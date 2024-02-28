https://ria.ru/20240228/narkotiki-1929910863.html
ВМС Индии перехватили судно с наркотиками у берегов Гуджарата
ВМС Индии перехватили судно с наркотиками у берегов Гуджарата - РИА Новости, 28.02.2024
ВМС Индии перехватили судно с наркотиками у берегов Гуджарата
ВМС Индии перехватили судно с 3,3 тонны наркотиков, это одно из крупнейших изъятий наркотических средств в истории страны, сообщил представитель флота в соцсети РИА Новости, 28.02.2024
2024-02-28T09:20
2024-02-28T09:20
2024-02-28T09:27
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НЬЮ-ДЕЛИ, 28 фев - РИА Новости. ВМС Индии перехватили судно с 3,3 тонны наркотиков, это одно из крупнейших изъятий наркотических средств в истории страны, сообщил представитель флота в соцсети Х. Операция была проведена в Аравийском море вдоль международной морской границы совместно ВМС Индии, антитеррористическим отрядом Гуджарата и бюро по контролю над наркотиками. "ВМС Индии в ходе скоординированных операций с бюро по контролю за наркотиками задержали подозрительное судно, перевозившее почти 3300 килограммов контрабанды (3089 килограммов чараса (наркотическое вещество - ред.), 158 килограммов метамфетамина и 25 килограммов морфина)", - сообщил представитель ВМС Индии.Он отметил, что эта партия существенно больше любой из изъятых за последнее время. "Бюро по контролю за наркотиками и другие агентства разоблачили еще одну международную сеть незаконного оборота наркотиков и произвели самую большую за всю историю страны оффшорную конфискацию (по количеству)", - подтвердил старший офицер федерального агентства по борьбе с наркотиками изданию Indian Express. Он отметил, что экипаж перехваченного судна задержан и передан правоохранительным органам. Задержанные на лодке пять человек предположительно являются гражданами Ирана или Пакистана, никаких документов у них не обнаружено.
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в мире, аравийское море, иран, пакистан, вмс индии
В мире, Аравийское море, Иран, Пакистан, ВМС Индии
ВМС Индии перехватили судно с наркотиками у берегов Гуджарата
ВМС Индии перехватили судно с 3,3 тонны наркотиков у берегов Гуджарата
НЬЮ-ДЕЛИ, 28 фев - РИА Новости.
ВМС Индии перехватили судно с 3,3 тонны наркотиков, это одно из крупнейших изъятий наркотических средств в истории страны, сообщил представитель флота в соцсети Х
.
Операция была проведена в Аравийском море вдоль международной морской границы совместно ВМС Индии, антитеррористическим отрядом Гуджарата и бюро по контролю над наркотиками.
«
"ВМС Индии в ходе скоординированных операций с бюро по контролю за наркотиками задержали подозрительное судно, перевозившее почти 3300 килограммов контрабанды (3089 килограммов чараса (наркотическое вещество - ред.), 158 килограммов метамфетамина и 25 килограммов морфина)", - сообщил представитель ВМС Индии.
Он отметил, что эта партия существенно больше любой из изъятых за последнее время.
"Бюро по контролю за наркотиками и другие агентства разоблачили еще одну международную сеть незаконного оборота наркотиков и произвели самую большую за всю историю страны оффшорную конфискацию (по количеству)", - подтвердил старший офицер федерального агентства по борьбе с наркотиками изданию Indian Express.
Он отметил, что экипаж перехваченного судна задержан и передан правоохранительным органам. Задержанные на лодке пять человек предположительно являются гражданами Ирана или Пакистана, никаких документов у них не обнаружено.
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