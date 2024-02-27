https://ria.ru/20240227/tsentr-1929874597.html
Центр психологической помощи детям откроют в Ленобласти
Центр психологической помощи детям откроют в Ленобласти - РИА Новости, 27.02.2024
Центр психологической помощи детям откроют в Ленобласти
Центр психологической помощи детям готовится к открытию в Ленинградской области, об этом стало известно на заседании подкомиссии Госсовета России по... РИА Новости, 27.02.2024
2024-02-27T22:04
2024-02-27T22:04
2024-02-27T22:04
ленинградская область
ленинградская область
россия
новосибирская область
александр дрозденко
мария львова-белова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148904/99/1489049987_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_5239cc4afed4f5fb42cac6151535bf3e.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 фев - РИА Новости. Центр психологической помощи детям готовится к открытию в Ленинградской области, об этом стало известно на заседании подкомиссии Госсовета России по профилактике кризисных состояний среди несовершеннолетних под предводительством губернатора региона Александра Дрозденко и уполномоченного по правам ребенка в РФ Марией Львовой-Беловой. "Ленинградская, Курская, Новосибирская области, Краснодарский и Пермский края стали пилотными регионами по выработке системных мер профилактики кризисных состояний подростков. Речь – о предотвращении суицидов. Благодаря специальной подгруппе Госсовета, созданной по инициативе Марии Львовой-Беловой под моим руководством, мы привлекли внимание к этому тяжелому и острому вопросу", - сказал Александр Дрозденко. Уполномоченный по правам ребенка в РФ Мария Львова-Белова отметила, что сейчас выстраивается межведомственное взаимодействие, идет запуск в регионах лучших практик - с акцентом на дальнейшее масштабирование по всей стране, используя доказательный подход. "В Ленинградской области готовят к открытию центр психологической помощи детям. В Курской области внедряют новый алгоритм, включающий работу с каждым случаем. В Новосибирской области в поликлиниках работают специальные кабинеты, где семьи могут получить комплексную помощь психолога, психиатра, педиатра", - сказала она. Львова-Белова добавила, что в рамках подкомиссии для педагогов и сотрудников органов профилактики подготовлена образовательная программа с учетом особенностей современных подростков и вызовов нашего времени.
https://ria.ru/20240222/avtobusy-1929066362.html
https://ria.ru/20240209/reabilitatsiya-1926493778.html
ленинградская область
россия
новосибирская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148904/99/1489049987_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_74f04c44bd27fda6654709f7a62d9bbb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ленинградская область, россия, новосибирская область, александр дрозденко, мария львова-белова
Ленинградская область , Ленинградская область, Россия, Новосибирская область, Александр Дрозденко, Мария Львова-Белова
Центр психологической помощи детям откроют в Ленобласти
Центр психологической помощи детям откроют в Ленобласти