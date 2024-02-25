https://ria.ru/20240225/festival-1929377009.html

Ленинградская область приняла участие в фестивале "Русские меняют мир"

Ленинградская область приняла участие в фестивале "Русские меняют мир" - РИА Новости, 25.02.2024

Ленинградская область приняла участие в фестивале "Русские меняют мир"

Ленинградская область принимала участие в культурно-патриотическом фестивале "Русские меняют мир" в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум" в Петербурге,... РИА Новости, 25.02.2024

2024-02-25T13:54

2024-02-25T13:54

2024-02-25T13:54

ленинградская область

ленинградская область

санкт-петербург

александр дрозденко

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/19/1929376699_0:0:1440:810_1920x0_80_0_0_025c6ae5bf40f23b3c7553a34a13ace8.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 фев - РИА Новости. Ленинградская область принимала участие в культурно-патриотическом фестивале "Русские меняют мир" в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум" в Петербурге, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на губернатора Александра Дрозденко. "Сегодня наши бойцы, наши ребята находятся в зоне специальной военной операции. Мы переживаем за каждого. Вы - герои. Не на словах, а на деле. Вы герои уже потому, что пошли туда. Вы герои, потому что вы честно исполняли и исполняете свой воинский долг. Вы герои, потому что вы приближаете победу", - сказал Дрозденко на встрече с ветеранами, участниками специальной военной операции в рамках фестиваля. Фестиваль проходил в течение двух дней - 23 и 24 февраля. В программе – выступление финалистов национального проекта патриотической песни "Родники", концерт Виталия Аксенова и группы "Артель", спектакли и фильмы о героях СВО, выступления Росгвардии по рукопашному бою, работа кинологов, запуск беспилотников. В интерактивном тире можно было проверить свои навыки в стрельбе или принять участие в мастер-классах по авиамоделированию и парапланерному спорту, изготовлению сухих армейских душей и валенок, заливке окопных свечей, плетению маскировочных сетей и других. Также в рамках фестиваля прошло награждение победителей конкурса "Мой герой СВО47", который проводился при поддержке правительства Ленинградской области для молодежи, которая могла раскрыть свой творческий потенциал, освещая непростые темы.

https://ria.ru/20240222/avtobusy-1929066362.html

ленинградская область

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ленинградская область, санкт-петербург, александр дрозденко, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)