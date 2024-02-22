https://ria.ru/20240222/sibur-1928970479.html
Путин дал старт строительству центра научных исследований "Сибура" в Казани
Путин дал старт строительству центра научных исследований "Сибура" в Казани - РИА Новости, 22.02.2024
Путин дал старт строительству центра научных исследований "Сибура" в Казани
Президент РФ Владимир Путин по видеоконференцсвязи дал старт строительству центра научных исследований и масштабирования технологий "Сибура" в Казани. РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T13:35
2024-02-22T13:35
2024-02-22T14:09
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КАЗАНЬ, 22 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин по видеоконференцсвязи дал старт строительству центра научных исследований и масштабирования технологий "Сибура" в Казани.В видеоконференции также участвовали глава Татарстана Рустам Минниханов и первый президент Татарстана, государственный советник республики Минтимер Шаймиев.Путин дал разрешение на погружение первой тестовой сваи в основу будущего центра.Центр научных исследований и масштабирования технологий ПАО "Сибур Холдинг" строится в Казани. Его открытие планируется в 2026 году. Площадь центра составит 18 тысяч квадратных метров. Планируется, что там будут работать 300 человек, из которых не менее 30% будет с учеными степенями.Проект нацелен на развитие новых технологий и перспективных продуктов для ключевых отраслей экономики, повышение устойчивости индустрии и её технологической независимости. В центре будут осуществляться разработки полного цикла - от лабораторных исследований до создания промышленных технологий и их коммерциализации.Ключевыми направлениями работы центра будут в том числе синтез и пилотирование новых продуктов для развития существующих цепочек компании и создания принципиально новых материалов, продвинутое моделирование и инжинириг процессов, разработка новых технологий, реализация проектов в рамках декарбонизации, экономики замкнутого цикла и цифровых инициатив.
https://ria.ru/20230208/innovatsii-1850452607.html
https://ria.ru/20231129/putin-1912758150.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
казань, россия, владимир путин, сибур холдинг
Казань, Россия, Владимир Путин, Сибур Холдинг, Наука
Путин дал старт строительству центра научных исследований "Сибура" в Казани
Путин по видеосвязи дал старт строительству центра "Сибура" в Казани
КАЗАНЬ, 22 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин по видеоконференцсвязи дал старт строительству центра научных исследований и масштабирования технологий "Сибура" в Казани.
В видеоконференции также участвовали глава Татарстана Рустам Минниханов
и первый президент Татарстана, государственный советник республики Минтимер Шаймиев
.
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Центр научных исследований и масштабирования технологий ПАО "Сибур Холдинг" строится в Казани. Его открытие планируется в 2026 году. Площадь центра составит 18 тысяч квадратных метров. Планируется, что там будут работать 300 человек, из которых не менее 30% будет с учеными степенями.
Проект нацелен на развитие новых технологий и перспективных продуктов для ключевых отраслей экономики, повышение устойчивости индустрии и её технологической независимости. В центре будут осуществляться разработки полного цикла - от лабораторных исследований до создания промышленных технологий и их коммерциализации.
Ключевыми направлениями работы центра будут в том числе синтез и пилотирование новых продуктов для развития существующих цепочек компании и создания принципиально новых материалов, продвинутое моделирование и инжинириг процессов, разработка новых технологий, реализация проектов в рамках декарбонизации, экономики замкнутого цикла и цифровых инициатив.
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