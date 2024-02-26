https://ria.ru/20240226/avdeevka-1929529710.html

Разминирование освобожденной Авдеевки

Разминирование освобожденной Авдеевки - РИА Новости, 26.02.2024

Разминирование освобожденной Авдеевки

Сразу после освобождения российские военные приступили к разминированию пригорода Донецка — Авдеевки. Подробности — в фотоленте Ria.ru РИА Новости, 26.02.2024

2024-02-26T15:00

2024-02-26T15:00

2024-02-26T16:33

фото

авдеевка

донецкая народная республика

донецк

центральный военный округ

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

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Сразу после освобождения российские военные приступили к разминированию пригорода Донецка — Авдеевки. Подробности — в фотоленте Ria.ru

авдеевка

донецкая народная республика

донецк

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2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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