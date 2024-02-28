https://ria.ru/20240228/lavra-1929931004.html
На Украине собираются изъять мощи из Киево-Печерской лавры, заявили в РПЦ
На Украине собираются изъять мощи из Киево-Печерской лавры, заявили в РПЦ - РИА Новости, 28.02.2024
На Украине собираются изъять мощи из Киево-Печерской лавры, заявили в РПЦ
Власти Украины заявили о создании комиссии по приему мощей святых в Киево-Печерской лавре, фактически речь идет об изъятии этих реликвий, сообщил председатель... РИА Новости, 28.02.2024
2024-02-28T10:56
2024-02-28T10:56
2024-02-28T10:56
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МОСКВА, 28 фев – РИА Новости. Власти Украины заявили о создании комиссии по приему мощей святых в Киево-Печерской лавре, фактически речь идет об изъятии этих реликвий, сообщил председатель Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда в своем Telegram канале."Власти Украины продолжают последовательно вытеснять каноническую Украинскую православную церковь из Киево-Печерской лавры. На этот раз глава заповедника "Киево-Печерская лавра" Максим Остапенко заявил о создании комиссии по приему мощей преподобных Печерских из Ближних пещер. Данные действия характеризуются как "возвращение культурных ценностей с целью взятия их на учет". Фактически речь идет об изъятии мощей, что вполне вписывается в план действий киевских властей по запрету единственной канонической Православной Церкви на территории Украины. Впрочем, в ситуации, когда уже попраны все законы Божеские и человеческие, беспредельный цинизм и откровенная манипуляция властей стали привычными", - написал Легойда.Ранее директор национального заповедника "Киево-Печерская лавра" Максим Остапенко заявил, что с 27 февраля начнет работу комиссия по возвращению культурных ценностей, которые находятся в Ближних пещерах, с целью взятия их на учет. Киево-Печерская лавра разделена на две части: в нижней расположены пещеры с мощами святых, Киевская духовная академия и семинария, резиденция главы канонической Украинской православной церкви (УПЦ), административные постройки и корпуса для монахов, в верхней - государственные музеи, Успенский собор и Трапезная церковь - главные храмы лавры. Национальный заповедник еще в начале 2023 года запретил УПЦ проводить богослужения в главных храмах верней лавры и в то же время - разрешил раскольникам из ПЦУ, отобрал многие постройки на территории нижней лавры. Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а парламент принял в первом чтении законопроект о ее фактическом запрете на всей территории страны. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры. В РПЦ сообщали, что сотни православных храмов силой были захвачены украинскими раскольниками при попустительстве местных властей, при этом "физическому насилию подвергаются священники и миряне, мужчины и женщины".
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украина, владимир легойда, служба безопасности украины, московский патриархат, украинская православная церковь, россия
Религия, Украина, Владимир Легойда, Служба безопасности Украины, Московский Патриархат, Украинская православная церковь, Россия
На Украине собираются изъять мощи из Киево-Печерской лавры, заявили в РПЦ
Легойда: власти Украины собираются изъять мощи святых из Киево-Печерской лавры
МОСКВА, 28 фев – РИА Новости.
Власти Украины заявили о создании комиссии по приему мощей святых в Киево-Печерской лавре, фактически речь идет об изъятии этих реликвий, сообщил председатель Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда в своем Telegram канале.
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"Власти Украины продолжают последовательно вытеснять каноническую Украинскую православную церковь из Киево-Печерской лавры. На этот раз глава заповедника "Киево-Печерская лавра" Максим Остапенко заявил о создании комиссии по приему мощей преподобных Печерских из Ближних пещер. Данные действия характеризуются как "возвращение культурных ценностей с целью взятия их на учет". Фактически речь идет об изъятии мощей, что вполне вписывается в план действий киевских властей по запрету единственной канонической Православной Церкви на территории Украины. Впрочем, в ситуации, когда уже попраны все законы Божеские и человеческие, беспредельный цинизм и откровенная манипуляция властей стали привычными", - написал Легойда.
Ранее директор национального заповедника "Киево-Печерская лавра" Максим Остапенко заявил, что с 27 февраля начнет работу комиссия по возвращению культурных ценностей, которые находятся в Ближних пещерах, с целью взятия их на учет.
На Украине сравнили ситуацию вокруг УПЦ с беспределом начала 90-х
Киево-Печерская лавра разделена на две части: в нижней расположены пещеры с мощами святых, Киевская духовная академия и семинария, резиденция главы канонической Украинской православной церкви (УПЦ), административные постройки и корпуса для монахов, в верхней - государственные музеи, Успенский собор и Трапезная церковь - главные храмы лавры. Национальный заповедник еще в начале 2023 года запретил УПЦ проводить богослужения в главных храмах верней лавры и в то же время - разрешил раскольникам из ПЦУ, отобрал многие постройки на территории нижней лавры.
Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а парламент принял в первом чтении законопроект о ее фактическом запрете на всей территории страны. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры. В РПЦ сообщали, что сотни православных храмов силой были захвачены украинскими раскольниками при попустительстве местных властей, при этом "физическому насилию подвергаются священники и миряне, мужчины и женщины".
СПЖ: УПЦ восстановила контроль над захваченным храмом в Ленковцах