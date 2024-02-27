https://ria.ru/20240227/putin-1929707405.html

Форум движения русофилов собрал делегатов из более чем 130 стран

Форум движения русофилов собрал делегатов из более чем 130 стран - РИА Новости, 27.02.2024

Форум движения русофилов собрал делегатов из более чем 130 стран

Президент Владимир Путин высоко оценил помощь движения русофилов в противостоянии попыткам Запада добиться изоляции России от остального мира, следует из... РИА Новости, 27.02.2024

2024-02-27T10:22

2024-02-27T10:22

2024-02-27T12:06

россия

владимир путин

общество

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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Президент Владимир Путин высоко оценил помощь движения русофилов в противостоянии попыткам Запада добиться изоляции России от остального мира, следует из приветствия по случаю открытия Второго конгресса Международного движения русофилов. "Русофильское движение вносит весомый вклад в противодействие попыткам коллективного Запада добиться международной изоляции России, помогает распространению за рубежом объективной и достоверной информации о нашей стране, разоблачению антироссийских измышлений и пропагандистских мифов", — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.Глава государства отметил, что форум собрал сотни делегатов из более чем 130 стран. По его словам, такой представительный состав говорит о том, что движение уверенно развивается и обретает новых сторонников.Деятельность русофилов способствует сохранению традиций дружбы и взаимного уважения, связывающих россиян с другими народами, и сплочению Русского мира, подчеркнул Путин. Кроме того, она помогает популяризации российской культуры и расширению гуманитарного присутствия на мировой арене, добавил он.Российский лидер выразил уверенность, что конгресс будет конструктивным и содержательным и пожелал его участникам успехов.

https://ria.ru/20230929/smi-1899352664.html

https://ria.ru/20230901/rusofily-1893545483.html

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россия, владимир путин, общество