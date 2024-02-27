https://ria.ru/20240227/voyska-1929716078.html

Премьер Франции вслед за Макроном не исключил отправку войск на Украину

Премьер Франции вслед за Макроном не исключил отправку войск на Украину - РИА Новости, 27.02.2024

Премьер Франции вслед за Макроном не исключил отправку войск на Украину

Премьер-министр Франции Габриэль Атталь в эфире радиостанции RTL не исключил отправки войск на Украину, о чем накануне говорил и президент Эммануэль Макрон. РИА Новости, 27.02.2024

2024-02-27T10:53

2024-02-27T10:53

2024-02-27T12:37

специальная военная операция на украине

россия

украина

франция

габриэль атталь

эммануэль макрон

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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Премьер-министр Франции Габриэль Атталь в эфире радиостанции RTL не исключил отправки войск на Украину, о чем накануне говорил и президент Эммануэль Макрон."Нельзя ничего исключать в войне, которая идет <…> у дверей Европейского союза", — сказал глава правительства, отвечая на вопрос, могут ли французских солдат отправить на Украину.По его словам, Франция не может "смириться с перспективой того, что в какой-то момент Россия победит".Минувшим вечером Макрон, выступая перед журналистами по итогам конференции по поддержке Украины, которая прошла в Париже, заявил, что лидеры западных стран обсуждают возможность отправки войск, но консенсуса не достигли. Президент добавил, что страны ЕС договорились создать очередную, девятую по счету коалицию для поставок Украине бомб и ракет дальнего радиуса действия. Он напомнил, что уже существуют восемь европейских коалиций для упрощения поставок Киеву вооружений, включая системы ПВО, артиллерию и боеприпасы.Президент также заявил, что Франция сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну".В Москве считают, что поставки вооружений Украине напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт.Как заявлял РИА Новости глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов, отправка западными странами своих военных на Украину повысит риск прямого столкновения НАТО с Россией.

https://ria.ru/20240227/frantsiya-1929706030.html

https://ria.ru/20240227/voyna-1929676956.html

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россия, украина, франция, габриэль атталь, эммануэль макрон