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Голикова заявила об увеличении числа граждан, получающих социальные услуги - РИА Новости, 22.02.2024
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11:52 22.02.2024
https://ria.ru/20240222/golikova-1928934388.html
Голикова заявила об увеличении числа граждан, получающих социальные услуги
Голикова заявила об увеличении числа граждан, получающих социальные услуги - РИА Новости, 22.02.2024
Голикова заявила об увеличении числа граждан, получающих социальные услуги
Социальные услуги сегодня получают 8,4 миллиона человек в России, это количество увеличилось на пять миллионов с 2018 года, сообщила вице-премьер РФ Татьяна... РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T11:52
2024-02-22T11:52
здоровье - общество
россия
татьяна голикова
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Социальные услуги сегодня получают 8,4 миллиона человек в России, это количество увеличилось на пять миллионов с 2018 года, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. "Охват граждан социальными услугами ежегодно увеличивается. Если в 2018 году у нас социальными услугами было охвачено 3,4 миллиона наших граждан, то сейчас это уже 8,4 миллиона человек. Это во многом удалось реализовать как раз за счет программы активного долголетия", - сказала Голикова во время пленарной сессии "Ключевые результаты и достижения социальной политики по активному долголетию". Она объяснила, что приоритетным направлением долговременного ухода является уход на дому в привычной для человека обстановке при частичном сохранении поддержки родственников. В соответствии с индивидуальной нуждаемостью людям предоставляется социальный пакет от 14 до 28 часов ухода в неделю, в него входит 50 различных социальных услуг. Помощь оказывают специально обученные помощники. "До осени прошлого года в пилот входило 34 региона страны, а с сентября 2023 года по поручению главы государства из обычного пилотного проекта он превратился в проект, который охватывает все регионы нашей страны", - подчеркнула вице-премьер. По ее данным, в прошлом году долговременным уходом были охвачены 171,2 тысяч граждан, из них в сельской местности – 41,6 тысяч человек. Это около 10% нуждающихся в уходе россиян.
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здоровье - общество, россия, татьяна голикова
Здоровье - Общество, Россия, Татьяна Голикова
Голикова заявила об увеличении числа граждан, получающих социальные услуги

Голикова: 8,4 миллиона человек получают социальные услуги в России

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова. Архивное фото
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Социальные услуги сегодня получают 8,4 миллиона человек в России, это количество увеличилось на пять миллионов с 2018 года, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"Охват граждан социальными услугами ежегодно увеличивается. Если в 2018 году у нас социальными услугами было охвачено 3,4 миллиона наших граждан, то сейчас это уже 8,4 миллиона человек. Это во многом удалось реализовать как раз за счет программы активного долголетия", - сказала Голикова во время пленарной сессии "Ключевые результаты и достижения социальной политики по активному долголетию".
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Она объяснила, что приоритетным направлением долговременного ухода является уход на дому в привычной для человека обстановке при частичном сохранении поддержки родственников. В соответствии с индивидуальной нуждаемостью людям предоставляется социальный пакет от 14 до 28 часов ухода в неделю, в него входит 50 различных социальных услуг. Помощь оказывают специально обученные помощники.
"До осени прошлого года в пилот входило 34 региона страны, а с сентября 2023 года по поручению главы государства из обычного пилотного проекта он превратился в проект, который охватывает все регионы нашей страны", - подчеркнула вице-премьер.
По ее данным, в прошлом году долговременным уходом были охвачены 171,2 тысяч граждан, из них в сельской местности – 41,6 тысяч человек. Это около 10% нуждающихся в уходе россиян.
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