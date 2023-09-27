https://ria.ru/20230927/polsha-1898736464.html

Погостили — и хватит. США выдавливают украинских беженцев из Польши

Погостили — и хватит. США выдавливают украинских беженцев из Польши - РИА Новости, 27.09.2023

Погостили — и хватит. США выдавливают украинских беженцев из Польши

На фоне разногласий между Варшавой и Киевом из Польши начали депортировать украинцев. Вашингтон, в свою очередь, готов платить местным СМИ, чтобы те уговаривали РИА Новости, 27.09.2023

2023-09-27T08:00

2023-09-27T08:00

2023-09-27T08:08

польша

варшава

украина

анджей дуда

верховная рада украины

государственный департамент сша

политика

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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости, Виктор Жданов. На фоне разногласий между Варшавой и Киевом из Польши начали депортировать украинцев. Вашингтон, в свою очередь, готов платить местным СМИ, чтобы те уговаривали беженцев вернуться на родину. Как развиваются события и к чему это приведет — в материале РИА Новости.Помощь заканчиваетсяПресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер неожиданно заявил: временные правила для украинцев в 2024-м решили не продлевать.В августе Евросоюз выделил Варшаве на беженцев 200 миллионов евро. По словам замминистра внутренних дел Павла Шефернакера, это "очень мало". Помощь уже и так постепенно сокращается. С марта украинцев обязали оплачивать 75 процентов стоимости жилья. Три недели назад в Надажине закрылся крупнейший центр переселенцев.В Польше находится более двух миллионов граждан Украины, сообщал президент Дуда. Восемьдесят тысяч — военнообязанные, уточнили в управлении погранслужбы. "Этих людей можно было бы мобилизовать и пополнить ряды наших вооруженных сил, тем самым укрепив оборону и безопасность", — отметил депутат Верховной рады Федор Вениславский.По данным украинских СМИ, беженцам уже выдают предписания о депортации с пятилетним запретом въезда в Евросоюз — прежде всего тем, за кем числятся хоть какие-то правонарушения. Людей могут передать Киеву и по запросу оттуда. Те, кто перешел границу нелегально, выдворяются в первую очередь, остальные — по решению польского суда, пишет газета Rzeczpospolita.Платная агитацияДействовать собираются не только силой. Посольство США в Варшаве предлагает польским СМИ финансовую поддержку за соответствующую информационную кампанию."На конкурсной основе предоставим гранты журналистам для разработки и подготовки репортажей об успешном возвращении беженцев", — говорится на сайте Госдепа.Также американцы профинансируют "развитие журналистики" — семинары по подобным "патриотичным" материалам. О том, что вернувшихся мужчин, скорее всего, мобилизуют, — ни слова. Программа рассчитана на 12 месяцев, стартует между 1 октября и 15 ноября.Придется выбиратьС украинцами в Польше много бытовых конфликтов. Они ведут себя вызывающе, и это раздражает. Портал KRKnews, например, жаловался, что граждане Украины буквально оккупировали центральную площадь Кракова: по два раза в день устраивают там политические демонстрации. Кроме того, беженцы стремятся навязать окружающим собственные представления о жизни, указывали в издании Myśl Polska."Агитационные материалы с призывами вернуться не помогут, — подчеркивает в беседе с РИА Новости старший преподаватель МГИМО МИД России Алексей Зудин. — Видимо, ставку делают не на это, а на добровольно-принудительный отъезд. В какой-то момент вся помощь прекратится. Украинцам останется два варианта: трудоустроиться или домой. Но им в Польше могут предложить лишь низкоквалифицированный труд".Логика Вашингтона понятна: нужно пополнить ВСУ, добавляет эксперт. Да и тому, что уцелело в украинской экономике, требуются рабочие руки. Там острый кадровый дефицит.Политолог Александр Дудчак считает, что Варшава продолжит избавляться от беженцев. "От этого балласта никакой пользы. Угрожают, требуют дополнительных средств из Евросоюза. Кормить их никто не намерен. Конечно, депортируют не всех — украинцы вносят определенный вклад в польский ВВП", — рассуждает он.Также поляки могут предложить украинским призывникам контракты с местными ЧВК для выполнения задач в собственных интересах, предполагает эксперт. А это гораздо лучше отправки на фронт сразу после депортации.

https://ria.ru/20230925/ukraina-1898549168.html

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польша, варшава, украина, анджей дуда, верховная рада украины, государственный департамент сша, политика