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Неполитический Эрдоган: красная карточка от отца и ответ злорадствующим - РИА Новости, 26.02.2024
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07:59 26.02.2024 (обновлено: 17:28 26.02.2024)
https://ria.ru/20240226/erdogan-1929461804.html
Неполитический Эрдоган: красная карточка от отца и ответ злорадствующим
Неполитический Эрдоган: красная карточка от отца и ответ злорадствующим - РИА Новости, 26.02.2024
Неполитический Эрдоган: красная карточка от отца и ответ злорадствующим
Политическая жизнь президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана полна красок, турецкий лидер прошел через огонь, воду и медные трубы: от заключенного до... РИА Новости, 26.02.2024
2024-02-26T07:59
2024-02-26T17:28
турция
реджеп тайип эрдоган
в мире
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АНКАРА, 26 фев - РИА Новости. Политическая жизнь президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана полна красок, турецкий лидер прошел через огонь, воду и медные трубы: от заключенного до авторитетного лидера в мировой политике. Но если бы турецкий лидер не увлекся политикой, он мог бы стать успешным футболистом или профессиональным игроком в настольный теннис. В понедельник один из самых харизматичных действующих политических деятелей в мире - президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - отмечает 70-летний юбилей. РИА Новости представляет картину его неполитической жизни. Красная карточка от отца Будущий президент Турции родился в семье капитана береговой охраны и даже не помышлял о политической карьере. С юных лет ему приходилось самому зарабатывать - то продавая воду в пробках, то занимаясь перепродажей купленных на карманные средства открыток. Он мечтал о футбольной карьере, и задатки у него определенно были, хотя архивные записи его игры найти очень сложно. По словам самого политика, его путь в спорте начался в 15 лет, когда он вместе с другими подростками гонял во дворе самодельный мяч из бумаги и картона. Позднее он оказался в любительском клубе "Ерокспор". "Вспоминаю, какие ужасные тогда были поля, без травы. За всю карьеру я получил только одну красную карточку - за споры с судьей", - ностальгировал Эрдоган в интервью NTVSpor. В том же разговоре политик рассказал, почему был вынужден завершить карьеру. Мать спокойно относилась к его увлечению, помогала с формой, а вот отец был категорически против. Он всегда настаивал на том, что нужно учиться, а спорт от этого только отвлекает. Эрдогану даже приходилось скрывать от родителя увлечение футболом, но тот все равно узнал и был недоволен. Интересно, что ему даже поступило приглашение от именитого турецкого футбольного клуба "Фенербахче", что само по себе говорит о многом. Но отец оставался непреклонен, и вскоре Эрдоган был вынужден забросить спорт ради учебы и политической карьеры. Своеобразный игрок в теннис В октябре 2022 года СМИ облетели видеокадры того, как президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сыграл партию в настольный теннис с Эрдоганом, прибывшим в Астану с государственным визитом. Многих удивила игра турецкого лидера, который буквально не меняя позицию, парировал атаки. Примечательно, что Эрдоган необычно держит ракетку. Он берет ее не за ручку, а за "шейку". Ответ злорадствующим В турецких СМИ периодически появляются слухи об ухудшении состояния здоровья Эрдогана. В июне прошлого года журналист Джан Атаклы написал в Twitter (теперь соцсеть X), что врачи якобы готовятся в ближайшее время провести некую операцию Эрдогану, при этом диагноз журналист не уточнил. Информацию официально опровергла администрация турецкого лидера. В ходе своей предвыборной кампании в апреле прошлого года Эрдоган почувствовал себя плохо, когда давал интервью местным телеканалам. Интервью было прервано, после длительной паузы президент Турции вернулся в эфир и сообщил, что подхватил желудочный грипп. Позже Центр по борьбе с дезинформацией администрации турецкого президента на фоне различных слухов опроверг сообщения о том, что Эрдоган якобы пережил инфаркт. В июне турецкий лидер дал всем четкий ответ - он совершенно здоров. Так, экс-министр промышленности и технологий Турции Мустафа Варанк выложил в соцсетях видео, на котором президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган играет в баскетбол и находится в неплохой физической форме, видео приобрело широкую популярность. На видео было отчетливо видно, как турецкий лидер при легком беге умело справляется с мячом и закидывает его в корзину. Сам турецкий лидер заявляет, что Турция - спортивная страна, призывая всех заниматься спортом. "Мы растим здоровую нацию, а без спорта здоровье невозможно. Мы уже достигли в спортивной сфере хороших результатов и будем при продолжать прививать нашему населению любовь к спорту", - отмечает турецкий лидер.
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турция, реджеп тайип эрдоган, в мире
Турция, Реджеп Тайип Эрдоган, В мире

Неполитический Эрдоган: красная карточка от отца и ответ злорадствующим

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 26.02.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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АНКАРА, 26 фев - РИА Новости. Политическая жизнь президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана полна красок, турецкий лидер прошел через огонь, воду и медные трубы: от заключенного до авторитетного лидера в мировой политике. Но если бы турецкий лидер не увлекся политикой, он мог бы стать успешным футболистом или профессиональным игроком в настольный теннис.
В понедельник один из самых харизматичных действующих политических деятелей в мире - президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - отмечает 70-летний юбилей. РИА Новости представляет картину его неполитической жизни.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 26.02.2024
Биография Реджепа Тайипа Эрдогана
Вчера, 01:10

Красная карточка от отца

Будущий президент Турции родился в семье капитана береговой охраны и даже не помышлял о политической карьере. С юных лет ему приходилось самому зарабатывать - то продавая воду в пробках, то занимаясь перепродажей купленных на карманные средства открыток. Он мечтал о футбольной карьере, и задатки у него определенно были, хотя архивные записи его игры найти очень сложно.
По словам самого политика, его путь в спорте начался в 15 лет, когда он вместе с другими подростками гонял во дворе самодельный мяч из бумаги и картона. Позднее он оказался в любительском клубе "Ерокспор".
"Вспоминаю, какие ужасные тогда были поля, без травы. За всю карьеру я получил только одну красную карточку - за споры с судьей", - ностальгировал Эрдоган в интервью NTVSpor.
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В том же разговоре политик рассказал, почему был вынужден завершить карьеру. Мать спокойно относилась к его увлечению, помогала с формой, а вот отец был категорически против. Он всегда настаивал на том, что нужно учиться, а спорт от этого только отвлекает. Эрдогану даже приходилось скрывать от родителя увлечение футболом, но тот все равно узнал и был недоволен.
Интересно, что ему даже поступило приглашение от именитого турецкого футбольного клуба "Фенербахче", что само по себе говорит о многом. Но отец оставался непреклонен, и вскоре Эрдоган был вынужден забросить спорт ради учебы и политической карьеры.

Своеобразный игрок в теннис

В октябре 2022 года СМИ облетели видеокадры того, как президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сыграл партию в настольный теннис с Эрдоганом, прибывшим в Астану с государственным визитом.
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Многих удивила игра турецкого лидера, который буквально не меняя позицию, парировал атаки. Примечательно, что Эрдоган необычно держит ракетку. Он берет ее не за ручку, а за "шейку".

Ответ злорадствующим

В турецких СМИ периодически появляются слухи об ухудшении состояния здоровья Эрдогана. В июне прошлого года журналист Джан Атаклы написал в Twitter (теперь соцсеть X), что врачи якобы готовятся в ближайшее время провести некую операцию Эрдогану, при этом диагноз журналист не уточнил. Информацию официально опровергла администрация турецкого лидера.
В ходе своей предвыборной кампании в апреле прошлого года Эрдоган почувствовал себя плохо, когда давал интервью местным телеканалам. Интервью было прервано, после длительной паузы президент Турции вернулся в эфир и сообщил, что подхватил желудочный грипп. Позже Центр по борьбе с дезинформацией администрации турецкого президента на фоне различных слухов опроверг сообщения о том, что Эрдоган якобы пережил инфаркт.
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В июне турецкий лидер дал всем четкий ответ - он совершенно здоров. Так, экс-министр промышленности и технологий Турции Мустафа Варанк выложил в соцсетях видео, на котором президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган играет в баскетбол и находится в неплохой физической форме, видео приобрело широкую популярность.
На видео было отчетливо видно, как турецкий лидер при легком беге умело справляется с мячом и закидывает его в корзину.
Сам турецкий лидер заявляет, что Турция - спортивная страна, призывая всех заниматься спортом.
"Мы растим здоровую нацию, а без спорта здоровье невозможно. Мы уже достигли в спортивной сфере хороших результатов и будем при продолжать прививать нашему населению любовь к спорту", - отмечает турецкий лидер.
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