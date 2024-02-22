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Власти рассказали о мальчике, умершем на тренировке в Приморье - РИА Новости, 22.02.2024
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12:44 22.02.2024
https://ria.ru/20240222/malchik-1928953526.html
Власти рассказали о мальчике, умершем на тренировке в Приморье
Власти рассказали о мальчике, умершем на тренировке в Приморье - РИА Новости, 22.02.2024
Власти рассказали о мальчике, умершем на тренировке в Приморье
Врачи установили, что у 6-летнего мальчика, умершего на тренировке по рукопашному бою в Приморье, было сердечное заболевание, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T12:44
2024-02-22T12:44
происшествия
здоровье - общество
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ВЛАДИВОСТОК, 22 фев - РИА Новости. Врачи установили, что у 6-летнего мальчика, умершего на тренировке по рукопашному бою в Приморье, было сердечное заболевание, сообщил РИА Новости представитель краевого минздрава. Накануне вечером, по данным прокуратуры Приморья, в поселке Тавричанка шестилетний мальчик во время тренировки по рукопашному бою почувствовал себя плохо. Работникам скорой помощи не удалось его спасти. СК возбудил уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности". В минздраве рассказали РИА Новости, что вызов скорой был оценен как экстренный, бригада прибыла через 23 минуты, что соответствует нормативу. "Гипертрофическая кардиомиопатия, такой предварительный диагноз врачей", - сказал собеседник. Гипертрофическая кардиомиопатия — генетически обусловленное заболевание миокарда, характеризующееся гипертрофией миокарда левого и/или правого желудочка.
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происшествия, здоровье - общество, приморский край
Происшествия, Здоровье - Общество, Приморский край
Власти рассказали о мальчике, умершем на тренировке в Приморье

У 6-летнего мальчика, умершего на тренировке в Приморье, было заболевание сердца

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 22 фев - РИА Новости. Врачи установили, что у 6-летнего мальчика, умершего на тренировке по рукопашному бою в Приморье, было сердечное заболевание, сообщил РИА Новости представитель краевого минздрава.
Накануне вечером, по данным прокуратуры Приморья, в поселке Тавричанка шестилетний мальчик во время тренировки по рукопашному бою почувствовал себя плохо. Работникам скорой помощи не удалось его спасти. СК возбудил уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности". В минздраве рассказали РИА Новости, что вызов скорой был оценен как экстренный, бригада прибыла через 23 минуты, что соответствует нормативу.
"Гипертрофическая кардиомиопатия, такой предварительный диагноз врачей", - сказал собеседник.
Гипертрофическая кардиомиопатия — генетически обусловленное заболевание миокарда, характеризующееся гипертрофией миокарда левого и/или правого желудочка.
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ПроисшествияЗдоровье - ОбществоПриморский край
 
 
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