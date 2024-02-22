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Россияне в январе чаще страховали по КАСКО Kia, Lada и Hyundai - РИА Новости, 22.02.2024
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04:55 22.02.2024
https://ria.ru/20240222/strakhovanie-1928872874.html
Россияне в январе чаще страховали по КАСКО Kia, Lada и Hyundai
Россияне в январе чаще страховали по КАСКО Kia, Lada и Hyundai - РИА Новости, 22.02.2024
Россияне в январе чаще страховали по КАСКО Kia, Lada и Hyundai
Лидерство у россиян по страхованию каско в январе сохранили марки Kia, Lada и Hyundai, как и годом ранее, при этом в два раза возросла доля застрахованных... РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T04:55
2024-02-22T04:55
авто
россия
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московская область (подмосковье)
сбербанк россии
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Лидерство у россиян по страхованию каско в январе сохранили марки Kia, Lada и Hyundai, как и годом ранее, при этом в два раза возросла доля застрахованных китайских авто, а самыми популярными марками среди них были Changan, Haval и Geely, рассказали РИА Новости эксперты "Сбербанк Страхования". "Специалисты "СберСтрахования" проанализировали сделки за январь 2024 года и выяснили, на какие легковые автомобили россияне чаще всего оформляли полисы каско. Как и в прошлом году, лидером стала корейская Kia: на эту марку пришлось 9% всех заключенных полисов каско. Российская Lada и корейский Hyundai разделили второе и третье места с долей 7%", - рассказали страховщики. "В прошлом году ощутимо вырос спрос на полисы каско для новых автомобилей 2023 года выпуска, и этот тренд продолжается. Во многом он связан с растущей популярностью в России китайских брендов - в январе этого года мы застраховали почти вдвое больше таких авто, чем в январе 2023 года", - говорит директор розничного страхования "Сбербанк Страхования" Дмитрий Пурсанов. В январе 2024 года на авто китайских автопроизводителей пришлось 17% оформленных полисов каско, а год назад - всего 8%. В лидерах - Changan (22% от всех застрахованных китайских авто), Haval (20%) и Geely (17%), уточнили там же. Больше всего каско подключили водители Москвы и Московской области (534 договора), Санкт-Петербурга и Ленинградской области (354), Нижегородской области (216). Чаще всего в январе страховали автомобили в возрасте от одного года до трех лет, уточнили в "Сбербанк Страховании". В то же время самая крупная страховая сумма пришлась на минивэн Mercedes-Benz V 300 - 32,7 миллиона рублей. Также в топ-5 автомобилей в портфеле компании по размеру страховой суммы вошли Porsche Cayenne Turbo GT (28,4 миллиона рублей), Mercedes-Benz G63 AMG (28 миллионов рублей), Lamborghini Urus (20 миллионов рублей) и Genesis G90 L (16 миллионов рублей).
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авто, россия, москва, московская область (подмосковье), сбербанк россии, lada vesta
Авто, Россия, Москва, Московская область (Подмосковье), Сбербанк России, Lada Vesta
Россияне в январе чаще страховали по КАСКО Kia, Lada и Hyundai

"СберСтрахование": в январе чаще других страховали по КАСКО Kia, Lada и Hyundai

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкЭлектронный страховой полис
Электронный страховой полис - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Лидерство у россиян по страхованию каско в январе сохранили марки Kia, Lada и Hyundai, как и годом ранее, при этом в два раза возросла доля застрахованных китайских авто, а самыми популярными марками среди них были Changan, Haval и Geely, рассказали РИА Новости эксперты "Сбербанк Страхования".
"Специалисты "СберСтрахования" проанализировали сделки за январь 2024 года и выяснили, на какие легковые автомобили россияне чаще всего оформляли полисы каско. Как и в прошлом году, лидером стала корейская Kia: на эту марку пришлось 9% всех заключенных полисов каско. Российская Lada и корейский Hyundai разделили второе и третье места с долей 7%", - рассказали страховщики.
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"В прошлом году ощутимо вырос спрос на полисы каско для новых автомобилей 2023 года выпуска, и этот тренд продолжается. Во многом он связан с растущей популярностью в России китайских брендов - в январе этого года мы застраховали почти вдвое больше таких авто, чем в январе 2023 года", - говорит директор розничного страхования "Сбербанк Страхования" Дмитрий Пурсанов.
В январе 2024 года на авто китайских автопроизводителей пришлось 17% оформленных полисов каско, а год назад - всего 8%. В лидерах - Changan (22% от всех застрахованных китайских авто), Haval (20%) и Geely (17%), уточнили там же.
Больше всего каско подключили водители Москвы и Московской области (534 договора), Санкт-Петербурга и Ленинградской области (354), Нижегородской области (216). Чаще всего в январе страховали автомобили в возрасте от одного года до трех лет, уточнили в "Сбербанк Страховании".
В то же время самая крупная страховая сумма пришлась на минивэн Mercedes-Benz V 300 - 32,7 миллиона рублей. Также в топ-5 автомобилей в портфеле компании по размеру страховой суммы вошли Porsche Cayenne Turbo GT (28,4 миллиона рублей), Mercedes-Benz G63 AMG (28 миллионов рублей), Lamborghini Urus (20 миллионов рублей) и Genesis G90 L (16 миллионов рублей).
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