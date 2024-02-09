https://ria.ru/20240209/ukrainskie_bezhentsy-1926251255.html

Европа задумалась, как вытолкать украинских беженцев на фронт

Европа задумалась, как вытолкать украинских беженцев на фронт - РИА Новости, 09.02.2024

Европа задумалась, как вытолкать украинских беженцев на фронт

Скандальный закон о тотальной мобилизации на Украине после жарких медийных боев и попыток переложить ответственность за его принятие друг на друга все-таки... РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-09T08:00

2024-02-09T08:00

2024-02-09T08:01

аналитика

украина

верховная рада украины

европа

польша

сергей лещенко

шарль мишель

вальдемар скшипчак

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Скандальный закон о тотальной мобилизации на Украине после жарких медийных боев и попыток переложить ответственность за его принятие друг на друга все-таки протащили через Верховную раду. Пока что в первом чтении, хотя мало кто сомневается в том, что с определенными правками вскоре утвердят окончательно.Это — документ, свидетельствующий об отчаянии украинского режима, пытающегося найти нужное количество пушечного мяса, которое он собирается бросить в мясорубку войны. Можно сказать, что Зеленский уже находится в положении Гитлера в октябре 1944 года, когда тот призвал под ружье стариков и детей. Немецкая шутка тех дней вполне теперь применима к Украине: "В фольксштурме будут служить те, кто уже умеет ходить, и те, кто еще может ходить".Судя по этому законопроекту, режим делает одну из основных ставок на украинцев, которые выскользнули из-под его контроля и оказались за границей. Киев ищет способы дотянуться до них и вернуть домой "хоть чучелом, хоть тушкой". Для этого в законопроекте предусмотрена обязательная постановка на воинский учет в заграничных учреждениях Украины. В противном случае людей будут лишать консульских услуг, а значит, в один прекрасный момент они окажутся без действующих паспортов, за чем может последовать депортация на родину. Кроме того, еще даже до принятия закона в целом Украина начала замораживать банковские счета выехавших за рубеж мужчин — таких случаев становится все больше. И это тоже станет способом давления на беженцев.Украина уже давно подводит Европу к мысли о том, что та должна способствовать возвращению сбежавших. В январе Зеленский, находясь в Эстонии, прямо заявил о судьбе беженцев: "Если у них призывной возраст, то они должны помогать Украине и должны быть на Украине".Его советник Сергей Лещенко тогда же пошел еще дальше. В интервью швейцарскому изданию он прямо заявил: "Принимающие страны должны прекратить поддержку беженцев, чтобы они могли вернуться домой". Напомним, что ровно десять лет назад Лещенко был одним из "диджеев" Евромайдана и обещал тогда райские кущи и беспрепятственные путешествия по Европе. Что-то в его позиции изменилось.Эти намеки и прямые призывы киевского режима находят отклик на Западе. Еще с осени прошлого года Польша активно начала выдавливать украинских беженцев, используя для этого любую возможность. Чему содействуют и Соединенные Штаты — Госдепартамент даже выделил гранты для польских журналистов, которые должны освещать успешное возвращение украинских беженцев домой.Судя по тому, что подобные статьи появляются и в других восточноевропейских странах, Польшей грантовая программа не ограничилась. Правда, статьи эти никак не могут изобразить "историю успеха". Так, чешские издания признаются, что украинские беженцы, лишившись пособий в Польше, Чехии и Словакии, едут на Украину, поскольку "у них нет иного выхода, кроме как вернуться домой, где они ничего не получают и живут за счет гуманитарной помощи и благотворительности". А некоторые все равно, даже ничего не получая в Чехии, держатся на своих сбережениях и надеются заработать самостоятельно на торговле с… Россией. Да-да, со "страной-агрессором", как нас представляют западные СМИ.В Европе все громче звучат и прямые призывы помочь киевскому режиму мобилизационным ресурсом, депортируя всех украинских мужчин обратно. Несколько дней назад этого потребовал отставной генерал Вальдемар Скшипчак, бывший командующий Сухопутными войсками Польши и один из главных спикеров тамошних телеканалов по событиям на Украине. Польский МИД пока что осторожно прокомментировал этот призыв, заявив, что такие вопросы лучше решать на общеевропейском уровне. Заметьте, саму идею дипломаты не отвергли.Такие голоса слышны уже практически по всей Европе. Депутат нидерландского парламента от партии фермеров Мона Кайзер с трибуны законодательного органа потребовала отправки украинских беженцев домой. Самая тиражная газета страны De Telegraaf тут же провела опрос среди читателей, выявивший, что 73% поддерживают идею депутата. Лишь 21% опрошенных не согласились с этим.Пока еще решение о массовом выдворении украинцев не принято, но различные правительства Европы постепенно сокращают или просто отменяют выплаты, пособия, выделение помещений под временное жилье. В некоторых странах (например, в Румынии) украинцы даже пытались устраивать акции протеста по поводу этого. Еще бы, ведь всего два года назад им обещали, что Европа будет их встречать "как богов, спустившихся с небес". Видимо, что-то пошло не так.Но, заметьте, по признанию украинских же экспертов, исследовавших данный вопрос, лишь восемь процентов украинцев, проживающих за рубежом, намерены вернуться домой даже в случае прекращения любых выплат и пособий. Остальные лучше умрут от голода или перейдут на нелегальное положение в Европе, лишь бы не быть отправленными на убой ради режима Зеленского.В этой связи особенно циничными звучат слова западных политиков о том, что они якобы "спасают украинцев". Глава Евросовета Шарль Мишель на этой неделе накричал на европарламентариев, заявив о том, что помощь украинцам оружием — это "моральный долг" Европы. Кому на Украине он хочет помогать? Каким украинцам? Тем, кто, рискуя жизнью, пытается пробраться за кордон? Тем, кто прячется от военкоматов? Тем, кто устраивает суд Линча над женщиной, которую всего лишь заподозрили в сборе данных для военкоматов?Мишель не хочет спросить этих украинцев, нужна ли им новая смертоносная помощь от Европы? Вопрос риторический. Ответ известен: конечно, не хочет и не собирается. Украинцы рассматриваются такими мишелями, скшипчаками, кайзерами и прочими европейцами исключительно как расходный материал, который следует использовать по максимуму с целью ослабления России. Эти цели фактически уже никем не скрываются. Удивительно, что некоторые украинцы этого до сих не поняли.

https://ria.ru/20240208/ukraina-1926211866.html

https://ria.ru/20240208/vsu-1926100349.html

https://ria.ru/20240206/ukraina-1925743370.html

https://ria.ru/20240207/zakon-1925982728.html

https://ria.ru/20240125/bezhentsy-1923527885.html

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аналитика, украина, верховная рада украины, европа, польша, сергей лещенко, шарль мишель, вальдемар скшипчак, государственный департамент сша, евросовет