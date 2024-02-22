https://ria.ru/20240222/gripp-1928872277.html
Попова сообщила о стабилизации эпидситуации по гриппу и ОРВИ
Попова сообщила о стабилизации эпидситуации по гриппу и ОРВИ - РИА Новости, 22.02.2024
Попова сообщила о стабилизации эпидситуации по гриппу и ОРВИ
Эпидситуация по гриппу, ОРВИ и коронавирусу в России стабилизировалась, хотя цифры заболеваемости еще достаточно высокие, поэтому следует заботиться о своем... РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T04:11
2024-02-22T04:11
2024-02-22T04:11
здоровье - общество
общество
россия
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Эпидситуация по гриппу, ОРВИ и коронавирусу в России стабилизировалась, хотя цифры заболеваемости еще достаточно высокие, поэтому следует заботиться о своем здоровье и соблюдать меры профилактики, заявила РИА Новости глава Роспотребнадзора Анна Попова. "Ситуация стабилизировалась, хотя заболеваемость держится на высоких цифрах. Нужно помнить о рисках, связанных с любой вирусной инфекцией", - сказала Попова. Она уточнила, что необходимо заботиться о своём здоровье, поэтому в местах большого скопления людей лучше надевать маску. Особенно внимательно следует относиться к здоровью детей и людей старшего возраста, для них лучше ограничить большое количество необоснованных контактов, отметила Попова. Кроме того, по ее словам, необходимо держать в чистоте руки, лицо и все предметы вокруг себя.
https://ria.ru/20240219/vladimir-1928295088.html
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здоровье - общество, общество, россия, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Здоровье - Общество, Общество, Россия, Анна Попова, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Попова сообщила о стабилизации эпидситуации по гриппу и ОРВИ
Глава Роспотребнадзора Попова: эпидситуация по гриппу и ОРВИ стабилизировалась
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Эпидситуация по гриппу, ОРВИ и коронавирусу в России стабилизировалась, хотя цифры заболеваемости еще достаточно высокие, поэтому следует заботиться о своем здоровье и соблюдать меры профилактики, заявила РИА Новости глава Роспотребнадзора Анна Попова.
«
"Ситуация стабилизировалась, хотя заболеваемость держится на высоких цифрах. Нужно помнить о рисках, связанных с любой вирусной инфекцией", - сказала Попова.
Она уточнила, что необходимо заботиться о своём здоровье, поэтому в местах большого скопления людей лучше надевать маску. Особенно внимательно следует относиться к здоровью детей и людей старшего возраста, для них лучше ограничить большое количество необоснованных контактов, отметила Попова.
Кроме того, по ее словам, необходимо держать в чистоте руки, лицо и все предметы вокруг себя.
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