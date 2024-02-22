Россияне в январе чаще страховали по КАСКО Kia, Lada и Hyundai
"СберСтрахование": в январе чаще других страховали по КАСКО Kia, Lada и Hyundai
Электронный страховой полис. Архивное фото
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Лидерство у россиян по страхованию каско в январе сохранили марки Kia, Lada и Hyundai, как и годом ранее, при этом в два раза возросла доля застрахованных китайских авто, а самыми популярными марками среди них были Changan, Haval и Geely, рассказали РИА Новости эксперты "Сбербанк Страхования".
"Специалисты "СберСтрахования" проанализировали сделки за январь 2024 года и выяснили, на какие легковые автомобили россияне чаще всего оформляли полисы каско. Как и в прошлом году, лидером стала корейская Kia: на эту марку пришлось 9% всех заключенных полисов каско. Российская Lada и корейский Hyundai разделили второе и третье места с долей 7%", - рассказали страховщики.
"В прошлом году ощутимо вырос спрос на полисы каско для новых автомобилей 2023 года выпуска, и этот тренд продолжается. Во многом он связан с растущей популярностью в России китайских брендов - в январе этого года мы застраховали почти вдвое больше таких авто, чем в январе 2023 года", - говорит директор розничного страхования "Сбербанк Страхования" Дмитрий Пурсанов.
В январе 2024 года на авто китайских автопроизводителей пришлось 17% оформленных полисов каско, а год назад - всего 8%. В лидерах - Changan (22% от всех застрахованных китайских авто), Haval (20%) и Geely (17%), уточнили там же.
Больше всего каско подключили водители Москвы и Московской области (534 договора), Санкт-Петербурга и Ленинградской области (354), Нижегородской области (216). Чаще всего в январе страховали автомобили в возрасте от одного года до трех лет, уточнили в "Сбербанк Страховании".
В то же время самая крупная страховая сумма пришлась на минивэн Mercedes-Benz V 300 - 32,7 миллиона рублей. Также в топ-5 автомобилей в портфеле компании по размеру страховой суммы вошли Porsche Cayenne Turbo GT (28,4 миллиона рублей), Mercedes-Benz G63 AMG (28 миллионов рублей), Lamborghini Urus (20 миллионов рублей) и Genesis G90 L (16 миллионов рублей).