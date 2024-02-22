Депутат ДНР ответил на слова генсека НАТО об F-16
Депутат ДНР Бидевка: украинцы могут исчезнуть или проснуться
© AP Photo / LIBKOSУкраинские военные эвакуируют раненого
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военные эвакуируют раненого. Архивное фото
ДОНЕЦК, 22 фев - РИА Новости. У Украины и ее граждан осталось два варианта - исчезнуть или проснуться, заявил депутат ДНР Владимир Бидевка в Telegram-канале, комментируя заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о подготовке к передаче Украине истребителей F-16.
Ранее Столтенберг в интервью "Радио Свобода" (признано в РФ СМИ-иноагентом) заявил, что не может назвать точные сроки передачи Украине истребителей F-16, но хотел бы, чтобы это случилось "как можно раньше". По его мнению, Украина будет иметь право использовать эти истребители для нанесения ударов по "российским военным целям за пределами Украины".
"По сути, у Украины и её населения два варианта - исчезнуть или проснуться", - говорится Бидевки.
Депутат отметил, что слова Столтенберга следует рассматривать в контексте недавнего заявления главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о приостановке переговоров по вступлению Украины в ЕС. По его словам, теперь становится ясно, что украинцы Евросоюзу "триста лет не нужны", однако передадут оружие, чтобы воевали за их интересы "до последнего украинца".
Нидерланды и Дания первыми согласились предоставить Киеву истребители F-16. Белый дом подтвердил, что Украина получит боевые самолеты от третьих стран после завершения подготовки ее летчиков. Глава минобороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что в Гааге рассчитывают направить Киеву первые истребители F-16 в 2024 году. Как отмечал ранее посол России в Гааге Александр Шульгин, голландцы "закрывают глаза" на то, что поставки их истребителей F-16 Киеву приведут к затягиванию конфликта на Украине и еще большим страданиям ее граждан.