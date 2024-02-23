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Биография Дениса Мантурова

Биография Дениса Мантурова - РИА Новости, 23.02.2024

Биография Дениса Мантурова

Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Валентинович Мантуров родился 23 февраля 1969 года в Мурманске. РИА Новости, 23.02.2024

2024-02-23T02:09

2024-02-23T02:09

2024-02-23T02:09

справки

россия

мурманск

денис мантуров

московский авиационный институт

российская академия государственной службы

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Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Валентинович Мантуров родился 23 февраля 1969 года в Мурманске.В 1994 году окончил Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова по специальности "социология", в 1997 году – аспирантуру МГУ, кандидат экономических наук. С 2000 года по 2002 год обучался в докторантуре Московского авиационного института (МАИ). В 2006 году окончил Российскую академию государственной службы при президенте РФ по специальности – "юриспруденция". В 2022 году окончил докторантуру Российской академии народного хозяйства и государственной службы, доктор экономических наук.В 1990-х годах работал в российско-индийской компании "АэроРепкон", занимавшейся частными авиаперевозками и экспортом российских вертолетов.В 1996 году создал компанию "Белл Лайн Центр Столичный", ставшую одним из первых дилеров сотового оператора "Билайн".С 1998 года по 2000 год – заместитель генерального директора ОАО "Улан-Удэнский авиационный завод".В 2000-2001 годах Денис Мантуров занимал должность коммерческого директора ОАО "Московский вертолетный завод им. М.Л. Миля".С 2001 года 2003 год был заместителем председателя ФГУП "Государственная инвестиционная корпорация" (Госинкор).С 2003 года по 2007 год – генеральный директор ОАО "ОПК "Оборонпром".В сентябре 2007 года Мантуров был назначен заместителем министра промышленности и энергетики РФ, в мае 2008 года – заместителем министра промышленности и торговли РФ.Со 2 февраля 2012 года являлся исполняющим обязанности министра промышленности и торговли РФ. 21 мая 2012 года указом президента РФ Денис Мантуров был назначен министром промышленности и торговли РФ. 18 мая 2018 года, а затем 21 января 2020 года был переназначен на этот пост.15 июля 2022 года назначен заместителем председателя правительства Российской Федерации – министром промышленности и торговли Российской Федерации. Заместитель председателя Военно-промышленной комиссии РФ, председатель коллегии Комиссии. Председатель правительственной комиссии по импортозамещению.Председатель Морской коллегии при правительстве РФ.Председатель Авиационной коллегии при правительстве РФ.Руководитель Государственной пограничной комиссии.Председатель правительственной комиссии по обеспечению реализации мер по предупреждению банкротства стратегических предприятий и организаций, а также организаций оборонно-промышленного комплекса.Сопредседатель Совета по развитию Национального центра физики и математики.Председатель Наблюдательных советов Госкорпораций "Ростех" и "Роскосмос".Действительный государственный советник РФ 1 класса.Заслуженный экономист Российской Федерации (2019).Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени (2007), орденом Дружбы (2008), орденом Почета (2009), орденами "За заслуги перед Отечеством" IV (2013 год), III (2016 год) и II (2022) степеней, орденом Александра Невского (2018), орденом святого благоверного князя Даниила Московского III степени (2017), медалью Столыпина П.А. I степени (2018).Лауреат премии правительства Российской Федерации в области науки и техники (2010).Отмечен Почетной грамотой правительства Российской Федерации (2010).Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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мурманск

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, россия, мурманск, денис мантуров, московский авиационный институт, российская академия государственной службы