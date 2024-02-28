https://ria.ru/20240228/dobro-1930000554.html

"Круг добра" помог 24 тысячам детей за три года

"Круг добра" помог 24 тысячам детей за три года - РИА Новости, 28.02.2024

"Круг добра" помог 24 тысячам детей за три года

Фонд "Круг добра" за три года работы помог уже 24 тысячам детей, почти 100% заявок, поступающих в фонд, одобряются, заявил в интервью РИА Новости председатель... РИА Новости, 28.02.2024

2024-02-28T14:56

2024-02-28T14:56

2024-02-28T14:56

общество

россия

александр ткаченко (протоиерей)

фонд "круг добра"

здоровье - общество

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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Фонд "Круг добра" за три года работы помог уже 24 тысячам детей, почти 100% заявок, поступающих в фонд, одобряются, заявил в интервью РИА Новости председатель правления фонда Александр Ткаченко. "Деятельность фонда абсолютно прозрачна, как и задумывалось три года назад. Все, что сделано, можно увидеть в отчетах. Но лично для меня самое важное – 24 тысячи детей, которые на сегодня получили помощь, которой могло не быть. Это очень дорогостоящие лекарственные препараты, медицинские изделия, технические средства реабилитации, уникальные операции", — сказал Ткаченко. Он отметил, что одобряются практически все заявки, которые поступают в фонд. Не удовлетворенными остаются 2-3 заявки в год – это либо ошибочно назначенное врачами лечение, либо "попытка провести эксперимент над российскими детьми за счет российских же налогоплательщиков", либо лечение с неподтвержденной эффективностью и безопасностью, пояснил Ткаченко. Фонд "Круг добра" был создан в январе 2021 года указом президента РФ Владимира Путина. Среди приоритетных задач фонда – реализация дополнительного механизма организации и финансового обеспечения оказания медпомощи детям с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими, а также обеспечение таких детей лекарствами и медицинскими изделиями, включая не зарегистрированные в РФ.

https://ria.ru/20231227/putin-1918515727.html

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Ольга Фомченкова

общество, россия, александр ткаченко (протоиерей), фонд "круг добра", здоровье - общество