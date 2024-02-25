Ленинградская область приняла участие в фестивале "Русские меняют мир"
© пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской областиГубернатор Ленинградской области Александр Дрозденко открыл культурно-патриотический фестиваль "Русские меняют мир" в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум"
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко открыл культурно-патриотический фестиваль "Русские меняют мир" в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум"
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 фев - РИА Новости. Ленинградская область принимала участие в культурно-патриотическом фестивале "Русские меняют мир" в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум" в Петербурге, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на губернатора Александра Дрозденко.
«
"Сегодня наши бойцы, наши ребята находятся в зоне специальной военной операции. Мы переживаем за каждого. Вы - герои. Не на словах, а на деле. Вы герои уже потому, что пошли туда. Вы герои, потому что вы честно исполняли и исполняете свой воинский долг. Вы герои, потому что вы приближаете победу", - сказал Дрозденко на встрече с ветеранами, участниками специальной военной операции в рамках фестиваля.
Фестиваль проходил в течение двух дней - 23 и 24 февраля. В программе – выступление финалистов национального проекта патриотической песни "Родники", концерт Виталия Аксенова и группы "Артель", спектакли и фильмы о героях СВО, выступления Росгвардии по рукопашному бою, работа кинологов, запуск беспилотников. В интерактивном тире можно было проверить свои навыки в стрельбе или принять участие в мастер-классах по авиамоделированию и парапланерному спорту, изготовлению сухих армейских душей и валенок, заливке окопных свечей, плетению маскировочных сетей и других.
Также в рамках фестиваля прошло награждение победителей конкурса "Мой герой СВО47", который проводился при поддержке правительства Ленинградской области для молодежи, которая могла раскрыть свой творческий потенциал, освещая непростые темы.