https://ria.ru/20240221/zayavki-1928832326.html

Прием заявок от экспортеров на поддержку логистики АПК начнется 5 марта

Прием заявок от экспортеров на поддержку логистики АПК начнется 5 марта - РИА Новости, 21.02.2024

Прием заявок от экспортеров на поддержку логистики АПК начнется 5 марта

Прием заявок российских экспортеров на участие в отборе по предоставлению поддержки на транспортировку продукции АПК начнется 5 марта 2024 года в 9.00 мск,... РИА Новости, 21.02.2024

2024-02-21T19:29

2024-02-21T19:29

2024-02-21T20:30

российский экспортный центр (рэц)

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

экономика

россия

вэб.рф (вэб)

логистика

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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Прием заявок российских экспортеров на участие в отборе по предоставлению поддержки на транспортировку продукции АПК начнется 5 марта 2024 года в 9.00 мск, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ)."Соответствующее объявление об отборе размещено на портале предоставления мер финансовой государственной поддержки. Заявки принимаются на цифровой платформе "Мой экспорт", - говорится в сообщении.Там уточняется, что производители и поставщики сельхозтоваров смогут компенсировать от 25% до 100% расходов на транспортировку продукции АПК, поставки которой проводились в III и IV кварталах 2023 года, а также в I и II кварталах 2024 года.Прием заявок продлится до 23.59 мск 1 ноября 2024 года."С 2021 года компенсация затрат на поставку продукции агропромышленного комплекса стала возможной через специальный сервис на платформе "Мой экспорт. Это решение позволило значительно сократить сроки рассмотрения заявок и объем требуемых документов. За это время государственной поддержкой воспользовался 1181 экспортер сельскохозяйственной продукции, а сумма выделенных им средств превысила 22,5 млрд рублей. Уверен, что эта кампания будет столь же успешной, как и предыдущие, и российские предприниматели, пользуясь поддержкой со стороны государства, продолжат развивать новые маршруты поставок, адаптировать свои логистические схемы для достижения своих бизнес-целей и налаживать связи с новыми партнерами на рынках дружественных стран", - уточнил вице-президент РЭЦ Алексей Солодов.Компания подает заявку на участие в отборе в своем личном кабинете на платформе "Мой экспорт". Для регистрации на платформе потребуется квалифицированная электронная подпись.После направления заявки экспортером сервис автоматически направляет запросы в профильные ведомства для подтверждения соответствия компании требованиям к участникам отбора. После проверки данных экспортера РЭЦ проводит экспертизу заявки, формирует заключение о предоставлении господдержки и направляет его в Минсельхоз России для принятия окончательного решения.Более подробную информацию о проведении отбора представят на вебинаре 1 марта 2024 в 10.00 мск. Подключиться можно на сайте РЭЦ.

https://ria.ru/20240209/rets-1926381208.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

российский экспортный центр (рэц), министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), экономика, россия, вэб.рф (вэб), логистика