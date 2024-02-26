https://ria.ru/20240226/erdogan-1929501224.html
Путин и Эрдоган обсудили двусторонние отношения
Путин и Эрдоган обсудили двусторонние отношения - РИА Новости, 26.02.2024
Путин и Эрдоган обсудили двусторонние отношения
Владимир Путин по телефону поздравил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с 70-летием, сообщила канцелярия турецкого лидера. РИА Новости, 26.02.2024
2024-02-26T11:29
2024-02-26T11:29
2024-02-26T12:06
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АНКАРА, 26 фев — РИА Новости. Владимир Путин по телефону поздравил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с 70-летием, сообщила канцелярия турецкого лидера."В ходе беседы президент Путин поблагодарил президента Эрдогана за его вклад в развитие отношений между Турцией и Россией на дружественной основе", — говорится в пресс-релизе.В последние недели в Кремле сообщали о подготовке визита Путина в Турцию, но конкретных дат не называлось.Как заявлял пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сроки будут определять, исходя из сроков проведения выборов в России и графика Эрдогана. Помощник российского лидера Юрий Ушаков подчеркивал, что поездка в Турцию занимает приоритетное место в повестке международных контактов.В середине февраля источник РИА Новости в администрации турецкого лидера подтвердил, что визит Путина состоится по окончании выборного цикла в обеих странах. В России 15-17 марта пройдут выборы президента, а в Турции на 31 марта запланированы выборы в местные органы самоуправления.Дипломатический источник РИА Новости в Анкаре сообщал, что поездка может состояться в конце апреля — начале мая.
https://ria.ru/20240214/ugrozy-1927226146.html
https://ria.ru/20240226/erdogan-1929057050.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, реджеп тайип эрдоган, россия, турция, политика
Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган, Россия, Турция, Политика
Путин и Эрдоган обсудили двусторонние отношения
Путин и Эрдоган по телефону обсудили двусторонние отношения России и Турции
АНКАРА, 26 фев — РИА Новости. Владимир Путин по телефону поздравил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с 70-летием, сообщила канцелярия турецкого лидера.
"В ходе беседы президент Путин поблагодарил президента Эрдогана за его вклад в развитие отношений между Турцией и Россией
на дружественной основе", — говорится в пресс-релизе.
Источник: США угрожают частным банкам Турции из-за взаимодействия с Россией
В последние недели в Кремле сообщали о подготовке визита Путина в Турцию, но конкретных дат не называлось.
Как заявлял пресс-секретарь президента Дмитрий Песков
, сроки будут определять, исходя из сроков проведения выборов в России и графика Эрдогана. Помощник российского лидера Юрий Ушаков
подчеркивал, что поездка в Турцию занимает приоритетное место в повестке международных контактов.
В середине февраля источник РИА Новости в администрации турецкого лидера подтвердил, что визит Путина состоится по окончании выборного цикла в обеих странах. В России 15-17 марта пройдут выборы президента, а в Турции на 31 марта запланированы выборы в местные органы самоуправления.
Дипломатический источник РИА Новости в Анкаре
сообщал, что поездка может состояться в конце апреля — начале мая.
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