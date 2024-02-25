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NYT: США развернули 12 секретных объектов на Украине у границы с Россией - РИА Новости, 25.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
23:21 25.02.2024
https://ria.ru/20240225/amerika-1929440437.html
NYT: США развернули 12 секретных объектов на Украине у границы с Россией
NYT: США развернули 12 секретных объектов на Украине у границы с Россией - РИА Новости, 25.02.2024
NYT: США развернули 12 секретных объектов на Украине у границы с Россией
За последние восемь лет США при поддержке ЦРУ создали 12 секретных объектов на территории Украины вблизи ее границы с Россией, Украина превратилась в один из... РИА Новости, 25.02.2024
2024-02-25T23:21
2024-02-25T23:21
в мире
украина
сша
россия
центральное разведывательное управление (цру)
служба безопасности украины
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. За последние восемь лет США при поддержке ЦРУ создали 12 секретных объектов на территории Украины вблизи ее границы с Россией, Украина превратилась в один из важнейших разведывательных плацдармов Вашингтона в борьбе с Москвой, сообщило издание New York Times со ссылкой на бывших и действующих чиновников Украины, США и Европы. "Сегодня это превратило Украину... в одного из наиболее важных разведывательных партнеров Вашингтона в борьбе с Кремлем. Пост перехвата информации - часть сети шпионских баз, созданной при поддержке ЦРУ за последние восемь лет и включающей 12 секретных объектов вдоль российской границы", — пишет New York Times. Сообщается, что американские спецслужбы тесно сотрудничали и с украинским личным составом, в том числе с нынешним начальником главного управления разведки минобороны Украины Кириллом Будановым. Кроме того, ЦРУ тренировали украинских шпионов, которые действовали в России, Европе, на Кубе и в других местах присутствия россиян, пишет газета. "Без них (ЦРУ - ред.) у нас бы не было возможности противостоять русским", - приводит издание слова Ивана Баканова, бывшего главы службы безопасности Украины (СБУ). Даже после вывода всего персонала с Украины в феврале 2022 года сотрудники спецслужб остались в стране, на территории Западной Украины, подчеркивает издание. Американские сотрудники передавали развединформацию в том числе о том, где Россия планировала нанести удар и какие системы вооружений будут задействованы. Издание пишет, что украинцы с 2016 года время от времени нарушали условия Белого дома, что злило американских официальных лиц. Сообщается, что украинцы, считая осторожность Вашингтона неоправданной, "начали организовывать убийства и другие смертельные операции". США угрожали прекратить поддержку, однако так этого и не сделали, пишет New York Times.
https://ria.ru/20240221/ukraina-1928438008.html
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в мире, украина, сша, россия, центральное разведывательное управление (цру), служба безопасности украины
В мире, Украина, США, Россия, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Служба безопасности Украины, Специальная военная операция на Украине
NYT: США развернули 12 секретных объектов на Украине у границы с Россией

NYT: США за 8 лет развернули 12 секретных объектов на Украине у границы с РФ

© AP Photo / Nariman El-MoftyФлаг США на площади Независимости в Киеве
Флаг США на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 25.02.2024
© AP Photo / Nariman El-Mofty
Флаг США на площади Независимости в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. За последние восемь лет США при поддержке ЦРУ создали 12 секретных объектов на территории Украины вблизи ее границы с Россией, Украина превратилась в один из важнейших разведывательных плацдармов Вашингтона в борьбе с Москвой, сообщило издание New York Times со ссылкой на бывших и действующих чиновников Украины, США и Европы.
"Сегодня это превратило Украину... в одного из наиболее важных разведывательных партнеров Вашингтона в борьбе с Кремлем. Пост перехвата информации - часть сети шпионских баз, созданной при поддержке ЦРУ за последние восемь лет и включающей 12 секретных объектов вдоль российской границы", — пишет New York Times.
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Сообщается, что американские спецслужбы тесно сотрудничали и с украинским личным составом, в том числе с нынешним начальником главного управления разведки минобороны Украины Кириллом Будановым. Кроме того, ЦРУ тренировали украинских шпионов, которые действовали в России, Европе, на Кубе и в других местах присутствия россиян, пишет газета.
"Без них (ЦРУ - ред.) у нас бы не было возможности противостоять русским", - приводит издание слова Ивана Баканова, бывшего главы службы безопасности Украины (СБУ).
Даже после вывода всего персонала с Украины в феврале 2022 года сотрудники спецслужб остались в стране, на территории Западной Украины, подчеркивает издание. Американские сотрудники передавали развединформацию в том числе о том, где Россия планировала нанести удар и какие системы вооружений будут задействованы.
Издание пишет, что украинцы с 2016 года время от времени нарушали условия Белого дома, что злило американских официальных лиц. Сообщается, что украинцы, считая осторожность Вашингтона неоправданной, "начали организовывать убийства и другие смертельные операции". США угрожали прекратить поддержку, однако так этого и не сделали, пишет New York Times.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАРоссияЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)Служба безопасности Украины
 
 
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