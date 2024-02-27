https://ria.ru/20240227/protesty-1929755349.html
Песков прокомментировал сообщения о призывах к протестам в день выборов
Песков прокомментировал сообщения о призывах к протестам в день выборов - РИА Новости, 27.02.2024
Песков прокомментировал сообщения о призывах к протестам в день выборов
Кремль не видел призывов сторонников Алексея Навального к протестам в день выборов в России, эти люди известны провокационными призывами, это пагубная практика, РИА Новости, 27.02.2024
2024-02-27T13:15
2024-02-27T13:15
2024-02-27T13:15
выборы президента россии — 2024
политика
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дмитрий песков
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Кремль не видел призывов сторонников Алексея Навального к протестам в день выборов в России, эти люди известны провокационными призывами, это пагубная практика, которая влечет за собой юридическую ответственность для тех, кто реагирует на эти призывы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Я не видел и не слышал. Я не знаю, где они (сторонники Навального) выступали с такими призывами. Но эти люди, так называемые сторонники, они хорошо известны своими провокационными призывами, призывами нарушать закон Российской Федерации", - сказал журналистам Песков, отвечая на соответствующий вопрос. Он добавил, что эта пагубная практика влечет за собой юридические и правоохранительные последствия для тех, кто как-то реагирует на призывы сторонников Навального. Совет Федерации назначил выборы на 17 марта 2024 года. Центризбирком РФ решил, что голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
https://ria.ru/20240220/peskov-1928441203.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, дмитрий песков, алексей навальный*
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Дмитрий Песков, Алексей Навальный*
Песков прокомментировал сообщения о призывах к протестам в день выборов
Песков назвал пагубными призывы сторонников Навального к протестам в дни выборов
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Кремль не видел призывов сторонников Алексея Навального к протестам в день выборов в России, эти люди известны провокационными призывами, это пагубная практика, которая влечет за собой юридическую ответственность для тех, кто реагирует на эти призывы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Я не видел и не слышал. Я не знаю, где они (сторонники Навального) выступали с такими призывами. Но эти люди, так называемые сторонники, они хорошо известны своими провокационными призывами, призывами нарушать закон Российской Федерации", - сказал журналистам Песков, отвечая на соответствующий вопрос. Он добавил, что эта пагубная практика влечет за собой юридические и правоохранительные последствия для тех, кто как-то реагирует на призывы сторонников Навального.
Совет Федерации
назначил выборы на 17 марта 2024 года. Центризбирком РФ решил, что голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий
, Николай Харитонов
, Владислав Даванков
и Владимир Путин
.
Песков прокомментировал сообщение о задержаниях при возложении цветов