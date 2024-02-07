https://ria.ru/20240207/mobilizatsiya-1925933489.html

Рада приняла проект об ужесточении мобилизации в первом чтении

Рада приняла проект об ужесточении мобилизации в первом чтении - РИА Новости, 07.02.2024

Рада приняла проект об ужесточении мобилизации в первом чтении

Верховная рада Украины приняла в первом чтении скандальный законопроект об ужесточении мобилизации, сообщил депутат Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале. РИА Новости, 07.02.2024

2024-02-07T14:27

2024-02-07T14:27

2024-02-07T17:50

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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Верховная рада Украины приняла в первом чтении скандальный законопроект об ужесточении мобилизации, сообщил депутат Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале."Рада приняла за основу правительственный законопроект о мобилизации. За — 243", — написал депутат.По его словам, еще предстоит второе чтение, в документ будут вносить правки.Гончаренко заявил, что сам он голосовал против.Как пишет украинское издание "Страна.ua", согласно законопроекту:Как сообщила депутат Ирина Геращенко, во время голосования отсутствовал главком ВСУ Валерий Залужный, о возможной скорой отставке которого пишут СМИ."Правительственный законопроект представлял министр обороны (Рустем. — Прим. ред.) Умеров. Главнокомандующего Залужного в зале не было, хотя офис Владимира Зеленского хотел именно на него перевести презентацию проекта", — написала она в Telegram.Геращенко подчеркнула, что правительственный законопроект имеет коррупционные риски и не соответствует конституции. Несмотря на возражения ее партии, документ рассматривали по сокращенной процедуре, то есть "без вопросов, без ответов, без дискуссии". По ее словам, парламентский комитет по нацбезопасности поддержал решение о поддержке правительственного законопроекта за десять минут до его рассмотрения в зале.Подготовленный правительством республики новый законопроект о мобилизации внесли в Верховную раду 30 января. Украинские СМИ сообщили, что, согласно этому проекту, военнообязанные должны будут явиться в военкоматы для уточнения учетных данных в течение 60 дней. Кроме того, как сообщало украинское Минобороны, проект не предполагает призыва инвалидов и оставляет без изменений право переезжать без разрешения военкомата.Против документа выступило украинское объединение "Европейская бизнес-ассоциация" и попросило не принимать его в таком виде. Глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что новый законопроект о мобилизации неприемлем, его принятие будет преступлением против страны.На Украине с 24 февраля 2022 года ввели режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд из республики мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Издание The New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.

https://ria.ru/20240205/mobilizatsiya-1925528321.html

https://ria.ru/20240207/ukraina-1925922801.html

https://ria.ru/20240105/uklonist-1919769184.html

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

украина, в мире