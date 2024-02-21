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Ленинградская область примет участие в "Славянском базаре" в Витебске - РИА Новости, 21.02.2024
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Ленинградская область
 
16:15 21.02.2024
https://ria.ru/20240221/vitebsk-1928769174.html
Ленинградская область примет участие в "Славянском базаре" в Витебске
Ленинградская область примет участие в "Славянском базаре" в Витебске - РИА Новости, 21.02.2024
Ленинградская область примет участие в "Славянском базаре" в Витебске
Муниципалитеты Ленинградской области примут участие в "Славянском базаре" в Витебске, договоренность об этом была достигнута на встрече губернатора региона... РИА Новости, 21.02.2024
2024-02-21T16:15
2024-02-21T16:15
ленинградская область
ленинградская область
витебск
белоруссия
александр дрозденко
дмитрий мезенцев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 фев - РИА Новости. Муниципалитеты Ленинградской области примут участие в "Славянском базаре" в Витебске, договоренность об этом была достигнута на встрече губернатора региона Александра Дрозденко и госсекретаря Союзного государства России и Белоруссии Дмитрия Мезенцева, сообщает пресс-служба областного правительства. "Среди ближайших встреч - участие муниципалитетов Ленинградской области с культурным обменом в фестивале "Славянский базар", где регион покажет свои народные промыслы и традиции, творческие коллективы", - сообщает пресс-служба. Еще одна тема встречи - развитие транспортной инфраструктуры, в частности, железнодорожного сообщения, выход белорусских грузов в порты Ленобласти. "Также было принято решение о принятии участия нашей делегации в Форуме регионов Белоруссии и России, который пройдет в Витебске, Полоцке и Новополоцке. Его тема "Наука – будущее Союзного государства", а нам здесь есть что представить, мы заинтересованы в развитии наукоёмких совместных производств", - сообщает Александр Дрозденко. Дмитрий Мезенцев подчеркнул, что достаточно часто обсуждает с губернатором Ленинградской области практику российско-белорусских отношений. По его словам, важно, что правительством Ленинградской области подписан такой документ, как соглашение о сотрудничестве с правительством Республики Беларусь в торгово-экономической, научно-технической и социально-культурной сферах. Госсекретарь Союзного государства подчеркнул, что в Белоруссии всегда ждут и губернатора Ленинградской области, и делегации региона.
https://ria.ru/20230705/konfety-1882336570.html
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ленинградская область, витебск, белоруссия, александр дрозденко, дмитрий мезенцев
Ленинградская область , Ленинградская область, Витебск, Белоруссия, Александр Дрозденко, Дмитрий Мезенцев

Ленинградская область примет участие в "Славянском базаре" в Витебске

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкВыступление артистов на фестивале "Славянский базар" в Витебске
Выступление артистов на фестивале Славянский базар в Витебске - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Выступление артистов на фестивале "Славянский базар" в Витебске. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 фев - РИА Новости. Муниципалитеты Ленинградской области примут участие в "Славянском базаре" в Витебске, договоренность об этом была достигнута на встрече губернатора региона Александра Дрозденко и госсекретаря Союзного государства России и Белоруссии Дмитрия Мезенцева, сообщает пресс-служба областного правительства.
"Среди ближайших встреч - участие муниципалитетов Ленинградской области с культурным обменом в фестивале "Славянский базар", где регион покажет свои народные промыслы и традиции, творческие коллективы", - сообщает пресс-служба.
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Еще одна тема встречи - развитие транспортной инфраструктуры, в частности, железнодорожного сообщения, выход белорусских грузов в порты Ленобласти.
"Также было принято решение о принятии участия нашей делегации в Форуме регионов Белоруссии и России, который пройдет в Витебске, Полоцке и Новополоцке. Его тема "Наука – будущее Союзного государства", а нам здесь есть что представить, мы заинтересованы в развитии наукоёмких совместных производств", - сообщает Александр Дрозденко.
Дмитрий Мезенцев подчеркнул, что достаточно часто обсуждает с губернатором Ленинградской области практику российско-белорусских отношений. По его словам, важно, что правительством Ленинградской области подписан такой документ, как соглашение о сотрудничестве с правительством Республики Беларусь в торгово-экономической, научно-технической и социально-культурной сферах.
Госсекретарь Союзного государства подчеркнул, что в Белоруссии всегда ждут и губернатора Ленинградской области, и делегации региона.
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Ленинградская областьЛенинградская областьВитебскБелоруссияАлександр ДрозденкоДмитрий Мезенцев
 
 
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