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Депутат ДНР ответил на слова генсека НАТО об F-16 - РИА Новости, 22.02.2024
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15:19 22.02.2024 (обновлено: 15:34 22.02.2024)
https://ria.ru/20240222/ukraina-1929000229.html
Депутат ДНР ответил на слова генсека НАТО об F-16
Депутат ДНР ответил на слова генсека НАТО об F-16 - РИА Новости, 22.02.2024
Депутат ДНР ответил на слова генсека НАТО об F-16
У Украины и ее граждан осталось два варианта - исчезнуть или проснуться, заявил депутат ДНР Владимир Бидевка в Telegram-канале, комментируя заявление... РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T15:19
2024-02-22T15:34
в мире
украина
йенс столтенберг
урсула фон дер ляйен
нато
еврокомиссия
евросоюз
владимир бидёвка
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ДОНЕЦК, 22 фев - РИА Новости. У Украины и ее граждан осталось два варианта - исчезнуть или проснуться, заявил депутат ДНР Владимир Бидевка в Telegram-канале, комментируя заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о подготовке к передаче Украине истребителей F-16. Ранее Столтенберг в интервью "Радио Свобода" (признано в РФ СМИ-иноагентом) заявил, что не может назвать точные сроки передачи Украине истребителей F-16, но хотел бы, чтобы это случилось "как можно раньше". По его мнению, Украина будет иметь право использовать эти истребители для нанесения ударов по "российским военным целям за пределами Украины". "По сути, у Украины и её населения два варианта - исчезнуть или проснуться", - говорится Бидевки. Депутат отметил, что слова Столтенберга следует рассматривать в контексте недавнего заявления главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о приостановке переговоров по вступлению Украины в ЕС. По его словам, теперь становится ясно, что украинцы Евросоюзу "триста лет не нужны", однако передадут оружие, чтобы воевали за их интересы "до последнего украинца". Нидерланды и Дания первыми согласились предоставить Киеву истребители F-16. Белый дом подтвердил, что Украина получит боевые самолеты от третьих стран после завершения подготовки ее летчиков. Глава минобороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что в Гааге рассчитывают направить Киеву первые истребители F-16 в 2024 году. Как отмечал ранее посол России в Гааге Александр Шульгин, голландцы "закрывают глаза" на то, что поставки их истребителей F-16 Киеву приведут к затягиванию конфликта на Украине и еще большим страданиям ее граждан.
https://ria.ru/20240222/f-16-1928991473.html
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в мире, украина, йенс столтенберг, урсула фон дер ляйен, нато, еврокомиссия, евросоюз, владимир бидёвка, россия, киев, f-16
В мире, Украина, Йенс Столтенберг, Урсула фон дер Ляйен, НАТО, Еврокомиссия, Евросоюз, Владимир Бидёвка, Россия, Киев, F-16
Депутат ДНР ответил на слова генсека НАТО об F-16

Депутат ДНР Бидевка: украинцы могут исчезнуть или проснуться

© AP Photo / LIBKOSУкраинские военные эвакуируют раненого
Украинские военные эвакуируют раненого - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военные эвакуируют раненого. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 22 фев - РИА Новости. У Украины и ее граждан осталось два варианта - исчезнуть или проснуться, заявил депутат ДНР Владимир Бидевка в Telegram-канале, комментируя заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о подготовке к передаче Украине истребителей F-16.
Ранее Столтенберг в интервью "Радио Свобода" (признано в РФ СМИ-иноагентом) заявил, что не может назвать точные сроки передачи Украине истребителей F-16, но хотел бы, чтобы это случилось "как можно раньше". По его мнению, Украина будет иметь право использовать эти истребители для нанесения ударов по "российским военным целям за пределами Украины".
F-16 - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
Дания летом передаст Украине первые истребители F-16
Вчера, 14:35
"По сути, у Украины и её населения два варианта - исчезнуть или проснуться", - говорится Бидевки.
Депутат отметил, что слова Столтенберга следует рассматривать в контексте недавнего заявления главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о приостановке переговоров по вступлению Украины в ЕС. По его словам, теперь становится ясно, что украинцы Евросоюзу "триста лет не нужны", однако передадут оружие, чтобы воевали за их интересы "до последнего украинца".
Нидерланды и Дания первыми согласились предоставить Киеву истребители F-16. Белый дом подтвердил, что Украина получит боевые самолеты от третьих стран после завершения подготовки ее летчиков. Глава минобороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что в Гааге рассчитывают направить Киеву первые истребители F-16 в 2024 году. Как отмечал ранее посол России в Гааге Александр Шульгин, голландцы "закрывают глаза" на то, что поставки их истребителей F-16 Киеву приведут к затягиванию конфликта на Украине и еще большим страданиям ее граждан.
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
В Киеве признали, что не получат сразу 40 F-16 новейших модификаций
21 февраля, 15:52
 
В миреУкраинаЙенс СтолтенбергУрсула фон дер ЛяйенНАТОЕврокомиссияЕвросоюзВладимир БидёвкаРоссияКиевF-16
 
 
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