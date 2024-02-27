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Чтение Евангелия на языке Христа в Русской православной церкви

Чтение Евангелия на языке Христа в Русской православной церкви - РИА Новости, 27.02.2024

Чтение Евангелия на языке Христа в Русской православной церкви

В Русской православной церкви периодически читают Евангелие на арамейском. Традицию ввел патриарх Кирилл в 2009-м, которой зачитал отрывок из Писания во время... РИА Новости, 27.02.2024

2024-02-27T15:38

2024-02-27T15:38

2024-02-27T15:39

религия

пасха

храм христа спасителя

праздник

патриарх кирилл (владимир гундяев)

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В Русской православной церкви периодически читают Евангелие на арамейском. Традицию ввел патриарх Кирилл в 2009-м, которой зачитал отрывок из Писания во время пасхального богослужения.Тогда предстоятель РПЦ прочитал Евангелие еще на 17 языках – согласно древнему обычаю, символизирующему единство христиан.Считается, что Иисус Христос говорил именно на арамейском. Этот язык был широко распространен на Ближнем Востоке 2-3 тысячи лет назад. Его использовали в том числе и для международного общения.Текст Евангелия от Иоанна (глава 1, стихи 1-17):"В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было в начале у Бога. Все чрез Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков. И свет во тьме светит, и тьма не объяла его. Был человек, посланный от Бога; имя ему Иоанн.Он пришел для свидетельства, чтобы свидетельствовать о Свете, дабы все уверовали чрез него. Он не был свет, но был послан, чтобы свидетельствовать о Свете. Был Свет истинный, Который просвещает всякого человека, приходящего в мир. В мире был, и мир чрез Него начал быть, и мир Его не познал. Пришел к своим, и свои Его не приняли. А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божиими, которые ни от крови, ни от хотения плоти, ни от хотения мужа, но от Бога родились.И Слово стало плотию, и обитало с нами, полное благодати и истины; и мы видели славу Его, славу, как Единородного от Отца. Иоанн свидетельствует о Нем и, восклицая, говорит: Сей был Тот, о Котором я сказал, что Идущий за мною стал впереди меня, потому что был прежде меня. И от полноты Его все мы приняли и благодать на благодать, ибо закон дан чрез Моисея; благодать же и истина произошли чрез Иисуса Христа".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

пасха, храм христа спасителя, праздник, патриарх кирилл (владимир гундяев)