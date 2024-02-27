https://ria.ru/20240227/kharald-1929849317.html
Короля Норвегии госпитализировали с инфекцией
Короля Норвегии госпитализировали с инфекцией - РИА Новости, 27.02.2024
Короля Норвегии госпитализировали с инфекцией
Король Норвегии 87-летний Харальд V был госпитализирован во время отдыха в Малайзии, у монарха диагностирована инфекция, сообщил королевский двор. РИА Новости, 27.02.2024
2024-02-27T18:46
2024-02-27T18:46
2024-02-27T18:47
норвегия
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в мире
здоровье - общество
король норвегии харальд v
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МУРМАНСК, 27 фев – РИА Новости. Король Норвегии 87-летний Харальд V был госпитализирован во время отдыха в Малайзии, у монарха диагностирована инфекция, сообщил королевский двор. "Его Величество король заболел во время отпуска в Малайзии и госпитализирован с инфекцией. Король получает необходимую помощь со стороны как малайзийских, так и норвежских медицинских работников", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20221108/printsessa-1829979340.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
норвегия, малайзия, в мире, здоровье - общество, король норвегии харальд v
Норвегия, Малайзия, В мире, Здоровье - Общество, Король Норвегии Харальд V
Короля Норвегии госпитализировали с инфекцией
Король Норвегии Харальд V попал в больницу с инфекцией, отдыхая в Малайзии