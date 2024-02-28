https://ria.ru/20240228/dokazatelstva-1929848548.html

New York Times доказала правоту Москвы

New York Times доказала правоту Москвы - РИА Новости, 28.02.2024

New York Times доказала правоту Москвы

Итак, ведущая американская газета New York Times признала, что на протяжении последних десяти лет Центральное разведывательное управление США использовало... РИА Новости, 28.02.2024

2024-02-28T08:00

2024-02-28T08:00

2024-02-28T08:06

аналитика

россия

украина

сша

владимир путин

джо байден

петр порошенко

центральное разведывательное управление (цру)

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Итак, ведущая американская газета New York Times признала, что на протяжении последних десяти лет Центральное разведывательное управление США использовало Украину как плацдарм для шпионской, диверсионной, подрывной деятельности против России. В большой статье-расследовании под заголовком "Шпионские игры" газета подробно рассказала о том, как на Украине создавались и функционируют как минимум 12 секретных баз вдоль границы с нашим государством с целью ведения спецопераций против него.Любопытно, что реакция на эту статью на Западе и у нас резко разнится. Если в Америке она произвела эффект разорвавшейся бомбы и воспринята как сенсация, то в России чаще всего звучит вопрос: "А для кого это тайна?" Мы прекрасно знали о том, что Украина интересовала и интересует американскую власть исключительно как источник постоянных угроз и плацдарм для диверсий против России. Никакой другой практической пользы от этой страны, имеющий все признаки несостоявшегося государства, для Америки нет. У нас неоднократно приводились факты, свидетельствующие о ведении западными спецслужбами подрывной деятельности против России с территории Украины.Но статья NYT примечательна именно тем, что известные нам истины наконец-то подтверждаются самими американцами. Все то, от чего тамошние политики пренебрежительно отмахивались как от "конспирологических теорий", оказывается правдой. "Идея о том, что ЦРУ уже более десяти лет активно участвует в делах Украины, ведя тайную войну против России, больше не является теорией заговора", — комментирует откровения мейнстримной газеты предприниматель Дэвид Сакс. "Один из тех моментов, кода ты спрашиваешь: "Так мы злодеи?" — указывает Джеффри Такер, глава Браунстонского института социально-экономических исследований.И ведь все это совпало с неимоверным завыванием западных элит по поводу двухлетней годовщины начала СВО. Только-только отгремел единый хор обвинений против России по поводу "неспровоцированной агрессии против соседнего государства". И вдруг одна из влиятельнейших газет Америки доказывает все те доводы, которые приводились президентом России в обоснование наших действий.В своей исторической речи по поводу начала СВО Путин особо остановился на военном освоении американцами Украины, подчеркнув: "Проблема в том, что на прилегающих к нам территориях — замечу, на наших же исторических территориях — создается враждебная нам "анти-Россия", которая поставлена под полный внешний контроль… Для США и их союзников это так называемая политика сдерживания России, очевидные геополитические дивиденды. А для нашей страны это в итоге — вопрос жизни и смерти, вопрос нашего исторического будущего как народа. И это не преувеличение, это так и есть. Это реальная угроза не просто нашим интересам, а самому существованию нашего государства, его суверенитету. Это и есть та самая красная черта, о которой неоднократно говорили. Они ее перешли".Затем, уже в ходе спецоперации, президент России не раз подчеркивал, что в Новороссии борьба идет за обеспечение безопасности нашей страны: "Я уже много раз об этом говорил: создадут такой антироссийский плацдарм вблизи наших границ, и мы постоянно будем жить под этой угрозой, под этим дамокловым мечом".Запад в ответ постоянно подчеркивал, что все эти заявления России безосновательны и бездоказательны. И вот, пожалуйста: теперь два Пулитцеровских лауреата на страницах NYT полностью подтверждают все те обоснования СВО, которые приводились нашим лидером! То есть вблизи наших границ на протяжении нескольких лет, задолго до 2022 года, был создан мощный плацдарм для ведения подрывной деятельности против России, включая диверсии и теракты. Для нас это не новость, для западной аудитории — откровение и доказательство правоты Путина! "Получается, New York Times полностью соглашается с Владимиром Путиным!" — удивленно восклицает популярный американский блогер Джек Пособец.Кстати, он же указал своей аудитории и на то, что все эти базы ЦРУ создавались "для ведения теневой войны против России" главой агентства Джоном Бреннаном — тем самым, который был сердцем скандала "Рашагейт" с целью опорочить президента США Дональда Трампа. "Вы понимаете, парни? "Рашагейт" никогда не был "Рашагейтом", это всегда был "Украинагейт", — указывает на очевидные для нас истины Пособец.А ведь в статье NYT буквально одной строкой вскользь упоминается: "Украинцы также помогли американцам преследовать российских оперативников, вмешивавшихся в президентские выборы в США в 2016 году". Учитывая, что никаких следов вмешательства никто не нашел, наверняка имеются в виду безуспешные попытки состряпать фейки о таком вмешательстве при помощи украинцев. Здесь же вспоминаются "перехваты разговоров", якобы доказавшие причастность России к уничтожению малазийского рейса MH17 над Донбассом в 2014 году. Тут авторы прокололись: они явно не в курсе, что эти "перехваты" (так называемые пленки Наливайченко) даже не были задействованы в качестве вещдоков на судебном шоу в Гааге по этому делу, настолько всем очевидно, что это было подделкой.В статье NYT есть еще один момент, на который пока мало кто обратил внимание. Сложно сказать, по неосторожности или сознательно, но авторы расследования впервые в американской мейнстримной прессе фактически легитимировали другие "пленки" — аудиозаписи разговоров президента Украины Петра Порошенко и вице-президента США Джо Байдена, представленные в свое время украинским политиком Андреем Деркачем. На обнародованных тогда записях Байден отчитывал своего украинского подчиненного за провал диверсионной операции в Крыму в августе 2016-го. Тогда в американских СМИ была поднята кампания по полной зачистке этой информации, которую представляли как "спецоперацию Кремля", "фейк", "тщательно отредактированную запись" и так далее. И вот NYT откровенно подтверждает: да, операция была, запись разговора реальна.Но погодите, раз эти "пленки Деркача" правдивы, значит, разговоры Байдена и Порошенко насчет увольнения украинского генпрокурора, который пытался расследовать дело "Бурисмы" (читай: Хантера Байдена), — это тоже факт, а не "кремлевская пропаганда"! Хочется напомнить, что всего четыре года назад президент Украины Владимир Зеленский после обнародования данных записей усмотрел в этом признаки государственной измены и пообещал, что его предшественник ответит за это. Но как-то быстро забыл о своем обещании — сразу после того, как один из фигурантов этих записей стал президентом США.Цель этой большой публикации в NYT очевидна: авторы пытаются переложить ответственность за самые серьезные преступления, в том числе теракты на территории России, на украинских подопечных. Возможно, это делается по настоятельной просьбе американских спецслужб для того, чтобы заранее вывести их из-под удара за еще только готовящиеся теракты. Но даже перечня тех враждебных операций против России, которые газета признала, достаточно, чтобы подтвердить правоту наших действий. Из Украины действительно сделали плацдарм "анти-Россия". И мы не можем успокоиться до тех пор, пока с этого плацдарма Запад создает угрозы нашей безопасности, стабильности и порядку.

https://ria.ru/20240218/ukraina-1927577892.html

https://ria.ru/20240218/putin-1928041711.html

https://ria.ru/20240215/ugroza-1927688261.html

https://ria.ru/20240216/tsru-1927698126.html

https://ria.ru/20240223/predlozhenie-1929154073.html

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аналитика, россия, украина, сша, владимир путин, джо байден, петр порошенко, центральное разведывательное управление (цру)