https://ria.ru/20240222/sibur-1928970479.html

Путин дал старт строительству центра научных исследований "Сибура" в Казани

Путин дал старт строительству центра научных исследований "Сибура" в Казани - РИА Новости, 22.02.2024

Путин дал старт строительству центра научных исследований "Сибура" в Казани

Президент РФ Владимир Путин по видеоконференцсвязи дал старт строительству центра научных исследований и масштабирования технологий "Сибура" в Казани. РИА Новости, 22.02.2024

2024-02-22T13:35

2024-02-22T13:35

2024-02-22T14:09

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россия

владимир путин

сибур холдинг

наука

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КАЗАНЬ, 22 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин по видеоконференцсвязи дал старт строительству центра научных исследований и масштабирования технологий "Сибура" в Казани.В видеоконференции также участвовали глава Татарстана Рустам Минниханов и первый президент Татарстана, государственный советник республики Минтимер Шаймиев.Путин дал разрешение на погружение первой тестовой сваи в основу будущего центра.Центр научных исследований и масштабирования технологий ПАО "Сибур Холдинг" строится в Казани. Его открытие планируется в 2026 году. Площадь центра составит 18 тысяч квадратных метров. Планируется, что там будут работать 300 человек, из которых не менее 30% будет с учеными степенями.Проект нацелен на развитие новых технологий и перспективных продуктов для ключевых отраслей экономики, повышение устойчивости индустрии и её технологической независимости. В центре будут осуществляться разработки полного цикла - от лабораторных исследований до создания промышленных технологий и их коммерциализации.Ключевыми направлениями работы центра будут в том числе синтез и пилотирование новых продуктов для развития существующих цепочек компании и создания принципиально новых материалов, продвинутое моделирование и инжинириг процессов, разработка новых технологий, реализация проектов в рамках декарбонизации, экономики замкнутого цикла и цифровых инициатив.

https://ria.ru/20230208/innovatsii-1850452607.html

https://ria.ru/20231129/putin-1912758150.html

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Варвара Скокшина

казань, россия, владимир путин, сибур холдинг