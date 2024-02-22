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Путин встретился с главой Татарстана Миннихановым - РИА Новости, 22.02.2024
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12:38 22.02.2024
https://ria.ru/20240222/putin-1928949631.html
Путин встретился с главой Татарстана Миннихановым
Путин встретился с главой Татарстана Миннихановым - РИА Новости, 22.02.2024
Путин встретился с главой Татарстана Миннихановым
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с главой Татарстана Рустамом Миннихановым, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T12:38
2024-02-22T12:38
казахстан
казань
киргизия
рустам минниханов
владимир путин
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КАЗАНЬ, 22 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с главой Татарстана Рустамом Миннихановым, передает корреспондент РИА Новости. Глава государства прибыл в Казань накануне, он принял участие в церемонии открытия "Игр будущего" и провел ряд двусторонних встреч - с лидерами Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Казахстана, Белоруссии и Республики Сербской, которые также прибыли на церемонию.
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казахстан, казань, киргизия, рустам минниханов, владимир путин
Казахстан, Казань, Киргизия, Рустам Минниханов, Владимир Путин
Путин встретился с главой Татарстана Миннихановым

Путин проводит встречу с главой Татарстана Миннихановым

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и глава Республики Татарстан Рустам Минниханов во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и глава Республики Татарстан Рустам Минниханов во время встречи - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и глава Республики Татарстан Рустам Минниханов во время встречи
Читать ria.ru в
КАЗАНЬ, 22 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с главой Татарстана Рустамом Миннихановым, передает корреспондент РИА Новости.
Глава государства прибыл в Казань накануне, он принял участие в церемонии открытия "Игр будущего" и провел ряд двусторонних встреч - с лидерами Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Казахстана, Белоруссии и Республики Сербской, которые также прибыли на церемонию.
Путин на Казанском авиационном заводе имени Горбунова - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
Путин приехал на Казанский авиационный завод имени Горбунова
21 февраля, 13:34
 
КазахстанКазаньКиргизияРустам МиннихановВладимир Путин
 
 
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