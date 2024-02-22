https://ria.ru/20240222/ukraina-1929000229.html

Депутат ДНР ответил на слова генсека НАТО об F-16

Депутат ДНР ответил на слова генсека НАТО об F-16 - РИА Новости, 22.02.2024

Депутат ДНР ответил на слова генсека НАТО об F-16

У Украины и ее граждан осталось два варианта - исчезнуть или проснуться, заявил депутат ДНР Владимир Бидевка в Telegram-канале, комментируя заявление... РИА Новости, 22.02.2024

2024-02-22T15:19

2024-02-22T15:19

2024-02-22T15:34

в мире

украина

йенс столтенберг

урсула фон дер ляйен

нато

еврокомиссия

евросоюз

владимир бидёвка

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/01/1913145554_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_0f956aad8478c7786152491f252e24b2.jpg

ДОНЕЦК, 22 фев - РИА Новости. У Украины и ее граждан осталось два варианта - исчезнуть или проснуться, заявил депутат ДНР Владимир Бидевка в Telegram-канале, комментируя заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о подготовке к передаче Украине истребителей F-16. Ранее Столтенберг в интервью "Радио Свобода" (признано в РФ СМИ-иноагентом) заявил, что не может назвать точные сроки передачи Украине истребителей F-16, но хотел бы, чтобы это случилось "как можно раньше". По его мнению, Украина будет иметь право использовать эти истребители для нанесения ударов по "российским военным целям за пределами Украины". "По сути, у Украины и её населения два варианта - исчезнуть или проснуться", - говорится Бидевки. Депутат отметил, что слова Столтенберга следует рассматривать в контексте недавнего заявления главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о приостановке переговоров по вступлению Украины в ЕС. По его словам, теперь становится ясно, что украинцы Евросоюзу "триста лет не нужны", однако передадут оружие, чтобы воевали за их интересы "до последнего украинца". Нидерланды и Дания первыми согласились предоставить Киеву истребители F-16. Белый дом подтвердил, что Украина получит боевые самолеты от третьих стран после завершения подготовки ее летчиков. Глава минобороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что в Гааге рассчитывают направить Киеву первые истребители F-16 в 2024 году. Как отмечал ранее посол России в Гааге Александр Шульгин, голландцы "закрывают глаза" на то, что поставки их истребителей F-16 Киеву приведут к затягиванию конфликта на Украине и еще большим страданиям ее граждан.

https://ria.ru/20240222/f-16-1928991473.html

https://ria.ru/20240221/f-16-1928758546.html

украина

россия

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, йенс столтенберг, урсула фон дер ляйен, нато, еврокомиссия, евросоюз, владимир бидёвка, россия, киев, f-16