Рейтинг@Mail.ru
Короля Норвегии госпитализировали с инфекцией - РИА Новости, 27.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:46 27.02.2024 (обновлено: 18:47 27.02.2024)
https://ria.ru/20240227/kharald-1929849317.html
Короля Норвегии госпитализировали с инфекцией
Короля Норвегии госпитализировали с инфекцией - РИА Новости, 27.02.2024
Короля Норвегии госпитализировали с инфекцией
Король Норвегии 87-летний Харальд V был госпитализирован во время отдыха в Малайзии, у монарха диагностирована инфекция, сообщил королевский двор. РИА Новости, 27.02.2024
2024-02-27T18:46
2024-02-27T18:47
норвегия
малайзия
в мире
здоровье - общество
король норвегии харальд v
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/12/1773547065_0:59:1650:987_1920x0_80_0_0_502de9b69b800a2b70457a18bd3eb6d4.jpg
МУРМАНСК, 27 фев – РИА Новости. Король Норвегии 87-летний Харальд V был госпитализирован во время отдыха в Малайзии, у монарха диагностирована инфекция, сообщил королевский двор. "Его Величество король заболел во время отпуска в Малайзии и госпитализирован с инфекцией. Король получает необходимую помощь со стороны как малайзийских, так и норвежских медицинских работников", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20221108/printsessa-1829979340.html
норвегия
малайзия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/12/1773547065_23:0:1416:1045_1920x0_80_0_0_c8dae70fe334bff2aa821b2e9334a35a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
норвегия, малайзия, в мире, здоровье - общество, король норвегии харальд v
Норвегия, Малайзия, В мире, Здоровье - Общество, Король Норвегии Харальд V
Короля Норвегии госпитализировали с инфекцией

Король Норвегии Харальд V попал в больницу с инфекцией, отдыхая в Малайзии

© AP Photo / Francisco SecoКороль Норвегии Харальд V
Король Норвегии Харальд V - РИА Новости, 1920, 27.02.2024
© AP Photo / Francisco Seco
Король Норвегии Харальд V . Архивное фото
Читать ria.ru в
МУРМАНСК, 27 фев – РИА Новости. Король Норвегии 87-летний Харальд V был госпитализирован во время отдыха в Малайзии, у монарха диагностирована инфекция, сообщил королевский двор.
"Его Величество король заболел во время отпуска в Малайзии и госпитализирован с инфекцией. Король получает необходимую помощь со стороны как малайзийских, так и норвежских медицинских работников", - говорится в сообщении.
Принцесса Норвегии Марта Луиза - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
Норвежская принцесса Марта Луиза отказалась представлять королевский дом
8 ноября 2022, 15:09
 
НорвегияМалайзияВ миреЗдоровье - ОбществоКороль Норвегии Харальд V
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала