https://ria.ru/20240228/lavra-1929931004.html

На Украине собираются изъять мощи из Киево-Печерской лавры, заявили в РПЦ

На Украине собираются изъять мощи из Киево-Печерской лавры, заявили в РПЦ - РИА Новости, 28.02.2024

На Украине собираются изъять мощи из Киево-Печерской лавры, заявили в РПЦ

Власти Украины заявили о создании комиссии по приему мощей святых в Киево-Печерской лавре, фактически речь идет об изъятии этих реликвий, сообщил председатель... РИА Новости, 28.02.2024

2024-02-28T10:56

2024-02-28T10:56

2024-02-28T10:56

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МОСКВА, 28 фев – РИА Новости. Власти Украины заявили о создании комиссии по приему мощей святых в Киево-Печерской лавре, фактически речь идет об изъятии этих реликвий, сообщил председатель Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда в своем Telegram канале."Власти Украины продолжают последовательно вытеснять каноническую Украинскую православную церковь из Киево-Печерской лавры. На этот раз глава заповедника "Киево-Печерская лавра" Максим Остапенко заявил о создании комиссии по приему мощей преподобных Печерских из Ближних пещер. Данные действия характеризуются как "возвращение культурных ценностей с целью взятия их на учет". Фактически речь идет об изъятии мощей, что вполне вписывается в план действий киевских властей по запрету единственной канонической Православной Церкви на территории Украины. Впрочем, в ситуации, когда уже попраны все законы Божеские и человеческие, беспредельный цинизм и откровенная манипуляция властей стали привычными", - написал Легойда.Ранее директор национального заповедника "Киево-Печерская лавра" Максим Остапенко заявил, что с 27 февраля начнет работу комиссия по возвращению культурных ценностей, которые находятся в Ближних пещерах, с целью взятия их на учет. Киево-Печерская лавра разделена на две части: в нижней расположены пещеры с мощами святых, Киевская духовная академия и семинария, резиденция главы канонической Украинской православной церкви (УПЦ), административные постройки и корпуса для монахов, в верхней - государственные музеи, Успенский собор и Трапезная церковь - главные храмы лавры. Национальный заповедник еще в начале 2023 года запретил УПЦ проводить богослужения в главных храмах верней лавры и в то же время - разрешил раскольникам из ПЦУ, отобрал многие постройки на территории нижней лавры. Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а парламент принял в первом чтении законопроект о ее фактическом запрете на всей территории страны. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры. В РПЦ сообщали, что сотни православных храмов силой были захвачены украинскими раскольниками при попустительстве местных властей, при этом "физическому насилию подвергаются священники и миряне, мужчины и женщины".

https://ria.ru/20240212/ukraina-1926848246.html

https://ria.ru/20240214/khram-1927210575.html

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украина, владимир легойда, служба безопасности украины, московский патриархат, украинская православная церковь, россия