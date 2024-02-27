https://ria.ru/20240227/voyska-1929716078.html
Премьер Франции вслед за Макроном не исключил отправку войск на Украину
Премьер Франции вслед за Макроном не исключил отправку войск на Украину - РИА Новости, 27.02.2024
Премьер Франции вслед за Макроном не исключил отправку войск на Украину
Премьер-министр Франции Габриэль Атталь в эфире радиостанции RTL не исключил отправки войск на Украину, о чем накануне говорил и президент Эммануэль Макрон. РИА Новости, 27.02.2024
2024-02-27T10:53
2024-02-27T10:53
2024-02-27T12:37
специальная военная операция на украине
россия
украина
франция
габриэль атталь
эммануэль макрон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1b/1929721491_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2d9e6facf1f86104889ca4028bf9acee.jpg
МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Премьер-министр Франции Габриэль Атталь в эфире радиостанции RTL не исключил отправки войск на Украину, о чем накануне говорил и президент Эммануэль Макрон."Нельзя ничего исключать в войне, которая идет <…> у дверей Европейского союза", — сказал глава правительства, отвечая на вопрос, могут ли французских солдат отправить на Украину.По его словам, Франция не может "смириться с перспективой того, что в какой-то момент Россия победит".Минувшим вечером Макрон, выступая перед журналистами по итогам конференции по поддержке Украины, которая прошла в Париже, заявил, что лидеры западных стран обсуждают возможность отправки войск, но консенсуса не достигли. Президент добавил, что страны ЕС договорились создать очередную, девятую по счету коалицию для поставок Украине бомб и ракет дальнего радиуса действия. Он напомнил, что уже существуют восемь европейских коалиций для упрощения поставок Киеву вооружений, включая системы ПВО, артиллерию и боеприпасы.Президент также заявил, что Франция сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну".В Москве считают, что поставки вооружений Украине напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт.Как заявлял РИА Новости глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов, отправка западными странами своих военных на Украину повысит риск прямого столкновения НАТО с Россией.
https://ria.ru/20240227/frantsiya-1929706030.html
https://ria.ru/20240227/voyna-1929676956.html
россия
украина
франция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1b/1929721491_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_423eabdcc748c1f56201ab6d7644e888.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, франция, габриэль атталь, эммануэль макрон
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Франция, Габриэль Атталь, Эммануэль Макрон
Премьер Франции вслед за Макроном не исключил отправку войск на Украину
Премьер Франции Атталь вслед за Макроном не исключил отправку солдат на Украину