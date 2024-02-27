https://ria.ru/20240227/protesty-1929755349.html

Песков прокомментировал сообщения о призывах к протестам в день выборов

Песков прокомментировал сообщения о призывах к протестам в день выборов - РИА Новости, 27.02.2024

Песков прокомментировал сообщения о призывах к протестам в день выборов

Кремль не видел призывов сторонников Алексея Навального к протестам в день выборов в России, эти люди известны провокационными призывами, это пагубная практика, РИА Новости, 27.02.2024

2024-02-27T13:15

2024-02-27T13:15

2024-02-27T13:15

выборы президента россии — 2024

политика

россия

дмитрий песков

алексей навальный*

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Кремль не видел призывов сторонников Алексея Навального к протестам в день выборов в России, эти люди известны провокационными призывами, это пагубная практика, которая влечет за собой юридическую ответственность для тех, кто реагирует на эти призывы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Я не видел и не слышал. Я не знаю, где они (сторонники Навального) выступали с такими призывами. Но эти люди, так называемые сторонники, они хорошо известны своими провокационными призывами, призывами нарушать закон Российской Федерации", - сказал журналистам Песков, отвечая на соответствующий вопрос. Он добавил, что эта пагубная практика влечет за собой юридические и правоохранительные последствия для тех, кто как-то реагирует на призывы сторонников Навального. Совет Федерации назначил выборы на 17 марта 2024 года. Центризбирком РФ решил, что голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://ria.ru/20240220/peskov-1928441203.html

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Кирилл Волков

политика, россия, дмитрий песков, алексей навальный*