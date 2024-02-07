https://ria.ru/20240207/mobilizatsiya-1925933489.html
Рада приняла проект об ужесточении мобилизации в первом чтении
Рада приняла проект об ужесточении мобилизации в первом чтении - РИА Новости, 07.02.2024
Рада приняла проект об ужесточении мобилизации в первом чтении
Верховная рада Украины приняла в первом чтении скандальный законопроект об ужесточении мобилизации, сообщил депутат Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале. РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T14:27
2024-02-07T14:27
2024-02-07T17:50
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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Верховная рада Украины приняла в первом чтении скандальный законопроект об ужесточении мобилизации, сообщил депутат Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале."Рада приняла за основу правительственный законопроект о мобилизации. За — 243", — написал депутат.По его словам, еще предстоит второе чтение, в документ будут вносить правки.Гончаренко заявил, что сам он голосовал против.Как пишет украинское издание "Страна.ua", согласно законопроекту:Как сообщила депутат Ирина Геращенко, во время голосования отсутствовал главком ВСУ Валерий Залужный, о возможной скорой отставке которого пишут СМИ."Правительственный законопроект представлял министр обороны (Рустем. — Прим. ред.) Умеров. Главнокомандующего Залужного в зале не было, хотя офис Владимира Зеленского хотел именно на него перевести презентацию проекта", — написала она в Telegram.Геращенко подчеркнула, что правительственный законопроект имеет коррупционные риски и не соответствует конституции. Несмотря на возражения ее партии, документ рассматривали по сокращенной процедуре, то есть "без вопросов, без ответов, без дискуссии". По ее словам, парламентский комитет по нацбезопасности поддержал решение о поддержке правительственного законопроекта за десять минут до его рассмотрения в зале.Подготовленный правительством республики новый законопроект о мобилизации внесли в Верховную раду 30 января. Украинские СМИ сообщили, что, согласно этому проекту, военнообязанные должны будут явиться в военкоматы для уточнения учетных данных в течение 60 дней. Кроме того, как сообщало украинское Минобороны, проект не предполагает призыва инвалидов и оставляет без изменений право переезжать без разрешения военкомата.Против документа выступило украинское объединение "Европейская бизнес-ассоциация" и попросило не принимать его в таком виде. Глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что новый законопроект о мобилизации неприемлем, его принятие будет преступлением против страны.На Украине с 24 февраля 2022 года ввели режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд из республики мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Издание The New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.
https://ria.ru/20240205/mobilizatsiya-1925528321.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, в мире
Рада приняла проект об ужесточении мобилизации в первом чтении
Рада приняла в первом чтении скандальный проект об ужесточении мобилизации
МОСКВА, 7 фев — РИА Новости.
Верховная рада Украины приняла в первом чтении скандальный законопроект об ужесточении мобилизации, сообщил депутат Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале
.
«
"Рада приняла за основу правительственный законопроект о мобилизации. За — 243", — написал депутат.
По его словам, еще предстоит второе чтение, в документ будут вносить правки.
Гончаренко заявил, что сам он голосовал против.
Как пишет украинское издание "Страна.ua
", согласно законопроекту:
- мобилизационный возраст понижается с 27 до 25 лет;
- вводятся электронные повестки;
- за неявку по повестке будет грозить блокировка всех счетов, запрет использовать автомобиль и выезжать за границу;
- получающие второе высшее и аспиранты, учащиеся по контракту, теряют отсрочку от мобилизации;
- мобилизации теперь также подлежат ранее судимые за нетяжкие преступления;
- оказание консульских услуг за границей будет производится только по предъявлению военного билета;
- при выезде за границу военнообязанным необходимо дополнительно предъявлять военный билет с отметкой о снятии с учета;
- демобилизация военнослужащих планируется через 36 месяцев службы, но она должна быть введена лишь по приказу верховного главнокомандующего.
Как сообщила депутат Ирина Геращенко, во время голосования отсутствовал главком ВСУ Валерий Залужный, о возможной скорой отставке которого пишут СМИ.
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"Правительственный законопроект представлял министр обороны (Рустем. — Прим. ред.) Умеров. Главнокомандующего Залужного в зале не было, хотя офис Владимира Зеленского хотел именно на него перевести презентацию проекта", — написала она в Telegram.
Геращенко подчеркнула, что правительственный законопроект имеет коррупционные риски и не соответствует конституции. Несмотря на возражения ее партии, документ рассматривали по сокращенной процедуре, то есть "без вопросов, без ответов, без дискуссии". По ее словам, парламентский комитет по нацбезопасности поддержал решение о поддержке правительственного законопроекта за десять минут до его рассмотрения в зале.
Подготовленный правительством республики новый законопроект о мобилизации внесли в Верховную раду 30 января. Украинские СМИ сообщили, что, согласно этому проекту, военнообязанные должны будут явиться в военкоматы для уточнения учетных данных в течение 60 дней.
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Кроме того, как сообщало украинское Минобороны, проект не предполагает призыва инвалидов и оставляет без изменений право переезжать без разрешения военкомата.
Против документа выступило украинское объединение "Европейская бизнес-ассоциация" и попросило не принимать его в таком виде. Глава партии "Батькивщина
" Юлия Тимошенко
заявила, что новый законопроект о мобилизации неприемлем, его принятие будет преступлением против страны.
На Украине с 24 февраля 2022 года ввели режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский
подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд из республики мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Издание The New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ
.
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