https://ria.ru/20240226/okruga-1929581204.html

Путин подписал указ о новом составе военных округов

Путин подписал указ о новом составе военных округов - РИА Новости, 26.02.2024

Путин подписал указ о новом составе военных округов

Владимир Путин подписал указ о военно-административном делении России, документ опубликовали на сайте правовых актов. РИА Новости, 26.02.2024

2024-02-26T15:50

2024-02-26T15:50

2024-02-26T17:05

общество

владимир путин

россия

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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Владимир Путин подписал указ о военно-административном делении России, документ опубликовали на сайте правовых актов.Так, решением президента создаются Ленинградский и Московский военные округа.Как следует из указа, в Ленинградский военный округ вошли: Республика Карелия, Республика Коми, Архангельская, Вологодская, Калининградская, Ленинградская, Мурманская, Новгородская и Псковская области, Санкт-Петербург, Ненецкий автономный округ.Северный флот также вошел в состав новообразованного ЛВО.Московский военный округ установили в административных границах Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Ивановской, Калужской, Костромской, Курской, Липецкой, Московской, Нижегородской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской и Ярославской областей, города Москвы.Таким образом, прекращает существование Западный военный округ, на месте которого появляются Московский и Ленинградский.Четыре новых региона — Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области — вошли в состав Южного военного округа.Кроме того, сохраняются Центральный и Восточный ВО.О необходимости создать Московский и Ленинградский военные округа в декабре 2022 года сообщил министр обороны Сергей Шойгу. Такое решение российские власти приняли после заявлений Финляндии и Швеции о вступлении в НАТО.

https://ria.ru/20240220/nato-1928408601.html

https://ria.ru/20240219/rossiya-1928296992.html

https://ria.ru/20240214/evropa-1927139337.html

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общество, владимир путин, россия