https://ria.ru/20240226/ege-1929600473.html

Кандидаты в президенты России на дебатах высказались на тему ЕГЭ

Кандидаты в президенты России на дебатах высказались на тему ЕГЭ - РИА Новости, 26.02.2024

Кандидаты в президенты России на дебатах высказались на тему ЕГЭ

Кандидаты на должность президента РФ во время первых дебатов на телеканале "Россия 1" предложили сделать ЕГЭ добровольным или разрешить его пересдать. РИА Новости, 26.02.2024

2024-02-26T16:47

2024-02-26T16:47

2024-02-26T16:47

выборы президента россии — 2024

россия

политика

образование - общество

единый государственный экзамен (егэ)

никита березин

владислав даванков

николай харитонов

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1c/1791443106_0:367:2987:2047_1920x0_80_0_0_a63f3ae6fab049eca87b69c058255c82.jpg

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Кандидаты на должность президента РФ во время первых дебатов на телеканале "Россия 1" предложили сделать ЕГЭ добровольным или разрешить его пересдать. "Дети в основном до 9 класса обучаются, потом никто не желает испытывать себя в ЕГЭ, и уходят средне-специальные учебные заведения. Поэтому мы предлагаем, ЕГЭ надо сделать, кроме тех, кто желает поступать в Санкт-Петербург или Москву, пожалуйста, по ЕГЭ... Но давайте не будем мучить детей в регионах", - сказал кандидат на должность президента РФ от КПРФ Николай Харитонов.В свою очередь кандидат от "Новых людей" Владислав Даванков высказал мнение, что надо дать право ЕГЭ пересдавать. "ЕГЭ - такая вещь, которую нужно реформировать. Первое, что я бы сделал, то дал бы возможность пересдачи ЕГЭ. Такой стресс для детей. Мы видели много случаев, когда детки теряют сознание во время теста ЕГЭ, поэтому нужно дать возможность его пересдавать", - сказал Даванков. Кроме того, он считает, что в будущем ЕГЭ следует заменить на портфолио школьника. "Школьник должен чувствовать, что он постоянно работает на свое будущее, а не готовится два года к одному дню, к нескольким часам, когда он придет, и должен либо сдать, либо не сдать", - сказал Даванков. Представитель кандидата от ЛДПР Леонида Слуцкого Никита Березин, говоря про ЕГЭ, напомнил, что фракция ЛДПР внесла законопроект об отмене ЕГЭ, который сейчас находится на рассмотрении. "Каждый раз нам говорят, что это сформированная история, что это будет работать, что это лучше. Но давайте посмотрим, откуда сегодня появилась история с заменой ЕГЭ обычного экзамена. И в первую очередь, это история чиновников, которые сказали, что там много коррупции: "Давайте сделаем ЕГЭ, будет проще". Стало проще? Нет, конечно, не стало проще. Потому что чиновники в тот момент думали только о себе", - заявил Березин. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. В воскресенье, 25 февраля, в России стартовало досрочное голосование в отдаленных и труднодоступных местностях, а также на судах, которые в день голосования будут находиться в плавании.

https://ria.ru/20240109/ege-1920354995.html

https://ria.ru/20231225/ege-1917829050.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, политика, образование - общество, единый государственный экзамен (егэ), никита березин, владислав даванков, николай харитонов