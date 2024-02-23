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"Газпром экспорт" подал иск к немецкой Uniper - РИА Новости, 23.02.2024
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15:26 23.02.2024
https://ria.ru/20240223/isk-1929159058.html
"Газпром экспорт" подал иск к немецкой Uniper
"Газпром экспорт" подал иск к немецкой Uniper - РИА Новости, 23.02.2024
"Газпром экспорт" подал иск к немецкой Uniper
Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области зарегистрировал иск компании "Газпром экспорт" к немецкому энергоконцерну и импортеру газа Uniper,... РИА Новости, 23.02.2024
2024-02-23T15:26
2024-02-23T15:26
экономика
санкт-петербург
ленинградская область
стокгольм (город)
uniper
газпром
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 фев – РИА Новости. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области зарегистрировал иск компании "Газпром экспорт" к немецкому энергоконцерну и импортеру газа Uniper, следует из материалов суда. "ООО "Газпром экспорт" – исковое заявление... Ответчики "Юнипер Глобал Коммодитиз СЕ" (Uniper Global Commodities SE – ред.)... "МЕТА-Метанхандель ГмбХ" (METHA-Methanhandel GmbH – ред.)", – сообщается в карточке дела на портале "Электронное правосудие". Исковые требования пока не уточняются, дата слушаний также не назначена. Иск "Газпром экспорта" зарегистрирован 21 февраля. Ранее Uniper сообщал, что подал на "Газпром экспорт" в Международный арбитражный суд. В январе гендиректор Uniper Майкл Льюис сообщил журналистам, что ожидает решения от арбитражного суда в споре с компанией "Газпром экспорт" летом. В ходе разбирательства, которое пройдет в Стокгольме, национализированная ранее немецким государством компания предъявит требования о возмещении убытков, понесенных в связи с газом, которые "Газпром экспорт" не поставил с июня 2022 года. Понесённые убытки, связанные с диверсификацией поставок и закупками по "завышенным" ценам, Uniper оценивает в 11,6 миллиарда евро. "Газпром экспорт" в свою очередь отмечал, что изучает исковое заявление по делу с Uniper и будет защищать интересы в рамках правового поля, не признавая нарушения контрактов и правомерности заявленных требований о возмещении убытков. Uniper - немецкая энергетическая компания. Основная деятельность - производство электроэнергии, а также глобальная торговля энергоресурсами и широкий портфель газовых активов, что делает Uniper одной из ведущих газовых компаний Европы. Работает более чем в 40 странах, штат оценивается примерно в 7 тысяч сотрудников. В декабре 2022 года власти Германии завершили национализацию Uniper, правительству перешло 99% акций.
https://ria.ru/20240211/isk-1926720198.html
https://ria.ru/20240221/khab-1928631880.html
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экономика, санкт-петербург, ленинградская область, стокгольм (город), uniper, газпром
Экономика, Санкт-Петербург, Ленинградская область, Стокгольм (город), Uniper, Газпром
"Газпром экспорт" подал иск к немецкой Uniper

"Газпром экспорт" подал иск к немецкому экспортеру Uniper в арбитраж Петербурга

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкЛоготип компании Uniper
Логотип компании Uniper - РИА Новости, 1920, 23.02.2024
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Логотип компании Uniper. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 фев – РИА Новости. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области зарегистрировал иск компании "Газпром экспорт" к немецкому энергоконцерну и импортеру газа Uniper, следует из материалов суда.
"ООО "Газпром экспорт" – исковое заявление... Ответчики "Юнипер Глобал Коммодитиз СЕ" (Uniper Global Commodities SE – ред.)... "МЕТА-Метанхандель ГмбХ" (METHA-Methanhandel GmbH – ред.)", – сообщается в карточке дела на портале "Электронное правосудие".
Комплекс транспортировки экспортного газа - РИА Новости, 1920, 11.02.2024
"Газпром экспорт" подал в российский суд иск к нидерландской компании
11 февраля, 17:52
Исковые требования пока не уточняются, дата слушаний также не назначена. Иск "Газпром экспорта" зарегистрирован 21 февраля.
Ранее Uniper сообщал, что подал на "Газпром экспорт" в Международный арбитражный суд. В январе гендиректор Uniper Майкл Льюис сообщил журналистам, что ожидает решения от арбитражного суда в споре с компанией "Газпром экспорт" летом. В ходе разбирательства, которое пройдет в Стокгольме, национализированная ранее немецким государством компания предъявит требования о возмещении убытков, понесенных в связи с газом, которые "Газпром экспорт" не поставил с июня 2022 года. Понесённые убытки, связанные с диверсификацией поставок и закупками по "завышенным" ценам, Uniper оценивает в 11,6 миллиарда евро.
"Газпром экспорт" в свою очередь отмечал, что изучает исковое заявление по делу с Uniper и будет защищать интересы в рамках правового поля, не признавая нарушения контрактов и правомерности заявленных требований о возмещении убытков.
Uniper - немецкая энергетическая компания. Основная деятельность - производство электроэнергии, а также глобальная торговля энергоресурсами и широкий портфель газовых активов, что делает Uniper одной из ведущих газовых компаний Европы. Работает более чем в 40 странах, штат оценивается примерно в 7 тысяч сотрудников. В декабре 2022 года власти Германии завершили национализацию Uniper, правительству перешло 99% акций.
Газовая станция - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
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21 февраля, 07:14
 
ЭкономикаСанкт-ПетербургЛенинградская областьСтокгольм (город)UniperГазпром
 
 
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