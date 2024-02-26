https://ria.ru/20240226/poteri-1929486583.html

Эксперт объяснил, почему Зеленский занизил потери ВСУ

Эксперт объяснил, почему Зеленский занизил потери ВСУ - РИА Новости, 26.02.2024

Эксперт объяснил, почему Зеленский занизил потери ВСУ

Владимир Зеленский занизил масштаб потерь ВСУ на порядок, чтобы не деморализовать украинское общество на фоне последних поражений на фронте, заявил РИА Новости... РИА Новости, 26.02.2024

2024-02-26T10:33

2024-02-26T10:33

2024-02-26T10:33

специальная военная операция на украине

в мире

игорь коротченко

вооруженные силы украины

йенс столтенберг

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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский занизил масштаб потерь ВСУ на порядок, чтобы не деморализовать украинское общество на фоне последних поражений на фронте, заявил РИА Новости известный военный аналитик, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко. Ранее Зеленский сообщил на пресс-конференции, что ВСУ за два года потеряли убитыми 31 тысячу человек. "В 2023 году генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг случайно озвучил реальные безвозвратные потери ВСУ – около полумиллиона человек, то есть Зеленский занизил их более чем в 10 раз. Сделал он это по политическим соображениям: на фоне неудач на фронте, которые преследуют украинскую армию, реальные цифры потерь катастрофически бы повлияли бы на настроения в обществе", - сказал Коротченко. Аналитик отметил, что избранная Киевом тактика не признавать существующих реалий "работает", настроения в украинском обществе поменяются лишь в случае крупных поражений ВСУ. "Украина продолжает боевые действия, общество всё так же принимает наркотик, который ему предлагает Зеленский. Ситуация будет меняться от событий на фронте", - подчеркнул собеседник агентства. Только в ходе безуспешного контрнаступления с 4 июня 2023 года ВСУ потеряли 166 тысяч человек убитыми и ранеными, заявил 20 февраля министр обороны РФ Сергей Шойгу.

https://ria.ru/20240226/poteri-1929463987.html

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в мире, игорь коротченко, вооруженные силы украины, йенс столтенберг, украина