Рейтинг@Mail.ru
Путин подписал указ о новом составе военных округов - РИА Новости, 26.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:50 26.02.2024 (обновлено: 17:05 26.02.2024)
https://ria.ru/20240226/okruga-1929581204.html
Путин подписал указ о новом составе военных округов
Путин подписал указ о новом составе военных округов - РИА Новости, 26.02.2024
Путин подписал указ о новом составе военных округов
Владимир Путин подписал указ о военно-административном делении России, документ опубликовали на сайте правовых актов. РИА Новости, 26.02.2024
2024-02-26T15:50
2024-02-26T17:05
общество
владимир путин
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/19/1780093060_220:0:2466:1263_1920x0_80_0_0_a8cb86f66b62fe7f8dda2ef7583a5938.jpg
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Владимир Путин подписал указ о военно-административном делении России, документ опубликовали на сайте правовых актов.Так, решением президента создаются Ленинградский и Московский военные округа.Как следует из указа, в Ленинградский военный округ вошли: Республика Карелия, Республика Коми, Архангельская, Вологодская, Калининградская, Ленинградская, Мурманская, Новгородская и Псковская области, Санкт-Петербург, Ненецкий автономный округ.Северный флот также вошел в состав новообразованного ЛВО.Московский военный округ установили в административных границах Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Ивановской, Калужской, Костромской, Курской, Липецкой, Московской, Нижегородской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской и Ярославской областей, города Москвы.Таким образом, прекращает существование Западный военный округ, на месте которого появляются Московский и Ленинградский.Четыре новых региона — Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области — вошли в состав Южного военного округа.Кроме того, сохраняются Центральный и Восточный ВО.О необходимости создать Московский и Ленинградский военные округа в декабре 2022 года сообщил министр обороны Сергей Шойгу. Такое решение российские власти приняли после заявлений Финляндии и Швеции о вступлении в НАТО.
https://ria.ru/20240220/nato-1928408601.html
https://ria.ru/20240219/rossiya-1928296992.html
https://ria.ru/20240214/evropa-1927139337.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/19/1780093060_0:0:2687:2016_1920x0_80_0_0_e51dbbeb4aa6b9592f88b0003a69d156.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, владимир путин, россия
Общество, Владимир Путин, Россия
Путин подписал указ о новом составе военных округов

Путин указом определил границы Ленинградского и Московского военных округов

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.02.2024
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Владимир Путин подписал указ о военно-административном делении России, документ опубликовали на сайте правовых актов.
Так, решением президента создаются Ленинградский и Московский военные округа.
Скульптура у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
В НАТО будут втягивать новые страны по сценарию Украины, считает Лукашенко
20 февраля, 11:25
Как следует из указа, в Ленинградский военный округ вошли: Республика Карелия, Республика Коми, Архангельская, Вологодская, Калининградская, Ленинградская, Мурманская, Новгородская и Псковская области, Санкт-Петербург, Ненецкий автономный округ.
Северный флот также вошел в состав новообразованного ЛВО.
Московский военный округ установили в административных границах Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Ивановской, Калужской, Костромской, Курской, Липецкой, Московской, Нижегородской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской и Ярославской областей, города Москвы.
Таким образом, прекращает существование Западный военный округ, на месте которого появляются Московский и Ленинградский.
Стокгольм - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
Глава разведслужбы Швеции назвал Россию главной военной угрозой
19 февраля, 17:32
Четыре новых региона — Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области — вошли в состав Южного военного округа.
Кроме того, сохраняются Центральный и Восточный ВО.
О необходимости создать Московский и Ленинградский военные округа в декабре 2022 года сообщил министр обороны Сергей Шойгу. Такое решение российские власти приняли после заявлений Финляндии и Швеции о вступлении в НАТО.
Финские резервисты на стрельбище во время учений на военной базе Сантахамина в Хельсинки - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
"До последнего финна": европейцам предложили массовый суицид
14 февраля, 08:00
 
ОбществоВладимир ПутинРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала