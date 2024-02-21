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Прием заявок от экспортеров на поддержку логистики АПК начнется 5 марта - РИА Новости, 21.02.2024
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19:29 21.02.2024 (обновлено: 20:30 21.02.2024)
https://ria.ru/20240221/zayavki-1928832326.html
Прием заявок от экспортеров на поддержку логистики АПК начнется 5 марта
Прием заявок от экспортеров на поддержку логистики АПК начнется 5 марта - РИА Новости, 21.02.2024
Прием заявок от экспортеров на поддержку логистики АПК начнется 5 марта
Прием заявок российских экспортеров на участие в отборе по предоставлению поддержки на транспортировку продукции АПК начнется 5 марта 2024 года в 9.00 мск,... РИА Новости, 21.02.2024
2024-02-21T19:29
2024-02-21T20:30
российский экспортный центр (рэц)
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
экономика
россия
вэб.рф (вэб)
логистика
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Прием заявок российских экспортеров на участие в отборе по предоставлению поддержки на транспортировку продукции АПК начнется 5 марта 2024 года в 9.00 мск, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ)."Соответствующее объявление об отборе размещено на портале предоставления мер финансовой государственной поддержки. Заявки принимаются на цифровой платформе "Мой экспорт", - говорится в сообщении.Там уточняется, что производители и поставщики сельхозтоваров смогут компенсировать от 25% до 100% расходов на транспортировку продукции АПК, поставки которой проводились в III и IV кварталах 2023 года, а также в I и II кварталах 2024 года.Прием заявок продлится до 23.59 мск 1 ноября 2024 года."С 2021 года компенсация затрат на поставку продукции агропромышленного комплекса стала возможной через специальный сервис на платформе "Мой экспорт. Это решение позволило значительно сократить сроки рассмотрения заявок и объем требуемых документов. За это время государственной поддержкой воспользовался 1181 экспортер сельскохозяйственной продукции, а сумма выделенных им средств превысила 22,5 млрд рублей. Уверен, что эта кампания будет столь же успешной, как и предыдущие, и российские предприниматели, пользуясь поддержкой со стороны государства, продолжат развивать новые маршруты поставок, адаптировать свои логистические схемы для достижения своих бизнес-целей и налаживать связи с новыми партнерами на рынках дружественных стран", - уточнил вице-президент РЭЦ Алексей Солодов.Компания подает заявку на участие в отборе в своем личном кабинете на платформе "Мой экспорт". Для регистрации на платформе потребуется квалифицированная электронная подпись.После направления заявки экспортером сервис автоматически направляет запросы в профильные ведомства для подтверждения соответствия компании требованиям к участникам отбора. После проверки данных экспортера РЭЦ проводит экспертизу заявки, формирует заключение о предоставлении господдержки и направляет его в Минсельхоз России для принятия окончательного решения.Более подробную информацию о проведении отбора представят на вебинаре 1 марта 2024 в 10.00 мск. Подключиться можно на сайте РЭЦ.
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российский экспортный центр (рэц), министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), экономика, россия, вэб.рф (вэб), логистика
Российский экспортный центр (РЭЦ), Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), Экономика, Россия, ВЭБ.РФ (ВЭБ), Логистика

Прием заявок от экспортеров на поддержку логистики АПК начнется 5 марта

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкОфис АО "Российский экспортный центр" в Москве
Офис АО Российский экспортный центр в Москве - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Прием заявок российских экспортеров на участие в отборе по предоставлению поддержки на транспортировку продукции АПК начнется 5 марта 2024 года в 9.00 мск, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ).
"Соответствующее объявление об отборе размещено на портале предоставления мер финансовой государственной поддержки. Заявки принимаются на цифровой платформе "Мой экспорт", - говорится в сообщении.
Там уточняется, что производители и поставщики сельхозтоваров смогут компенсировать от 25% до 100% расходов на транспортировку продукции АПК, поставки которой проводились в III и IV кварталах 2023 года, а также в I и II кварталах 2024 года.
Прием заявок продлится до 23.59 мск 1 ноября 2024 года.
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"С 2021 года компенсация затрат на поставку продукции агропромышленного комплекса стала возможной через специальный сервис на платформе "Мой экспорт. Это решение позволило значительно сократить сроки рассмотрения заявок и объем требуемых документов. За это время государственной поддержкой воспользовался 1181 экспортер сельскохозяйственной продукции, а сумма выделенных им средств превысила 22,5 млрд рублей. Уверен, что эта кампания будет столь же успешной, как и предыдущие, и российские предприниматели, пользуясь поддержкой со стороны государства, продолжат развивать новые маршруты поставок, адаптировать свои логистические схемы для достижения своих бизнес-целей и налаживать связи с новыми партнерами на рынках дружественных стран", - уточнил вице-президент РЭЦ Алексей Солодов.
Компания подает заявку на участие в отборе в своем личном кабинете на платформе "Мой экспорт". Для регистрации на платформе потребуется квалифицированная электронная подпись.
После направления заявки экспортером сервис автоматически направляет запросы в профильные ведомства для подтверждения соответствия компании требованиям к участникам отбора. После проверки данных экспортера РЭЦ проводит экспертизу заявки, формирует заключение о предоставлении господдержки и направляет его в Минсельхоз России для принятия окончательного решения.
Более подробную информацию о проведении отбора представят на вебинаре 1 марта 2024 в 10.00 мск. Подключиться можно на сайте РЭЦ.
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Российский экспортный центр (РЭЦ)Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)ЭкономикаРоссияВЭБ.РФ (ВЭБ)Логистика
 
 
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