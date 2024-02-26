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Кандидаты в президенты России на дебатах высказались на тему ЕГЭ - РИА Новости, 26.02.2024
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Выборы президента России — 2024
 
16:47 26.02.2024
https://ria.ru/20240226/ege-1929600473.html
Кандидаты в президенты России на дебатах высказались на тему ЕГЭ
Кандидаты в президенты России на дебатах высказались на тему ЕГЭ - РИА Новости, 26.02.2024
Кандидаты в президенты России на дебатах высказались на тему ЕГЭ
Кандидаты на должность президента РФ во время первых дебатов на телеканале "Россия 1" предложили сделать ЕГЭ добровольным или разрешить его пересдать. РИА Новости, 26.02.2024
2024-02-26T16:47
2024-02-26T16:47
выборы президента россии — 2024
россия
политика
образование - общество
единый государственный экзамен (егэ)
никита березин
владислав даванков
николай харитонов
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Кандидаты на должность президента РФ во время первых дебатов на телеканале "Россия 1" предложили сделать ЕГЭ добровольным или разрешить его пересдать. "Дети в основном до 9 класса обучаются, потом никто не желает испытывать себя в ЕГЭ, и уходят средне-специальные учебные заведения. Поэтому мы предлагаем, ЕГЭ надо сделать, кроме тех, кто желает поступать в Санкт-Петербург или Москву, пожалуйста, по ЕГЭ... Но давайте не будем мучить детей в регионах", - сказал кандидат на должность президента РФ от КПРФ Николай Харитонов.В свою очередь кандидат от "Новых людей" Владислав Даванков высказал мнение, что надо дать право ЕГЭ пересдавать. "ЕГЭ - такая вещь, которую нужно реформировать. Первое, что я бы сделал, то дал бы возможность пересдачи ЕГЭ. Такой стресс для детей. Мы видели много случаев, когда детки теряют сознание во время теста ЕГЭ, поэтому нужно дать возможность его пересдавать", - сказал Даванков. Кроме того, он считает, что в будущем ЕГЭ следует заменить на портфолио школьника. "Школьник должен чувствовать, что он постоянно работает на свое будущее, а не готовится два года к одному дню, к нескольким часам, когда он придет, и должен либо сдать, либо не сдать", - сказал Даванков. Представитель кандидата от ЛДПР Леонида Слуцкого Никита Березин, говоря про ЕГЭ, напомнил, что фракция ЛДПР внесла законопроект об отмене ЕГЭ, который сейчас находится на рассмотрении. "Каждый раз нам говорят, что это сформированная история, что это будет работать, что это лучше. Но давайте посмотрим, откуда сегодня появилась история с заменой ЕГЭ обычного экзамена. И в первую очередь, это история чиновников, которые сказали, что там много коррупции: "Давайте сделаем ЕГЭ, будет проще". Стало проще? Нет, конечно, не стало проще. Потому что чиновники в тот момент думали только о себе", - заявил Березин. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. В воскресенье, 25 февраля, в России стартовало досрочное голосование в отдаленных и труднодоступных местностях, а также на судах, которые в день голосования будут находиться в плавании.
https://ria.ru/20240109/ege-1920354995.html
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россия, политика, образование - общество, единый государственный экзамен (егэ), никита березин, владислав даванков, николай харитонов
Выборы президента России — 2024, Россия, Политика, Образование - Общество, Единый государственный экзамен (ЕГЭ), Никита Березин, Владислав Даванков, Николай Харитонов
Кандидаты в президенты России на дебатах высказались на тему ЕГЭ

Кандидаты в президенты выступили за добровольность или возможность пересдачи ЕГЭ

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкЕдиный государственный экзамен по русскому языку
Единый государственный экзамен по русскому языку - РИА Новости, 1920, 26.02.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Единый государственный экзамен по русскому языку. Архивное фото
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Кандидаты на должность президента РФ во время первых дебатов на телеканале "Россия 1" предложили сделать ЕГЭ добровольным или разрешить его пересдать.
"Дети в основном до 9 класса обучаются, потом никто не желает испытывать себя в ЕГЭ, и уходят средне-специальные учебные заведения. Поэтому мы предлагаем, ЕГЭ надо сделать, кроме тех, кто желает поступать в Санкт-Петербург или Москву, пожалуйста, по ЕГЭ... Но давайте не будем мучить детей в регионах", - сказал кандидат на должность президента РФ от КПРФ Николай Харитонов.
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В свою очередь кандидат от "Новых людей" Владислав Даванков высказал мнение, что надо дать право ЕГЭ пересдавать.
"ЕГЭ - такая вещь, которую нужно реформировать. Первое, что я бы сделал, то дал бы возможность пересдачи ЕГЭ. Такой стресс для детей. Мы видели много случаев, когда детки теряют сознание во время теста ЕГЭ, поэтому нужно дать возможность его пересдавать", - сказал Даванков.
Кроме того, он считает, что в будущем ЕГЭ следует заменить на портфолио школьника. "Школьник должен чувствовать, что он постоянно работает на свое будущее, а не готовится два года к одному дню, к нескольким часам, когда он придет, и должен либо сдать, либо не сдать", - сказал Даванков.
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Представитель кандидата от ЛДПР Леонида Слуцкого Никита Березин, говоря про ЕГЭ, напомнил, что фракция ЛДПР внесла законопроект об отмене ЕГЭ, который сейчас находится на рассмотрении.
"Каждый раз нам говорят, что это сформированная история, что это будет работать, что это лучше. Но давайте посмотрим, откуда сегодня появилась история с заменой ЕГЭ обычного экзамена. И в первую очередь, это история чиновников, которые сказали, что там много коррупции: "Давайте сделаем ЕГЭ, будет проще". Стало проще? Нет, конечно, не стало проще. Потому что чиновники в тот момент думали только о себе", - заявил Березин.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. В воскресенье, 25 февраля, в России стартовало досрочное голосование в отдаленных и труднодоступных местностях, а также на судах, которые в день голосования будут находиться в плавании.
 
Выборы президента России — 2024РоссияПолитикаОбразование - ОбществоЕдиный государственный экзамен (ЕГЭ)Никита БерезинВладислав ДаванковНиколай Харитонов
 
 
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