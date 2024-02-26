https://ria.ru/20240226/erdogan-1929501224.html

Путин и Эрдоган обсудили двусторонние отношения

Путин и Эрдоган обсудили двусторонние отношения - РИА Новости, 26.02.2024

Путин и Эрдоган обсудили двусторонние отношения

Владимир Путин по телефону поздравил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с 70-летием, сообщила канцелярия турецкого лидера. РИА Новости, 26.02.2024

2024-02-26T11:29

2024-02-26T11:29

2024-02-26T12:06

владимир путин

реджеп тайип эрдоган

россия

турция

политика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156304/59/1563045947_0:224:3096:1966_1920x0_80_0_0_65ba061b4bea4b98b632b7120d4537f3.jpg

АНКАРА, 26 фев — РИА Новости. Владимир Путин по телефону поздравил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с 70-летием, сообщила канцелярия турецкого лидера."В ходе беседы президент Путин поблагодарил президента Эрдогана за его вклад в развитие отношений между Турцией и Россией на дружественной основе", — говорится в пресс-релизе.В последние недели в Кремле сообщали о подготовке визита Путина в Турцию, но конкретных дат не называлось.Как заявлял пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сроки будут определять, исходя из сроков проведения выборов в России и графика Эрдогана. Помощник российского лидера Юрий Ушаков подчеркивал, что поездка в Турцию занимает приоритетное место в повестке международных контактов.В середине февраля источник РИА Новости в администрации турецкого лидера подтвердил, что визит Путина состоится по окончании выборного цикла в обеих странах. В России 15-17 марта пройдут выборы президента, а в Турции на 31 марта запланированы выборы в местные органы самоуправления.Дипломатический источник РИА Новости в Анкаре сообщал, что поездка может состояться в конце апреля — начале мая.

https://ria.ru/20240214/ugrozy-1927226146.html

https://ria.ru/20240226/erdogan-1929057050.html

россия

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

владимир путин, реджеп тайип эрдоган, россия, турция, политика