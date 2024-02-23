https://ria.ru/20240223/shtab-1929151244.html
Собянин и Шойгу осмотрели здание штаба Московского военного округа
Собянин и Шойгу осмотрели здание штаба Московского военного округа - РИА Новости, 23.02.2024
Собянин и Шойгу осмотрели здание штаба Московского военного округа
Мэр Москвы Сергей Собянин и министр обороны России Сергей Шойгу осмотрели итоги комплексной реставрации исторического здания штаба Московского военного округа... РИА Новости, 23.02.2024
2024-02-23T14:30
2024-02-23T14:30
2024-02-23T14:30
россия
москва
санкт-петербург
сергей собянин
сергей шойгу
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/17/1929150132_0:0:1909:1075_1920x0_80_0_0_92cc17e2aec4c8ce96ddcefd17e2732b.png
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин и министр обороны России Сергей Шойгу осмотрели итоги комплексной реставрации исторического здания штаба Московского военного округа на Космодамианской набережной столицы. "Колоссальная история. Столько здесь людей знаменитых работало, и, конечно, огромная благодарность президенту, вам, за то, что вы воссоздали Московский военный округ", - сказал Собянин. Шойгу отметил, что проделана огромная работа. "Наши слова благодарности за возрождение Московского военного округа", - добавил министр обороны. "Сергей Кужугетович, как договаривались, по вашему поручению, поручению президента подготовили здание для Московского военного округа, ваши коллеги и мы подписали акт об окончании реставрации и реконструкции здания и его передаче", - отметил Собянин. Шойгу подчеркнул, что это историческое событие. Министр обороны РФ высоко оценил итоги реставрации. Московский военный округ был создан 6 августа 1864 года. Историческое здание площадью свыше 15,7 квадратных метров по адресу: Космодамианская набережная, 24 стр. 1 - является объектом культурного наследия федерального значения. Оно было построено в 1778-1780 годах. После перевода Кригскомиссариата в Санкт-Петербург в 1797 году в здании продолжали работать различные военные ведомства. С 1933 по 2010 годы там размещался штаб Московского военного округа. В конце 1990-х годов в здании начали проводить ремонтные работы, но не закончили их. Около двух третей здания не использовалось более 10 лет. Реставрация была начата правительством Москвы в октябре 2023 года и завершена в феврале 2024 года. Работы велись в круглосуточном режиме, в них было единовременно задействовано до 5,5 тыс. человек и порядка 170 единиц различной специализированной техники. Проект включал полную замену перекрытий первого, второго и третьего этажей, усиление фундамента, укрепление дверных и оконных проемов. Заменили стропильную систему и сделали новое фальцевое покрытие кровли. Кроме того, был восстановлен исторический облик главного фасада. В здании были полностью заменены системы центрального отопления, горячего и холодного водоснабжения, реконструирован тепловой пункт. Проведены работы по устройству систем вентиляции, кондиционирования, а также слаботочных систем, в том числе пожарной сигнализации, дымоудаления и оповещения. Значительно увеличена электрическая мощность. Фасад оборудован архитектурно-художественной подсветкой. Обустроены помещения, необходимые для полноценной и эффективной работы сотрудников штаба Московского военного округа. В настоящее время здание передано Минобороны России.
https://ria.ru/20240223/shoygu-1929103365.html
https://ria.ru/20240205/shoygu-1925506290.html
https://ria.ru/20240201/putin-1924880592.html
россия
москва
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/17/1929150132_367:0:1800:1075_1920x0_80_0_0_a084b704283136f1356078014b990a12.png
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, санкт-петербург, сергей собянин, сергей шойгу, безопасность
Россия, Москва, Санкт-Петербург, Сергей Собянин, Сергей Шойгу, Безопасность
Собянин и Шойгу осмотрели здание штаба Московского военного округа
Собянин и Шойгу осмотрели штаб Московского военного округа после реставрации
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин и министр обороны России Сергей Шойгу осмотрели итоги комплексной реставрации исторического здания штаба Московского военного округа на Космодамианской набережной столицы.
"Колоссальная история. Столько здесь людей знаменитых работало, и, конечно, огромная благодарность президенту, вам, за то, что вы воссоздали Московский военный округ", - сказал Собянин.
Шойгу отметил, что проделана огромная работа. "Наши слова благодарности за возрождение Московского военного округа", - добавил министр обороны.
"Сергей Кужугетович, как договаривались, по вашему поручению, поручению президента подготовили здание для Московского военного округа, ваши коллеги и мы подписали акт об окончании реставрации и реконструкции здания и его передаче", - отметил Собянин.
Шойгу вручил госнаграды военнослужащим
Шойгу подчеркнул, что это историческое событие. Министр обороны РФ высоко оценил итоги реставрации.
Московский военный округ был создан 6 августа 1864 года. Историческое здание площадью свыше 15,7 квадратных метров по адресу: Космодамианская набережная, 24 стр. 1 - является объектом культурного наследия федерального значения. Оно было построено в 1778-1780 годах. После перевода Кригскомиссариата в Санкт-Петербург
в 1797 году в здании продолжали работать различные военные ведомства. С 1933 по 2010 годы там размещался штаб Московского военного округа. В конце 1990-х годов в здании начали проводить ремонтные работы, но не закончили их. Около двух третей здания не использовалось более 10 лет.
Реставрация была начата правительством Москвы в октябре 2023 года и завершена в феврале 2024 года. Работы велись в круглосуточном режиме, в них было единовременно задействовано до 5,5 тыс. человек и порядка 170 единиц различной специализированной техники. Проект включал полную замену перекрытий первого, второго и третьего этажей, усиление фундамента, укрепление дверных и оконных проемов. Заменили стропильную систему и сделали новое фальцевое покрытие кровли.
Шойгу и Собянин проверили работу пункта отбора на службу по контракту
Кроме того, был восстановлен исторический облик главного фасада. В здании были полностью заменены системы центрального отопления, горячего и холодного водоснабжения, реконструирован тепловой пункт. Проведены работы по устройству систем вентиляции, кондиционирования, а также слаботочных систем, в том числе пожарной сигнализации, дымоудаления и оповещения. Значительно увеличена электрическая мощность. Фасад оборудован архитектурно-художественной подсветкой. Обустроены помещения, необходимые для полноценной и эффективной работы сотрудников штаба Московского военного округа.
В настоящее время здание передано Минобороны России.
Путин похвалил Собянина, что тот не "жадничает" территорий для вузов