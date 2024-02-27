https://ria.ru/20240227/frantsiya-1929706030.html

Оппозиция во Франции назвала перспективу отправки войск на Украину безумием

Оппозиция во Франции назвала перспективу отправки войск на Украину безумием - РИА Новости, 27.02.2024

Оппозиция во Франции назвала перспективу отправки войск на Украину безумием

Ключевые представители французской оппозиции раскритиковали заявление президента Эммануэля Макрона, не исключившего отправки войск на Украину. РИА Новости, 27.02.2024

2024-02-27T10:18

2024-02-27T10:18

2024-02-27T11:44

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нато

евросоюз

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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Ключевые представители французской оппозиции раскритиковали заявление президента Эммануэля Макрона, не исключившего отправки войск на Украину.Глава фракции крайне правой партии "Национальное объединение" в Нацсобрании Марин Ле Пен написала в соцсети X, что президент играет в военачальника."Не знаю, каждый ли отдает себе отчет в серьезности подобного заявления. Эммануэль Макрон играет в военачальника, однако так беззаботно он говорит о жизни наших детей. Речь идет о мире или войне в нашей стране", — говорится в публикации.Основатель партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон осудил заявление президента, подчеркнув, что отправка войск на Украину сделает Францию участником конфликта. "Война против России была бы безумием. Эта вербальная воинственная эскалация одной ядерной державы против другой крупной ядерной державы — это уже безответственный акт", — написал политик.Меланшон подчеркнул, что пришло время начать мирные переговоры.В свою очередь, лидер французской националистической партии "Патриоты" Флориан Филиппо назвал Макрона безумцем и призвал заблокировать его намерения в парламенте.Минувшим вечером Макрон, выступая перед журналистами по итогам конференции по поддержке Украины в Париже, заявил, что лидеры западных стран обсуждают возможность отправки войск на Украину, но консенсуса не достигли. Президент Франции добавил, что страны ЕС договорились создать очередную, девятую по счету коалицию для поставок Украине бомб и ракет дальнего радиуса действия. Макрон напомнил, что уже существуют восемь европейских коалиций для упрощения поставок Киеву вооружений, включая системы ПВО, артиллерию и боеприпасы.Он также заявил, что Франция сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну". В середине февраля Макрон в Париже подписал с президентом Украины Владимиром Зеленским двусторонее соглашение о гарантиях безопасности. Документ рассчитан на десять лет и касается поставок Украине современного военного оборудования, совместимого с вооружениями НАТО, обучения украинских солдат, а также укрепления оборонной промышленности. Речь идет и об организации совместного с французскими компаниями производства оружия на Украине.В 2024 году Париж, согласно документу, выделит Киеву три миллиарда евро военной помощи.Россия считает, что поставки вооружений Украине напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт.Как заявлял РИА Новости глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов, отправка западными странами своих военных на Украину повысит риск прямого столкновения НАТО с Россией.

https://ria.ru/20240227/politika-1929656381.html

https://ria.ru/20240227/ukraina-1929590121.html

https://ria.ru/20240226/ukraina-1929416361.html

https://ria.ru/20240226/voyna-1929414178.html

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в мире, россия, украина, франция, эммануэль макрон, жан-люк меланшон, нато, евросоюз, сергей лавров