https://ria.ru/20240224/samolet-1929282154.html
Мужчина из-за ссоры с супругой "заминировал" рейс Петербург — Худжанд
Мужчина из-за ссоры с супругой "заминировал" рейс Петербург — Худжанд - РИА Новости, 24.02.2024
Мужчина из-за ссоры с супругой "заминировал" рейс Петербург — Худжанд
Самолет "Уральских авиалиний" из Санкт-Петербурга в Худжанд вернулся в аэропорт вылета из-за сообщения о якобы готовящемся теракте, подтвердили РИА Новости в... РИА Новости, 24.02.2024
2024-02-24T15:36
2024-02-24T15:36
2024-02-24T15:36
санкт-петербург
происшествия
худжанд
таджикистан
пулково (аэропорт)
уральские авиалинии
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 фев – РИА Новости. Самолет "Уральских авиалиний" из Санкт-Петербурга в Худжанд вернулся в аэропорт вылета из-за сообщения о якобы готовящемся теракте, подтвердили РИА Новости в пресс-службе перевозчика. "Да, рейс U6-2641 вернулся в аэропорт вылета по причине сообщения об акте незаконного вмешательства", – сказала собеседница агентства, отвечая на соответствующий вопрос. По данным Telegram-канала Shot, в ночь на субботу в аэропорт Пулково позвонил мужчина и сообщил, что в багаже его беременной супруги, летевшей в Худжанд, находится подозрительный предмет, якобы готовится теракт. С борта эвакуировали людей, силовики проверили самолет и багаж пассажиров, однако не нашли там ничего подозрительного. Выяснилось, что звонивший не хотел, чтобы его жена улетала от него к родителям – об этом правоохранителям рассказала сама пассажирка. Сейчас мужчину ищут, чтобы привлечь к уголовной ответственности, отмечает издание. После инцидента рейс благополучно вылетел в Таджикистан, его задержка составила шесть часов, добавили в пресс-службе авиакомпании.
https://ria.ru/20230925/soobschenie-1898523564.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкт-петербург, происшествия, худжанд, таджикистан, пулково (аэропорт), уральские авиалинии
Санкт-Петербург, Происшествия, Худжанд, Таджикистан, Пулково (аэропорт), Уральские авиалинии
Мужчина из-за ссоры с супругой "заминировал" рейс Петербург — Худжанд
Вылет самолета из Пулково задержали на 6 часов из-за ложного сообщения о бомбе