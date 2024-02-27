https://ria.ru/20240227/kharald-1929849317.html

Короля Норвегии госпитализировали с инфекцией

Короля Норвегии госпитализировали с инфекцией - РИА Новости, 27.02.2024

Короля Норвегии госпитализировали с инфекцией

Король Норвегии 87-летний Харальд V был госпитализирован во время отдыха в Малайзии, у монарха диагностирована инфекция, сообщил королевский двор. РИА Новости, 27.02.2024

2024-02-27T18:46

2024-02-27T18:46

2024-02-27T18:47

норвегия

малайзия

в мире

здоровье - общество

король норвегии харальд v

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МУРМАНСК, 27 фев – РИА Новости. Король Норвегии 87-летний Харальд V был госпитализирован во время отдыха в Малайзии, у монарха диагностирована инфекция, сообщил королевский двор. "Его Величество король заболел во время отпуска в Малайзии и госпитализирован с инфекцией. Король получает необходимую помощь со стороны как малайзийских, так и норвежских медицинских работников", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20221108/printsessa-1829979340.html

норвегия

малайзия

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Кирилл Волков

норвегия, малайзия, в мире, здоровье - общество, король норвегии харальд v