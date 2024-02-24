https://ria.ru/20240224/samolet-1929282154.html

Мужчина из-за ссоры с супругой "заминировал" рейс Петербург — Худжанд

Мужчина из-за ссоры с супругой "заминировал" рейс Петербург — Худжанд - РИА Новости, 24.02.2024

Мужчина из-за ссоры с супругой "заминировал" рейс Петербург — Худжанд

Самолет "Уральских авиалиний" из Санкт-Петербурга в Худжанд вернулся в аэропорт вылета из-за сообщения о якобы готовящемся теракте, подтвердили РИА Новости в... РИА Новости, 24.02.2024

2024-02-24T15:36

2024-02-24T15:36

2024-02-24T15:36

санкт-петербург

происшествия

худжанд

таджикистан

пулково (аэропорт)

уральские авиалинии

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 фев – РИА Новости. Самолет "Уральских авиалиний" из Санкт-Петербурга в Худжанд вернулся в аэропорт вылета из-за сообщения о якобы готовящемся теракте, подтвердили РИА Новости в пресс-службе перевозчика. "Да, рейс U6-2641 вернулся в аэропорт вылета по причине сообщения об акте незаконного вмешательства", – сказала собеседница агентства, отвечая на соответствующий вопрос. По данным Telegram-канала Shot, в ночь на субботу в аэропорт Пулково позвонил мужчина и сообщил, что в багаже его беременной супруги, летевшей в Худжанд, находится подозрительный предмет, якобы готовится теракт. С борта эвакуировали людей, силовики проверили самолет и багаж пассажиров, однако не нашли там ничего подозрительного. Выяснилось, что звонивший не хотел, чтобы его жена улетала от него к родителям – об этом правоохранителям рассказала сама пассажирка. Сейчас мужчину ищут, чтобы привлечь к уголовной ответственности, отмечает издание. После инцидента рейс благополучно вылетел в Таджикистан, его задержка составила шесть часов, добавили в пресс-службе авиакомпании.

https://ria.ru/20230925/soobschenie-1898523564.html

санкт-петербург

худжанд

таджикистан

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

санкт-петербург, происшествия, худжанд, таджикистан, пулково (аэропорт), уральские авиалинии