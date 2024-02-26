Путин подписал указ о новом составе военных округов
Путин указом определил границы Ленинградского и Московского военных округов
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Владимир Путин подписал указ о военно-административном делении России, документ опубликовали на сайте правовых актов.
Так, решением президента создаются Ленинградский и Московский военные округа.
Как следует из указа, в Ленинградский военный округ вошли: Республика Карелия, Республика Коми, Архангельская, Вологодская, Калининградская, Ленинградская, Мурманская, Новгородская и Псковская области, Санкт-Петербург, Ненецкий автономный округ.
Северный флот также вошел в состав новообразованного ЛВО.
Московский военный округ установили в административных границах Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Ивановской, Калужской, Костромской, Курской, Липецкой, Московской, Нижегородской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской и Ярославской областей, города Москвы.
Таким образом, прекращает существование Западный военный округ, на месте которого появляются Московский и Ленинградский.
Четыре новых региона — Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области — вошли в состав Южного военного округа.
Кроме того, сохраняются Центральный и Восточный ВО.
О необходимости создать Московский и Ленинградский военные округа в декабре 2022 года сообщил министр обороны Сергей Шойгу. Такое решение российские власти приняли после заявлений Финляндии и Швеции о вступлении в НАТО.