркотических средств в истории страны, сообщил представитель флота в соцсети РИА Новости, 28.02.2024

2024-02-28T09:20

2024-02-28T09:20

2024-02-28T09:27

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аравийское море

иран

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вмс индии

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НЬЮ-ДЕЛИ, 28 фев - РИА Новости. ВМС Индии перехватили судно с 3,3 тонны наркотиков, это одно из крупнейших изъятий наркотических средств в истории страны, сообщил представитель флота в соцсети Х. Операция была проведена в Аравийском море вдоль международной морской границы совместно ВМС Индии, антитеррористическим отрядом Гуджарата и бюро по контролю над наркотиками. "ВМС Индии в ходе скоординированных операций с бюро по контролю за наркотиками задержали подозрительное судно, перевозившее почти 3300 килограммов контрабанды (3089 килограммов чараса (наркотическое вещество - ред.), 158 килограммов метамфетамина и 25 килограммов морфина)", - сообщил представитель ВМС Индии.Он отметил, что эта партия существенно больше любой из изъятых за последнее время. "Бюро по контролю за наркотиками и другие агентства разоблачили еще одну международную сеть незаконного оборота наркотиков и произвели самую большую за всю историю страны оффшорную конфискацию (по количеству)", - подтвердил старший офицер федерального агентства по борьбе с наркотиками изданию Indian Express. Он отметил, что экипаж перехваченного судна задержан и передан правоохранительным органам. Задержанные на лодке пять человек предположительно являются гражданами Ирана или Пакистана, никаких документов у них не обнаружено.

https://ria.ru/20231031/kokain-1906467550.html

аравийское море

иран

пакистан

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в мире, аравийское море, иран, пакистан, вмс индии