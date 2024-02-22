https://ria.ru/20240222/murashko-1928950891.html
Мурашко поручил регионам усилить контроль за работой служб скорой помощи
Мурашко поручил регионам усилить контроль за работой служб скорой помощи - РИА Новости, 22.02.2024
Мурашко поручил регионам усилить контроль за работой служб скорой помощи
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко перед праздниками поручил регионам усилить контроль за работой служб, участвующих в оказании скорой и неотложной... РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T12:40
2024-02-22T12:40
2024-02-22T12:40
россия
здоровье - общество
михаил мурашко
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко перед праздниками поручил регионам усилить контроль за работой служб, участвующих в оказании скорой и неотложной медпомощи, сообщила пресс-служба Минздрава РФ. "Глава Минздрава поручил регионам усилить контроль за работой служб, участвующих в оказании скорой и неотложной медицинской помощи населению, обеспечить укомплектованность выездных бригад", - говорится в сообщении. Мурашко в четверг провел заседание оперативного штаба Минздрава России, на котором подчеркнул, что медицинская служба по всей стране должна работать в праздничные дни в усиленном режиме. Экстренная и плановая медицинская помощь должны быть в полной мере доступны для граждан, уточнил он. Министр добавил, что поликлинические подразделения должны работать по графику, в том числе в субботу – 24 февраля. Важно также обеспечить бесперебойное лекарственное обеспечение – пациенты должны получать все назначенные лекарства в срок, отметил Мурашко.
https://ria.ru/20240205/murashko-1925343715.html
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россия, здоровье - общество, михаил мурашко
Россия, Здоровье - Общество, Михаил Мурашко
Мурашко поручил регионам усилить контроль за работой служб скорой помощи
Мурашко поручил регионам усилить контроль за работой скорой помощи в праздники
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко перед праздниками поручил регионам усилить контроль за работой служб, участвующих в оказании скорой и неотложной медпомощи, сообщила пресс-служба Минздрава РФ.
"Глава Минздрава поручил регионам усилить контроль за работой служб, участвующих в оказании скорой и неотложной медицинской помощи населению, обеспечить укомплектованность выездных бригад", - говорится в сообщении.
Мурашко в четверг провел заседание оперативного штаба Минздрава России, на котором подчеркнул, что медицинская служба по всей стране должна работать в праздничные дни в усиленном режиме. Экстренная и плановая медицинская помощь должны быть в полной мере доступны для граждан, уточнил он.
Министр добавил, что поликлинические подразделения должны работать по графику, в том числе в субботу – 24 февраля. Важно также обеспечить бесперебойное лекарственное обеспечение – пациенты должны получать все назначенные лекарства в срок, отметил Мурашко.
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