https://ria.ru/20240226/erdogan-1929461804.html

Неполитический Эрдоган: красная карточка от отца и ответ злорадствующим

Неполитический Эрдоган: красная карточка от отца и ответ злорадствующим - РИА Новости, 26.02.2024

Неполитический Эрдоган: красная карточка от отца и ответ злорадствующим

Политическая жизнь президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана полна красок, турецкий лидер прошел через огонь, воду и медные трубы: от заключенного до... РИА Новости, 26.02.2024

2024-02-26T07:59

2024-02-26T07:59

2024-02-26T17:28

турция

реджеп тайип эрдоган

в мире

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АНКАРА, 26 фев - РИА Новости. Политическая жизнь президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана полна красок, турецкий лидер прошел через огонь, воду и медные трубы: от заключенного до авторитетного лидера в мировой политике. Но если бы турецкий лидер не увлекся политикой, он мог бы стать успешным футболистом или профессиональным игроком в настольный теннис. В понедельник один из самых харизматичных действующих политических деятелей в мире - президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - отмечает 70-летний юбилей. РИА Новости представляет картину его неполитической жизни. Красная карточка от отца Будущий президент Турции родился в семье капитана береговой охраны и даже не помышлял о политической карьере. С юных лет ему приходилось самому зарабатывать - то продавая воду в пробках, то занимаясь перепродажей купленных на карманные средства открыток. Он мечтал о футбольной карьере, и задатки у него определенно были, хотя архивные записи его игры найти очень сложно. По словам самого политика, его путь в спорте начался в 15 лет, когда он вместе с другими подростками гонял во дворе самодельный мяч из бумаги и картона. Позднее он оказался в любительском клубе "Ерокспор". "Вспоминаю, какие ужасные тогда были поля, без травы. За всю карьеру я получил только одну красную карточку - за споры с судьей", - ностальгировал Эрдоган в интервью NTVSpor. В том же разговоре политик рассказал, почему был вынужден завершить карьеру. Мать спокойно относилась к его увлечению, помогала с формой, а вот отец был категорически против. Он всегда настаивал на том, что нужно учиться, а спорт от этого только отвлекает. Эрдогану даже приходилось скрывать от родителя увлечение футболом, но тот все равно узнал и был недоволен. Интересно, что ему даже поступило приглашение от именитого турецкого футбольного клуба "Фенербахче", что само по себе говорит о многом. Но отец оставался непреклонен, и вскоре Эрдоган был вынужден забросить спорт ради учебы и политической карьеры. Своеобразный игрок в теннис В октябре 2022 года СМИ облетели видеокадры того, как президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сыграл партию в настольный теннис с Эрдоганом, прибывшим в Астану с государственным визитом. Многих удивила игра турецкого лидера, который буквально не меняя позицию, парировал атаки. Примечательно, что Эрдоган необычно держит ракетку. Он берет ее не за ручку, а за "шейку". Ответ злорадствующим В турецких СМИ периодически появляются слухи об ухудшении состояния здоровья Эрдогана. В июне прошлого года журналист Джан Атаклы написал в Twitter (теперь соцсеть X), что врачи якобы готовятся в ближайшее время провести некую операцию Эрдогану, при этом диагноз журналист не уточнил. Информацию официально опровергла администрация турецкого лидера. В ходе своей предвыборной кампании в апреле прошлого года Эрдоган почувствовал себя плохо, когда давал интервью местным телеканалам. Интервью было прервано, после длительной паузы президент Турции вернулся в эфир и сообщил, что подхватил желудочный грипп. Позже Центр по борьбе с дезинформацией администрации турецкого президента на фоне различных слухов опроверг сообщения о том, что Эрдоган якобы пережил инфаркт. В июне турецкий лидер дал всем четкий ответ - он совершенно здоров. Так, экс-министр промышленности и технологий Турции Мустафа Варанк выложил в соцсетях видео, на котором президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган играет в баскетбол и находится в неплохой физической форме, видео приобрело широкую популярность. На видео было отчетливо видно, как турецкий лидер при легком беге умело справляется с мячом и закидывает его в корзину. Сам турецкий лидер заявляет, что Турция - спортивная страна, призывая всех заниматься спортом. "Мы растим здоровую нацию, а без спорта здоровье невозможно. Мы уже достигли в спортивной сфере хороших результатов и будем при продолжать прививать нашему населению любовь к спорту", - отмечает турецкий лидер.

https://ria.ru/20240226/erdogan-1928931967.html

https://ria.ru/20240226/lukashenko-1929459986.html

https://ria.ru/20240129/kosmos-1924238932.html

https://ria.ru/20230630/video-1881490543.html

https://ria.ru/20240110/delegatsiya-1920605435.html

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турция, реджеп тайип эрдоган, в мире