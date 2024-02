https://ria.ru/20240225/amerika-1929440437.html

NYT: США развернули 12 секретных объектов на Украине у границы с Россией

МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. За последние восемь лет США при поддержке ЦРУ создали 12 секретных объектов на территории Украины вблизи ее границы с Россией, Украина превратилась в один из важнейших разведывательных плацдармов Вашингтона в борьбе с Москвой, сообщило издание New York Times со ссылкой на бывших и действующих чиновников Украины, США и Европы. "Сегодня это превратило Украину... в одного из наиболее важных разведывательных партнеров Вашингтона в борьбе с Кремлем. Пост перехвата информации - часть сети шпионских баз, созданной при поддержке ЦРУ за последние восемь лет и включающей 12 секретных объектов вдоль российской границы", — пишет New York Times. Сообщается, что американские спецслужбы тесно сотрудничали и с украинским личным составом, в том числе с нынешним начальником главного управления разведки минобороны Украины Кириллом Будановым. Кроме того, ЦРУ тренировали украинских шпионов, которые действовали в России, Европе, на Кубе и в других местах присутствия россиян, пишет газета. "Без них (ЦРУ - ред.) у нас бы не было возможности противостоять русским", - приводит издание слова Ивана Баканова, бывшего главы службы безопасности Украины (СБУ). Даже после вывода всего персонала с Украины в феврале 2022 года сотрудники спецслужб остались в стране, на территории Западной Украины, подчеркивает издание. Американские сотрудники передавали развединформацию в том числе о том, где Россия планировала нанести удар и какие системы вооружений будут задействованы. Издание пишет, что украинцы с 2016 года время от времени нарушали условия Белого дома, что злило американских официальных лиц. Сообщается, что украинцы, считая осторожность Вашингтона неоправданной, "начали организовывать убийства и другие смертельные операции". США угрожали прекратить поддержку, однако так этого и не сделали, пишет New York Times.

