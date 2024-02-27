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Форум движения русофилов собрал делегатов из более чем 130 стран - РИА Новости, 27.02.2024
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10:22 27.02.2024 (обновлено: 12:06 27.02.2024)
https://ria.ru/20240227/putin-1929707405.html
Форум движения русофилов собрал делегатов из более чем 130 стран
Форум движения русофилов собрал делегатов из более чем 130 стран - РИА Новости, 27.02.2024
Форум движения русофилов собрал делегатов из более чем 130 стран
Президент Владимир Путин высоко оценил помощь движения русофилов в противостоянии попыткам Запада добиться изоляции России от остального мира, следует из... РИА Новости, 27.02.2024
2024-02-27T10:22
2024-02-27T12:06
россия
владимир путин
общество
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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Президент Владимир Путин высоко оценил помощь движения русофилов в противостоянии попыткам Запада добиться изоляции России от остального мира, следует из приветствия по случаю открытия Второго конгресса Международного движения русофилов. "Русофильское движение вносит весомый вклад в противодействие попыткам коллективного Запада добиться международной изоляции России, помогает распространению за рубежом объективной и достоверной информации о нашей стране, разоблачению антироссийских измышлений и пропагандистских мифов", — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.Глава государства отметил, что форум собрал сотни делегатов из более чем 130 стран. По его словам, такой представительный состав говорит о том, что движение уверенно развивается и обретает новых сторонников.Деятельность русофилов способствует сохранению традиций дружбы и взаимного уважения, связывающих россиян с другими народами, и сплочению Русского мира, подчеркнул Путин. Кроме того, она помогает популяризации российской культуры и расширению гуманитарного присутствия на мировой арене, добавил он.Российский лидер выразил уверенность, что конгресс будет конструктивным и содержательным и пожелал его участникам успехов.
https://ria.ru/20230929/smi-1899352664.html
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россия, владимир путин, общество
Россия, Владимир Путин, Общество
Форум движения русофилов собрал делегатов из более чем 130 стран

Путин оценил вклад движения русофилов по недопущению изоляции России

© РИА Новости / Сергей Ильин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.02.2024
© РИА Новости / Сергей Ильин
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Президент Владимир Путин высоко оценил помощь движения русофилов в противостоянии попыткам Запада добиться изоляции России от остального мира, следует из приветствия по случаю открытия Второго конгресса Международного движения русофилов.
"Русофильское движение вносит весомый вклад в противодействие попыткам коллективного Запада добиться международной изоляции России, помогает распространению за рубежом объективной и достоверной информации о нашей стране, разоблачению антироссийских измышлений и пропагандистских мифов", — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.
Алексей Парамонов - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
Посол заявил о создании СМИ Италии ореола токсичности вокруг русофилов
29 сентября 2023, 09:33
Глава государства отметил, что форум собрал сотни делегатов из более чем 130 стран. По его словам, такой представительный состав говорит о том, что движение уверенно развивается и обретает новых сторонников.
Деятельность русофилов способствует сохранению традиций дружбы и взаимного уважения, связывающих россиян с другими народами, и сплочению Русского мира, подчеркнул Путин. Кроме того, она помогает популяризации российской культуры и расширению гуманитарного присутствия на мировой арене, добавил он.
Российский лидер выразил уверенность, что конгресс будет конструктивным и содержательным и пожелал его участникам успехов.
Константин Малофеев
На съезде русофилов ждут недовольных Байденом американцев, сообщил Малофеев
1 сентября 2023, 07:04
 
РоссияВладимир ПутинОбщество
 
 
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