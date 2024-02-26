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"Жила-была белая и пушистая Украина…" Как Запад перевирает недавнюю историю - РИА Новости, 26.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:00 26.02.2024 (обновлено: 18:43 26.02.2024)
https://ria.ru/20240226/ukraina-1929416361.html
"Жила-была белая и пушистая Украина…" Как Запад перевирает недавнюю историю
"Жила-была белая и пушистая Украина…" Как Запад перевирает недавнюю историю - РИА Новости, 26.02.2024
"Жила-была белая и пушистая Украина…" Как Запад перевирает недавнюю историю
Украина вернулась на первые полосы мировой прессы. Пусть и на пару дней, но все же киевский режим доволен и этим, а то Владимир Зеленский не раз выражал... РИА Новости, 26.02.2024
2024-02-26T08:00
2024-02-26T18:43
специальная военная операция на украине
аналитика
анналена бербок
украина
россия
донбасс
эммануэль макрон
владимир зеленский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1a/1929574275_0:79:3071:1806_1920x0_80_0_0_fcdbee9d7b27379ec6e2131944cb3d21.jpg
Украина вернулась на первые полосы мировой прессы. Пусть и на пару дней, но все же киевский режим доволен и этим, а то Владимир Зеленский не раз выражал опасение по поводу перспективы "полностью пропасть с радаров" на Западе. Сейчас об Украине вспомнили в связи с двухлетней годовщиной с начала российской спецоперации. Прозвучало немало напыщенных речей и обещаний помогать Украине "столько, сколько понадобится".Что характерно для этих заявлений, так это всеобщая забывчивость Запада: складывается впечатление, что история для этих деятелей началась 24 февраля 2022 года. Все, что было до того, начисто стирается из памяти. То есть общий нарратив западных политиков и СМИ сводится к тому, что жила-была себе тихая, мирная, белая и пушистая Украина, никого не трогала — и вдруг ни с того ни с сего на нее из-за угла напала страшная, агрессивная, варварская, тоталитарная Россия. Само собой, безо всякого повода — просто напала, и все тут!Такой посыл содержится практически в каждом послании западных лидеров, посвященном данной теме. Вот, к примеру, характерное заявление короля Британии Чарльза об Украине: "Неспровоцированная атака на их землю, их жизни и их среду обитания вступает уже в третий трагический год". Ну и, соответственно, украинцы "проявляют истинную доблесть перед лицом неописуемой агрессии". То есть это основной посыл большинства таких заявлений: надо обязательно упомянуть, что именно два года назад началась "неспровоцированная ничем" атака. А до того как бы ничего и не было!Вот и министр иностранных дел Германии Анналена Бербок решила пустить в дело свои особые математические познания (все мы помним ее "развороты на 360 градусов") и написала статью для газеты Bild, в которой подсчитала, что война на Украине длится 371 день. Да вот неожиданный идеологический прокол произошел: газета в качестве иллюстрации приложила фотографию, на которой Бербок в хорошо подогнанном под фигуру бронежилете гуляет по улицам курортного поселка Широкино (ДНР). И подпись под снимком: "За две недели до начала вторжения Бербок изучает ситуацию на линии фронта в Донбассе".Простите, но как это "на линии фронта" и "за две недели до начала вторжения"? То есть Россия еще ни на кого не "напала", а линия фронта уже была? Какая-то нестыковка в образе мирной Украины, нарисованном западному обывателю!Действительно, Бербок посетила Широкино 8 февраля 2022 года, когда Украина уже резко активизировала боевые действия в Донбассе. Этот некогда богатый поселок на берегу Азовского моря на протяжении нескольких лет входил в обязательный маршрут посещений иностранными делегациями. Западники ходили по разрушенному городку и причитали по поводу "последствий российской агрессии". Правда, им никто не рассказывал, что в 2015 году разбомбили этот мирный поселок танки, приданные нацистам "Азова"*, чем они сами любили хвастаться. Ну а зачем такие подробности западным лидерам!Теперь же, если просмотреть все официальные заявления западных деятелей, практически нигде период войны в Донбассе с 2014 по 2022 год не упоминается. Ни тебе бомбежек мирных городов украинской авиацией и артиллерией, ни расстрелов гражданских жителей украинскими нацистами, ни Минских соглашений, игнорируемых Киевом, — ничего этого как бы и не было! Будто бы коллективный склероз затмил сознание Запада.Кстати, во многом потому такая нервная реакция в Британии была на полуторачасовой документальный фильм канала ITV "Война на Украине: другая сторона". Накануне показа звучали жесткие требования запретить его. А ведь там всего лишь приводились мнения жителей Донбасса. И все они рассказывали, что за десять лет войны уже привыкли к обстрелам, налетам, сиренам. Даже собаки местные привыкли! Согласитесь, неудобная для Запада правда. Оказывается, началось все это не два года назад. И уж точно начала не Россия! Россия как раз пытается это закончить.Судя же по заявлениям западных деятелей, они окончания конфликта вовсе не хотят. Официальное коммюнике "Большой семерки", принятое по итогам онлайн-заседания, состоявшегося в субботу, когда в Киеве собрались несколько западных премьеров, свидетельствует о намерении продолжать бросать украинцев в топку войны.Правда, не обошлось и без интриги. Неожиданно для многих заседание проигнорировал президент Франции Эммануэль Макрон, более занятый проблемами с фермерами. Как пишет итальянская пресса, участниками заседания это было воспринято как дезертирство. При этом Макрон опять-таки неожиданно для всех созвал странный саммит по Украине в Париже на понедельник. Причем общественность узнала об этом из уст приглашенного туда президента Польши Анджея Дуды. Что вызвало еще больше кривотолков по поводу раскола в рядах западных союзников Украины.Как бы ни пыжились лидеры западного мира, какие бы усилия они ни предпринимали с целью извратить цели и действия России, усталость от Украины растет по мере все более широкого понимания бесполезности попыток "победить русских на поле боя". Об этом свидетельствуют опросы почти во всех европейских странах. Ставка на коллективную забывчивость Запада явно не срабатывает. Слишком уж свежи в памяти события недавней истории и такие же пустые обещания "побед над Россией", какие сейчас опять раздаются на различных площадках. Вечно кормить свою публику одними и теми же сказками о "белой и пушистой" Украине и "агрессивной" России не получится.Тем более что и на Западе уже многие устали от этой постоянной лжи. Ветеран британской журналистики Питер Хитченс на страницах Mail on Sunday — той самой газеты, которая активно участвует в данной антироссийской кампании, — внезапно написал статью, которая просто разрывает все сложившиеся на Западе стереотипы об украинском конфликте. Он напомнил: "Прошло десять лет, а не два года с момента начала войны на Украине. И как только вы это поймете, вы сможете начать думать об этом ясно… Я лишь призываю вас использовать разум, а не эмоции".Казалось бы, очевидная, вполне доступная истина, легко проверяемая в век интернета через любой поисковик. Но слова Хитченса звучат как гром среди ясного неба на фоне потока антироссийской пропаганды! И все мифы о "несчастной жертве злой агрессии" вдруг рассыпаются…* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20240222/ukraina-1928895800.html
https://ria.ru/20240224/svo-1929150651.html
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Владимир Корнилов
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аналитика, анналена бербок, украина, россия, донбасс, эммануэль макрон, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, Аналитика, Анналена Бербок, Украина, Россия, Донбасс, Эммануэль Макрон, Владимир Зеленский

"Жила-была белая и пушистая Украина…" Как Запад перевирает недавнюю историю

© AP Photo / Danylo PavlovУкраинский флаг
Украинский флаг - РИА Новости, 1920, 26.02.2024
© AP Photo / Danylo Pavlov
Украинский флаг. Архивное фото
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Украинский политолог Владимир Корнилов
Владимир Корнилов
Все материалы
Украина вернулась на первые полосы мировой прессы. Пусть и на пару дней, но все же киевский режим доволен и этим, а то Владимир Зеленский не раз выражал опасение по поводу перспективы "полностью пропасть с радаров" на Западе. Сейчас об Украине вспомнили в связи с двухлетней годовщиной с начала российской спецоперации. Прозвучало немало напыщенных речей и обещаний помогать Украине "столько, сколько понадобится".
Что характерно для этих заявлений, так это всеобщая забывчивость Запада: складывается впечатление, что история для этих деятелей началась 24 февраля 2022 года. Все, что было до того, начисто стирается из памяти. То есть общий нарратив западных политиков и СМИ сводится к тому, что жила-была себе тихая, мирная, белая и пушистая Украина, никого не трогала — и вдруг ни с того ни с сего на нее из-за угла напала страшная, агрессивная, варварская, тоталитарная Россия. Само собой, безо всякого повода — просто напала, и все тут!
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Такой посыл содержится практически в каждом послании западных лидеров, посвященном данной теме. Вот, к примеру, характерное заявление короля Британии Чарльза об Украине: "Неспровоцированная атака на их землю, их жизни и их среду обитания вступает уже в третий трагический год". Ну и, соответственно, украинцы "проявляют истинную доблесть перед лицом неописуемой агрессии". То есть это основной посыл большинства таких заявлений: надо обязательно упомянуть, что именно два года назад началась "неспровоцированная ничем" атака. А до того как бы ничего и не было!
Вот и министр иностранных дел Германии Анналена Бербок решила пустить в дело свои особые математические познания (все мы помним ее "развороты на 360 градусов") и написала статью для газеты Bild, в которой подсчитала, что война на Украине длится 371 день. Да вот неожиданный идеологический прокол произошел: газета в качестве иллюстрации приложила фотографию, на которой Бербок в хорошо подогнанном под фигуру бронежилете гуляет по улицам курортного поселка Широкино (ДНР). И подпись под снимком: "За две недели до начала вторжения Бербок изучает ситуацию на линии фронта в Донбассе".
Простите, но как это "на линии фронта" и "за две недели до начала вторжения"? То есть Россия еще ни на кого не "напала", а линия фронта уже была? Какая-то нестыковка в образе мирной Украины, нарисованном западному обывателю!
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Действительно, Бербок посетила Широкино 8 февраля 2022 года, когда Украина уже резко активизировала боевые действия в Донбассе. Этот некогда богатый поселок на берегу Азовского моря на протяжении нескольких лет входил в обязательный маршрут посещений иностранными делегациями. Западники ходили по разрушенному городку и причитали по поводу "последствий российской агрессии". Правда, им никто не рассказывал, что в 2015 году разбомбили этот мирный поселок танки, приданные нацистам "Азова"*, чем они сами любили хвастаться. Ну а зачем такие подробности западным лидерам!
Теперь же, если просмотреть все официальные заявления западных деятелей, практически нигде период войны в Донбассе с 2014 по 2022 год не упоминается. Ни тебе бомбежек мирных городов украинской авиацией и артиллерией, ни расстрелов гражданских жителей украинскими нацистами, ни Минских соглашений, игнорируемых Киевом, — ничего этого как бы и не было! Будто бы коллективный склероз затмил сознание Запада.
Кстати, во многом потому такая нервная реакция в Британии была на полуторачасовой документальный фильм канала ITV "Война на Украине: другая сторона". Накануне показа звучали жесткие требования запретить его. А ведь там всего лишь приводились мнения жителей Донбасса. И все они рассказывали, что за десять лет войны уже привыкли к обстрелам, налетам, сиренам. Даже собаки местные привыкли! Согласитесь, неудобная для Запада правда. Оказывается, началось все это не два года назад. И уж точно начала не Россия! Россия как раз пытается это закончить.
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Судя же по заявлениям западных деятелей, они окончания конфликта вовсе не хотят. Официальное коммюнике "Большой семерки", принятое по итогам онлайн-заседания, состоявшегося в субботу, когда в Киеве собрались несколько западных премьеров, свидетельствует о намерении продолжать бросать украинцев в топку войны.
Правда, не обошлось и без интриги. Неожиданно для многих заседание проигнорировал президент Франции Эммануэль Макрон, более занятый проблемами с фермерами. Как пишет итальянская пресса, участниками заседания это было воспринято как дезертирство. При этом Макрон опять-таки неожиданно для всех созвал странный саммит по Украине в Париже на понедельник. Причем общественность узнала об этом из уст приглашенного туда президента Польши Анджея Дуды. Что вызвало еще больше кривотолков по поводу раскола в рядах западных союзников Украины.
Как бы ни пыжились лидеры западного мира, какие бы усилия они ни предпринимали с целью извратить цели и действия России, усталость от Украины растет по мере все более широкого понимания бесполезности попыток "победить русских на поле боя". Об этом свидетельствуют опросы почти во всех европейских странах. Ставка на коллективную забывчивость Запада явно не срабатывает. Слишком уж свежи в памяти события недавней истории и такие же пустые обещания "побед над Россией", какие сейчас опять раздаются на различных площадках. Вечно кормить свою публику одними и теми же сказками о "белой и пушистой" Украине и "агрессивной" России не получится.
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Тем более что и на Западе уже многие устали от этой постоянной лжи. Ветеран британской журналистики Питер Хитченс на страницах Mail on Sunday — той самой газеты, которая активно участвует в данной антироссийской кампании, — внезапно написал статью, которая просто разрывает все сложившиеся на Западе стереотипы об украинском конфликте. Он напомнил: "Прошло десять лет, а не два года с момента начала войны на Украине. И как только вы это поймете, вы сможете начать думать об этом ясно… Я лишь призываю вас использовать разум, а не эмоции".
Казалось бы, очевидная, вполне доступная истина, легко проверяемая в век интернета через любой поисковик. Но слова Хитченса звучат как гром среди ясного неба на фоне потока антироссийской пропаганды! И все мифы о "несчастной жертве злой агрессии" вдруг рассыпаются…
* Запрещенная в России террористическая организация.
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Европа хочет, но молчит
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Специальная военная операция на УкраинеАналитикаАнналена БербокУкраинаРоссияДонбассЭммануэль МакронВладимир Зеленский
 
 
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