https://ria.ru/20240222/malchik-1928953526.html

Власти рассказали о мальчике, умершем на тренировке в Приморье

Власти рассказали о мальчике, умершем на тренировке в Приморье - РИА Новости, 22.02.2024

Власти рассказали о мальчике, умершем на тренировке в Приморье

Врачи установили, что у 6-летнего мальчика, умершего на тренировке по рукопашному бою в Приморье, было сердечное заболевание, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 22.02.2024

2024-02-22T12:44

2024-02-22T12:44

2024-02-22T12:44

происшествия

здоровье - общество

приморский край

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ВЛАДИВОСТОК, 22 фев - РИА Новости. Врачи установили, что у 6-летнего мальчика, умершего на тренировке по рукопашному бою в Приморье, было сердечное заболевание, сообщил РИА Новости представитель краевого минздрава. Накануне вечером, по данным прокуратуры Приморья, в поселке Тавричанка шестилетний мальчик во время тренировки по рукопашному бою почувствовал себя плохо. Работникам скорой помощи не удалось его спасти. СК возбудил уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности". В минздраве рассказали РИА Новости, что вызов скорой был оценен как экстренный, бригада прибыла через 23 минуты, что соответствует нормативу. "Гипертрофическая кардиомиопатия, такой предварительный диагноз врачей", - сказал собеседник. Гипертрофическая кардиомиопатия — генетически обусловленное заболевание миокарда, характеризующееся гипертрофией миокарда левого и/или правого желудочка.

https://ria.ru/20240219/rebenok-1928233749.html

приморский край

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, здоровье - общество, приморский край