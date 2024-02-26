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В России стартуют дебаты между кандидатами на должность президента - РИА Новости, 26.02.2024
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Выборы президента России — 2024
 
00:09 26.02.2024 (обновлено: 02:05 26.02.2024)
https://ria.ru/20240226/debaty-1929443616.html
В России стартуют дебаты между кандидатами на должность президента
В России стартуют дебаты между кандидатами на должность президента - РИА Новости, 26.02.2024
В России стартуют дебаты между кандидатами на должность президента
Дебаты между кандидатами на должность президента России начинаются в понедельник, 26 февраля. РИА Новости, 26.02.2024
2024-02-26T00:09
2024-02-26T02:05
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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Дебаты между кандидатами на должность президента России начинаются в понедельник, 26 февраля. Совместные агитационные мероприятия, согласно утвержденному Центризбиркомом графику, между кандидатами планируются на пяти телеканалах и трех радиоканалах. Так, первые дебаты состоятся 26 февраля в 15.00 на "Россия 1". Кроме этого, указанный телеканал проведет дебаты 27 и 28 февраля, 4 и 5 марта. Шесть совместных агитационных мероприятий планируется провести на "России 24": 27, 28 и 29 февраля и 5, 6 и 7 марта. На Первом канале дебаты пройдут четырежды: 27 и 29 февраля, а также 5 и 7 марта. На "ТВ-центре" ожидаются пять раундов дебатов: 27 и 28 февраля, 4, 5 и 6 марта. Общественное телевидение России проведет дебаты 29 февраля, 1, 6 и 7 марта. На радио дебаты состоятся 27 и 28 февраля, а также 5 и 6 марта на "России", "Вестях FM" и "Маяке". В указанных мероприятиях ожидается участие только трех кандидатов: Владислава Даванкова от "Новых людей", Леонида Слуцкого от ЛДПР и Николая Харитонова от КПРФ. Действующий глава государства, участвующий в выборах президента в качестве самовыдвиженца, Владимир Путин отказался от совместных агитационных мероприятий. Соответствующий документ поступил в ЦИК, где это решение назвали правом кандидата. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил отказ тем, что россияне имеют возможность видеть заявления Путина по всем аспектам жизни на ежедневной основе и что напряженный график Путина, как действующего главы государства, кардинально отличает его от других кандидатов в президенты. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. В воскресенье, 25 февраля, в России стартовало досрочное голосование в отдаленных и труднодоступных местностях, а также на судах, которые в день голосования будут находиться в плавании.
https://ria.ru/20240225/vybory-1929403997.html
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политика, россия, владимир путин, владислав даванков, леонид слуцкий (политик), лдпр, кпрф, совет федерации рф
Политика, Россия, Владимир Путин, Владислав Даванков, Леонид Слуцкий (политик), ЛДПР, КПРФ, Совет Федерации РФ, Выборы президента России — 2024
В России стартуют дебаты между кандидатами на должность президента

В понедельник стартуют дебаты между кандидатами на должность президента России

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкБаннер Центральной избирательной комиссии со слоганом президентских выборов
Баннер Центральной избирательной комиссии со слоганом президентских выборов - РИА Новости, 1920, 26.02.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Баннер Центральной избирательной комиссии со слоганом президентских выборов. Архивное фото
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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Дебаты между кандидатами на должность президента России начинаются в понедельник, 26 февраля.
Совместные агитационные мероприятия, согласно утвержденному Центризбиркомом графику, между кандидатами планируются на пяти телеканалах и трех радиоканалах.
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Так, первые дебаты состоятся 26 февраля в 15.00 на "Россия 1". Кроме этого, указанный телеканал проведет дебаты 27 и 28 февраля, 4 и 5 марта.
Шесть совместных агитационных мероприятий планируется провести на "России 24": 27, 28 и 29 февраля и 5, 6 и 7 марта. На Первом канале дебаты пройдут четырежды: 27 и 29 февраля, а также 5 и 7 марта. На "ТВ-центре" ожидаются пять раундов дебатов: 27 и 28 февраля, 4, 5 и 6 марта. Общественное телевидение России проведет дебаты 29 февраля, 1, 6 и 7 марта.
На радио дебаты состоятся 27 и 28 февраля, а также 5 и 6 марта на "России", "Вестях FM" и "Маяке".
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В указанных мероприятиях ожидается участие только трех кандидатов: Владислава Даванкова от "Новых людей", Леонида Слуцкого от ЛДПР и Николая Харитонова от КПРФ.
Действующий глава государства, участвующий в выборах президента в качестве самовыдвиженца, Владимир Путин отказался от совместных агитационных мероприятий. Соответствующий документ поступил в ЦИК, где это решение назвали правом кандидата. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил отказ тем, что россияне имеют возможность видеть заявления Путина по всем аспектам жизни на ежедневной основе и что напряженный график Путина, как действующего главы государства, кардинально отличает его от других кандидатов в президенты.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. В воскресенье, 25 февраля, в России стартовало досрочное голосование в отдаленных и труднодоступных местностях, а также на судах, которые в день голосования будут находиться в плавании.
Президентская кампания 2024
30 декабря 2023, 11:25
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