https://ria.ru/20240222/malchik-1928953526.html
Власти рассказали о мальчике, умершем на тренировке в Приморье
Власти рассказали о мальчике, умершем на тренировке в Приморье - РИА Новости, 22.02.2024
Власти рассказали о мальчике, умершем на тренировке в Приморье
Врачи установили, что у 6-летнего мальчика, умершего на тренировке по рукопашному бою в Приморье, было сердечное заболевание, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T12:44
2024-02-22T12:44
2024-02-22T12:44
происшествия
здоровье - общество
приморский край
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ВЛАДИВОСТОК, 22 фев - РИА Новости. Врачи установили, что у 6-летнего мальчика, умершего на тренировке по рукопашному бою в Приморье, было сердечное заболевание, сообщил РИА Новости представитель краевого минздрава. Накануне вечером, по данным прокуратуры Приморья, в поселке Тавричанка шестилетний мальчик во время тренировки по рукопашному бою почувствовал себя плохо. Работникам скорой помощи не удалось его спасти. СК возбудил уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности". В минздраве рассказали РИА Новости, что вызов скорой был оценен как экстренный, бригада прибыла через 23 минуты, что соответствует нормативу. "Гипертрофическая кардиомиопатия, такой предварительный диагноз врачей", - сказал собеседник. Гипертрофическая кардиомиопатия — генетически обусловленное заболевание миокарда, характеризующееся гипертрофией миокарда левого и/или правого желудочка.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, здоровье - общество, приморский край
Происшествия, Здоровье - Общество, Приморский край
Власти рассказали о мальчике, умершем на тренировке в Приморье
У 6-летнего мальчика, умершего на тренировке в Приморье, было заболевание сердца
ВЛАДИВОСТОК, 22 фев - РИА Новости. Врачи установили, что у 6-летнего мальчика, умершего на тренировке по рукопашному бою в Приморье, было сердечное заболевание, сообщил РИА Новости представитель краевого минздрава.
Накануне вечером, по данным прокуратуры Приморья, в поселке Тавричанка шестилетний мальчик во время тренировки по рукопашному бою почувствовал себя плохо. Работникам скорой помощи не удалось его спасти. СК возбудил уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности". В минздраве рассказали РИА Новости, что вызов скорой был оценен как экстренный, бригада прибыла через 23 минуты, что соответствует нормативу.
"Гипертрофическая кардиомиопатия, такой предварительный диагноз врачей", - сказал собеседник.
Гипертрофическая кардиомиопатия — генетически обусловленное заболевание миокарда, характеризующееся гипертрофией миокарда левого и/или правого желудочка.
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