Рейтинг@Mail.ru
Премьер Франции вслед за Макроном не исключил отправку войск на Украину - РИА Новости, 27.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:53 27.02.2024 (обновлено: 12:37 27.02.2024)
https://ria.ru/20240227/voyska-1929716078.html
Премьер Франции вслед за Макроном не исключил отправку войск на Украину
Премьер Франции вслед за Макроном не исключил отправку войск на Украину - РИА Новости, 27.02.2024
Премьер Франции вслед за Макроном не исключил отправку войск на Украину
Премьер-министр Франции Габриэль Атталь в эфире радиостанции RTL не исключил отправки войск на Украину, о чем накануне говорил и президент Эммануэль Макрон. РИА Новости, 27.02.2024
2024-02-27T10:53
2024-02-27T12:37
специальная военная операция на украине
россия
украина
франция
габриэль атталь
эммануэль макрон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1b/1929721491_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2d9e6facf1f86104889ca4028bf9acee.jpg
МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Премьер-министр Франции Габриэль Атталь в эфире радиостанции RTL не исключил отправки войск на Украину, о чем накануне говорил и президент Эммануэль Макрон."Нельзя ничего исключать в войне, которая идет &lt;…&gt; у дверей Европейского союза", — сказал глава правительства, отвечая на вопрос, могут ли французских солдат отправить на Украину.По его словам, Франция не может "смириться с перспективой того, что в какой-то момент Россия победит".Минувшим вечером Макрон, выступая перед журналистами по итогам конференции по поддержке Украины, которая прошла в Париже, заявил, что лидеры западных стран обсуждают возможность отправки войск, но консенсуса не достигли. Президент добавил, что страны ЕС договорились создать очередную, девятую по счету коалицию для поставок Украине бомб и ракет дальнего радиуса действия. Он напомнил, что уже существуют восемь европейских коалиций для упрощения поставок Киеву вооружений, включая системы ПВО, артиллерию и боеприпасы.Президент также заявил, что Франция сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну".В Москве считают, что поставки вооружений Украине напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт.Как заявлял РИА Новости глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов, отправка западными странами своих военных на Украину повысит риск прямого столкновения НАТО с Россией.
https://ria.ru/20240227/frantsiya-1929706030.html
https://ria.ru/20240227/voyna-1929676956.html
россия
украина
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1b/1929721491_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_423eabdcc748c1f56201ab6d7644e888.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, франция, габриэль атталь, эммануэль макрон
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Франция, Габриэль Атталь, Эммануэль Макрон
Премьер Франции вслед за Макроном не исключил отправку войск на Украину

Премьер Франции Атталь вслед за Макроном не исключил отправку солдат на Украину

© AP Photo / Pavel GolovkinФранцузские военные во время учений
Французские военные во время учений - РИА Новости, 1920, 27.02.2024
© AP Photo / Pavel Golovkin
Французские военные во время учений. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Премьер-министр Франции Габриэль Атталь в эфире радиостанции RTL не исключил отправки войск на Украину, о чем накануне говорил и президент Эммануэль Макрон.
"Нельзя ничего исключать в войне, которая идет <…> у дверей Европейского союза", — сказал глава правительства, отвечая на вопрос, могут ли французских солдат отправить на Украину.
Лидер партии Национальный фронт Марин Ле Пен вышла во второй тур выборов в Национальное собрание (нижняя палата) во Франции - РИА Новости, 1920, 27.02.2024
Оппозиция во Франции назвала перспективу отправки войск на Украину безумием
10:18
По его словам, Франция не может "смириться с перспективой того, что в какой-то момент Россия победит".
Минувшим вечером Макрон, выступая перед журналистами по итогам конференции по поддержке Украины, которая прошла в Париже, заявил, что лидеры западных стран обсуждают возможность отправки войск, но консенсуса не достигли. Президент добавил, что страны ЕС договорились создать очередную, девятую по счету коалицию для поставок Украине бомб и ракет дальнего радиуса действия. Он напомнил, что уже существуют восемь европейских коалиций для упрощения поставок Киеву вооружений, включая системы ПВО, артиллерию и боеприпасы.
Президент также заявил, что Франция сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну".
В Москве считают, что поставки вооружений Украине напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт.
Как заявлял РИА Новости глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов, отправка западными странами своих военных на Украину повысит риск прямого столкновения НАТО с Россией.
Президент Франции Эммануэль Макрон во время пресс-конференции по итогам встречи по поддержке Украины в Париже - РИА Новости, 1920, 27.02.2024
Во Франции заговорили о войне после заявления Макрона о России
02:45
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаФранцияГабриэль АттальЭммануэль Макрон
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала