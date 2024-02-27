https://ria.ru/20240227/rezervy-1929761570.html

Шойгу рассказал об уничтожении резервов ВСУ высокоточным оружием

Шойгу рассказал об уничтожении резервов ВСУ высокоточным оружием - РИА Новости, 27.02.2024

Шойгу рассказал об уничтожении резервов ВСУ высокоточным оружием

Российские войска уничтожают резервы ВСУ высокоточным оружием и не позволяют им перебрасывать силы на линию боевого соприкосновения, заявил глава Минобороны... РИА Новости, 27.02.2024

2024-02-27T13:35

2024-02-27T13:35

2024-02-27T14:54

специальная военная операция на украине

россия

сергей шойгу

вооруженные силы украины

безопасность

донецкая народная республика

сша

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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Российские войска уничтожают резервы ВСУ высокоточным оружием и не позволяют им перебрасывать силы на линию боевого соприкосновения, заявил глава Минобороны Сергей Шойгу на коллегии военного ведомства. "После краха контрнаступления командование ВСУ пытается за счет оставшихся резервов стабилизировать обстановку и не допустить развала фронта. Объединенная группировка войск высокоточным оружием уничтожает резервы противника, не позволяет ему перебросить силы на линию боевого соприкосновения, лишает возможности контратаковать наши позиции", — сказал он.Как отметил министр, после взятия важного авдеевского узла российские военные продолжают улучшать положение на Донецком и Купянском направлениях. Так, за минувшую неделю они выбили украинские подразделения из населенных пунктов Победа, Ласточкино и Северное в ДНР."С начала года на всех направлениях освобождено от нацистов около 327 квадратных километров территории новых регионов"При этом российская армия осуществляет мощное огневое воздействие на объекты ВСУ и на других участках фронта, не позволяя им восстанавливать боеспособность. Значительный вклад в это дело вносят тяжелые огнеметные подразделения, указал глава ведомства."Высокая эффективность огнеметно-зажигательного вооружения привела к необходимости наращивания производства боеприпасов к ним. Выпуск неуправляемых реактивных снарядов к тяжелым огнеметным системам и реактивных пехотных огнеметов увеличен в 12 раз. Оснащенность войск РХБ защиты современными образцами вооружения и техники доведена до 74 процентов, а к 2027 году составит 80 процентов", — сообщил Шойгу.В среднем с начала года ВСУ ежедневно теряют более 800 человек личного состава и 120 единиц различного вооружения, в том числе иностранного производства. Всего за время спецоперации украинские вооруженные силы лишились более 444 тысяч военнослужащих, подчеркнул глава военного ведомства.Все это говорит о бесперспективности стратегии США по сдерживанию России за счет жизней украинцев и масштабной военно-экономической поддержки киевских властей, резюмировал Шойгу.

https://ria.ru/20240224/svo-1929150651.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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россия, сергей шойгу, вооруженные силы украины, безопасность, донецкая народная республика, сша