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Путин и Эрдоган обсудили двусторонние отношения - РИА Новости, 26.02.2024
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11:29 26.02.2024 (обновлено: 12:06 26.02.2024)
https://ria.ru/20240226/erdogan-1929501224.html
Путин и Эрдоган обсудили двусторонние отношения
Путин и Эрдоган обсудили двусторонние отношения - РИА Новости, 26.02.2024
Путин и Эрдоган обсудили двусторонние отношения
Владимир Путин по телефону поздравил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с 70-летием, сообщила канцелярия турецкого лидера. РИА Новости, 26.02.2024
2024-02-26T11:29
2024-02-26T12:06
владимир путин
реджеп тайип эрдоган
россия
турция
политика
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АНКАРА, 26 фев — РИА Новости. Владимир Путин по телефону поздравил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с 70-летием, сообщила канцелярия турецкого лидера."В ходе беседы президент Путин поблагодарил президента Эрдогана за его вклад в развитие отношений между Турцией и Россией на дружественной основе", — говорится в пресс-релизе.В последние недели в Кремле сообщали о подготовке визита Путина в Турцию, но конкретных дат не называлось.Как заявлял пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сроки будут определять, исходя из сроков проведения выборов в России и графика Эрдогана. Помощник российского лидера Юрий Ушаков подчеркивал, что поездка в Турцию занимает приоритетное место в повестке международных контактов.В середине февраля источник РИА Новости в администрации турецкого лидера подтвердил, что визит Путина состоится по окончании выборного цикла в обеих странах. В России 15-17 марта пройдут выборы президента, а в Турции на 31 марта запланированы выборы в местные органы самоуправления.Дипломатический источник РИА Новости в Анкаре сообщал, что поездка может состояться в конце апреля — начале мая.
https://ria.ru/20240214/ugrozy-1927226146.html
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владимир путин, реджеп тайип эрдоган, россия, турция, политика
Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган, Россия, Турция, Политика
Путин и Эрдоган обсудили двусторонние отношения

Путин и Эрдоган по телефону обсудили двусторонние отношения России и Турции

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.02.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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АНКАРА, 26 фев — РИА Новости. Владимир Путин по телефону поздравил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с 70-летием, сообщила канцелярия турецкого лидера.
"В ходе беседы президент Путин поблагодарил президента Эрдогана за его вклад в развитие отношений между Турцией и Россией на дружественной основе", — говорится в пресс-релизе.
Турецкие лиры - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
Источник: США угрожают частным банкам Турции из-за взаимодействия с Россией
14 февраля, 07:03
В последние недели в Кремле сообщали о подготовке визита Путина в Турцию, но конкретных дат не называлось.
Как заявлял пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сроки будут определять, исходя из сроков проведения выборов в России и графика Эрдогана. Помощник российского лидера Юрий Ушаков подчеркивал, что поездка в Турцию занимает приоритетное место в повестке международных контактов.
В середине февраля источник РИА Новости в администрации турецкого лидера подтвердил, что визит Путина состоится по окончании выборного цикла в обеих странах. В России 15-17 марта пройдут выборы президента, а в Турции на 31 марта запланированы выборы в местные органы самоуправления.
Дипломатический источник РИА Новости в Анкаре сообщал, что поездка может состояться в конце апреля — начале мая.
Президент России Владимир Путин и президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи - РИА Новости, 1920, 26.02.2024
"Такого давно не было". Почему Запад не может справиться с Эрдоганом
Вчера, 08:00
 
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