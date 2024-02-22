https://ria.ru/20240222/perevorot-1928801221.html

Главный урок киевского Майдана: никогда переворот не приносит улучшений

Главный урок киевского Майдана: никогда переворот не приносит улучшений - РИА Новости, 22.02.2024

Главный урок киевского Майдана: никогда переворот не приносит улучшений

Итак, прошло десять лет. Десять лет после победы государственного переворота на Украине, прозванного там "Евромайданом" и даже "революцией достоинства". Все,... РИА Новости, 22.02.2024

2024-02-22T08:00

2024-02-22T08:00

2024-02-22T08:06

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украина

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киев

владимир зеленский

виктор янукович

петр порошенко

государственный департамент сша

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Итак, прошло десять лет. Десять лет после победы государственного переворота на Украине, прозванного там "Евромайданом" и даже "революцией достоинства". Все, что переживают сейчас украинцы, является прямым последствием этого путча, совершенного под эгидой США и их европейских сателлитов.Как и все классические перевороты, Майдан начинался с красивых лозунгов и совершенно пустых обещаний, не подкрепленных ничем. Началось с обещания "чая, кофе и хорошего настроения", а закончилось кровопролитием. Вспомним, как вожди "революции" кричали с трибуны: "Чтобы каждый человек в этой стране сберег жизнь! Чтобы наша страна сбереглась как единая держава! Чтобы наши дети не плакали по своим отцам! Чтобы наши отцы не плакали по детям!" Сейчас все статьи западных СМИ о ситуации на Украине сопровождаются фотографиями бесчисленных могил на военных кладбищах. Фактически потеряно целое поколение молодых людей этой страны. Когда корреспондент The Times, который недавно проехал по Украине с целью общения с тамошней молодежью, решил спросить двух 18-летних подростков об их планах на будущее, они ответили коротко: "Нет будущего. <…> С этим коррупционным правительством. <…>"А ведь помните, борьба с коррупцией — это была главная тема Майдана десять лет назад! На всех листовках, распространявшихся там, этот пункт стоял под номером один. Сначала Петр Порошенко сковырнул "коррупционного" Виктора Януковича, потом Владимир Зеленский сковырнул "коррупционного" Петра Порошенко. Сейчас даже высокопоставленные сотрудники офиса Зеленского в частных беседах с западными корреспондентами признают: "Люди воруют так, как будто завтра не существует". Вот оно — достижение переворота!Очень много на Майдане говорилось о райской жизни, которой заживут украинцы сразу после победы "революции достоинства". Львиная доля агитации сводилась к "расчетам выгоды" от грядущей ассоциации с Евросоюзом. К "гарантированным последствиям" организаторы путча относили резкое снижение цен для населения, значительный рост экспорта Украины и рост промышленного производства. Здесь полезно будет вспомнить, что до Майдана экспорт этой страны достигал 70 миллиардов долларов, а по итогам прошлого года она заработала ровно в два раза меньше. Бывший премьер Украины Николай Азаров, подводя итоги этого десятилетия, напомнил, что когда-то страна производила 54 миллионов тонн стали в год, а сейчас — шесть миллионов. И ведь какую отрасль экономики ни возьми — показатели будут похожими. Тем забавнее слышать сказки Зеленского о планах по налаживанию собственного производства чего бы то ни было.Обещания Майдана десять лет назад отличались особым примитивизмом. К примеру, одна из диджеев митингов телеведущая Наталья Соколенко радостно пообещала с трибуны: "Украинские мужчины станут жить гораздо дольше. Женщины тоже будут жить дольше. Но мужчины — гораздо дольше!" Теперь у украинских мужчин главная задача — спрятаться, сбежать от военкоматов, то есть выжить! А еще один диджей Майдана Сергей Лещенко, стоявший в этот момент рядом с Соколенко на трибуне, теперь призывает Европу депортировать успевших сбежать украинских мужчин обратно с тем, чтобы использовать тех как пушечное мясо на фронте. Вот вам и "безвиз"!В таких случаях на Украине принято спрашивать: "Неужели Майдан стоял за это?" Но на самом-то деле за это Майдан и стоял! Этого, конечно, не понимали многие наивные люди, радостно прыгавшие на морозе с дикими воплями "Кто не скачет — тот москаль!". Но таковы неизбежные законы любых переворотов, бунтов, путчей и революций! Ленин когда-то писал, что движущей силой любой успешной революции должны быть "низы, которые не хотят жить по-старому". Но положа руку на сердце мы должны признать: обязательным условием любого успешного переворота должен быть обман этих "низов", обещание несбыточной райской жизни. Однако сразу за переворотом неизбежно наступает противоположное: кровь, грязь, мрак, разруха, резкое ухудшение жизни, жертвы. Таким образом, Украина, выбрав себе путь, начертанный ею в Госдепартаменте США, была просто обречена на дальнейшую деградацию.Ясно, что на Украине сейчас принято во всем винить Россию: вот если бы не "оккупация", мы жили бы сейчас, как в Европе! Обычно это говорят те, кто в лучшем случае "не заметил", как украинские нацисты сжигали оппозиционеров в Одессе и бомбили города Донбасса, а в худшем — горячо поддержал эти действия. На протяжении длительного времени Россия пыталась решить вопрос миром, увещевала различные киевские режимы, призывала Запад выполнить Минские договоренности. Но Запад не для того устраивал переворот в Киеве, чтобы наступили мир и благоденствие. Изначальная цель заключалась в том, чтобы ослабить Россию. Пусть ценой жизней и будущего самих украинцев.Министр иностранных дел России Сергей Лавров, подводя итоги десятилетия Майдана, сказал: "Нет никаких сомнений в том, что Западом объявлена война против нас. Они этого не скрывают. <…> В войне главное — стратегия, а она находится не в Киеве, а далеко". И эта стратегия сводится к принесению Украины в жертву. Так, выйдя на Майдан за "хорошим настроением" и "кружевными трусиками", киевляне похоронили свою страну.Потому что главным итогом Майдана стал полный отказ от суверенитета. Теперь не в Киеве решают, сколько украинцев должно еще погибнуть ради осуществления неосуществимой мечты Запада: "победить Россию на поле боя". Что от Украины останется и останется ли хоть что-нибудь, истинным организаторам киевского путча, которые до сих управляют Госдепом, абсолютно все равно! С их точки зрения, цель оправдывает средства.

https://ria.ru/20240219/ukraina-1927760750.html

https://ria.ru/20240122/ukraina-1922638297.html

https://ria.ru/20240217/ukraina-1927828967.html

https://ria.ru/20240220/maydan-1928281342.html

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