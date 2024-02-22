https://ria.ru/20240222/putin-1928949631.html

Путин встретился с главой Татарстана Миннихановым

Путин встретился с главой Татарстана Миннихановым - РИА Новости, 22.02.2024

Путин встретился с главой Татарстана Миннихановым

Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с главой Татарстана Рустамом Миннихановым, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 22.02.2024

2024-02-22T12:38

2024-02-22T12:38

2024-02-22T12:38

казахстан

казань

киргизия

рустам минниханов

владимир путин

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КАЗАНЬ, 22 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с главой Татарстана Рустамом Миннихановым, передает корреспондент РИА Новости. Глава государства прибыл в Казань накануне, он принял участие в церемонии открытия "Игр будущего" и провел ряд двусторонних встреч - с лидерами Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Казахстана, Белоруссии и Республики Сербской, которые также прибыли на церемонию.

https://ria.ru/20240221/kazan-1928716056.html

казахстан

казань

киргизия

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казахстан, казань, киргизия, рустам минниханов, владимир путин