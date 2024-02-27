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Французский политик призвал к протесту против воинственной риторики Макрона - РИА Новости, 27.02.2024
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12:32 27.02.2024 (обновлено: 13:10 27.02.2024)
https://ria.ru/20240227/protest-1929744577.html
Французский политик призвал к протесту против воинственной риторики Макрона
Французский политик призвал к протесту против воинственной риторики Макрона - РИА Новости, 27.02.2024
Французский политик призвал к протесту против воинственной риторики Макрона
Лидер французской националистической партии "Патриоты" Флориан Филиппо призвал сограждан выйти на акцию протеста после заявления президента Эммануэля Макрона о... РИА Новости, 27.02.2024
2024-02-27T12:32
2024-02-27T13:10
в мире
франция
флориан филиппо
украина
россия
эммануэль макрон
нато
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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Лидер французской националистической партии "Патриоты" Флориан Филиппо призвал сограждан выйти на акцию протеста после заявления президента Эммануэля Макрона о возможной отправке войск на Украину.&quot;Все силы мира должны объединиться, чтобы помешать Макрону в его воинственном безумии. &lt;…&gt; Акция за мир в субботу 2 марта в 15 часов. &lt;…&gt; в Париже: участвуем!&quot; — написал политик в соцсети Х.Минувшим вечером Макрон, выступая перед журналистами по итогам конференции по поддержке Украины, которая прошла в Париже, заявил, что лидеры западных стран обсуждают возможность отправки войск, но консенсуса не достигли.Кроме того, он сообщил, что члены ЕС договорились создать очередную, девятую по счету коалицию для поставок Украине бомб и ракет дальнего радиуса действия. Президент напомнил, что уже существуют восемь европейских коалиций для упрощения поставок Киеву вооружений, включая системы ПВО, артиллерию и боеприпасы.Макрон добавил, что Франция сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну".Позднее французский премьер-министр Габриэль Атталь также не исключил отправки войск на Украину.Помимо Филиппо, заявление Макрона осудили глава фракции крайне правой партии "Национальное объединение" в Нацсобрании Марин Ле Пен и основатель партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон.В Москве считают, что поставки вооружений Украине напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт.Как заявлял РИА Новости глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов, отправка западными странами своих военных на Украину повысит риск прямого столкновения НАТО с Россией.
https://ria.ru/20240227/voyna-1929676956.html
https://ria.ru/20240225/makron-1929400644.html
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в мире, франция, флориан филиппо, украина, россия, эммануэль макрон, нато
В мире, Франция, Флориан Филиппо, Украина, Россия, Эммануэль Макрон, НАТО
Французский политик призвал к протесту против воинственной риторики Макрона

Филиппо призвал французов к протесту против воинственной риторики президента

© AP Photo / Frank AugsteinПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 27.02.2024
© AP Photo / Frank Augstein
Президент Франции Эммануэль Макрон . Архивное фото
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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Лидер французской националистической партии "Патриоты" Флориан Филиппо призвал сограждан выйти на акцию протеста после заявления президента Эммануэля Макрона о возможной отправке войск на Украину.
«

"Все силы мира должны объединиться, чтобы помешать Макрону в его воинственном безумии. <…> Акция за мир в субботу 2 марта в 15 часов. <…> в Париже: участвуем!" — написал политик в соцсети Х.

Президент Франции Эммануэль Макрон во время пресс-конференции по итогам встречи по поддержке Украины в Париже - РИА Новости, 1920, 27.02.2024
Во Франции заговорили о войне после заявления Макрона о России
02:45
Минувшим вечером Макрон, выступая перед журналистами по итогам конференции по поддержке Украины, которая прошла в Париже, заявил, что лидеры западных стран обсуждают возможность отправки войск, но консенсуса не достигли.
Кроме того, он сообщил, что члены ЕС договорились создать очередную, девятую по счету коалицию для поставок Украине бомб и ракет дальнего радиуса действия. Президент напомнил, что уже существуют восемь европейских коалиций для упрощения поставок Киеву вооружений, включая системы ПВО, артиллерию и боеприпасы.
Макрон добавил, что Франция сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну".
Позднее французский премьер-министр Габриэль Атталь также не исключил отправки войск на Украину.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 25.02.2024
Во Франции потребовали отставки Макрона после его слов об Украине
25 февраля, 16:49
Помимо Филиппо, заявление Макрона осудили глава фракции крайне правой партии "Национальное объединение" в Нацсобрании Марин Ле Пен и основатель партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон.
В Москве считают, что поставки вооружений Украине напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт.
Как заявлял РИА Новости глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов, отправка западными странами своих военных на Украину повысит риск прямого столкновения НАТО с Россией.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 27.02.2024
"Долг платежом красен". Запад отказывается от данных Украине обещаний
08:00
 
В миреФранцияФлориан ФилиппоУкраинаРоссияЭммануэль МакронНАТО
 
 
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