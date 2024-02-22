https://ria.ru/20240222/golikova-1928934388.html

Голикова заявила об увеличении числа граждан, получающих социальные услуги

Голикова заявила об увеличении числа граждан, получающих социальные услуги - РИА Новости, 22.02.2024

Голикова заявила об увеличении числа граждан, получающих социальные услуги

Социальные услуги сегодня получают 8,4 миллиона человек в России, это количество увеличилось на пять миллионов с 2018 года, сообщила вице-премьер РФ Татьяна... РИА Новости, 22.02.2024

2024-02-22T11:52

2024-02-22T11:52

2024-02-22T11:52

здоровье - общество

россия

татьяна голикова

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Социальные услуги сегодня получают 8,4 миллиона человек в России, это количество увеличилось на пять миллионов с 2018 года, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. "Охват граждан социальными услугами ежегодно увеличивается. Если в 2018 году у нас социальными услугами было охвачено 3,4 миллиона наших граждан, то сейчас это уже 8,4 миллиона человек. Это во многом удалось реализовать как раз за счет программы активного долголетия", - сказала Голикова во время пленарной сессии "Ключевые результаты и достижения социальной политики по активному долголетию". Она объяснила, что приоритетным направлением долговременного ухода является уход на дому в привычной для человека обстановке при частичном сохранении поддержки родственников. В соответствии с индивидуальной нуждаемостью людям предоставляется социальный пакет от 14 до 28 часов ухода в неделю, в него входит 50 различных социальных услуг. Помощь оказывают специально обученные помощники. "До осени прошлого года в пилот входило 34 региона страны, а с сентября 2023 года по поручению главы государства из обычного пилотного проекта он превратился в проект, который охватывает все регионы нашей страны", - подчеркнула вице-премьер. По ее данным, в прошлом году долговременным уходом были охвачены 171,2 тысяч граждан, из них в сельской местности – 41,6 тысяч человек. Это около 10% нуждающихся в уходе россиян.

https://ria.ru/20221219/posobie-1839666090.html

https://ria.ru/20221008/sotsobsluzhivanie-1822425361.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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здоровье - общество, россия, татьяна голикова