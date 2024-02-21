https://ria.ru/20240221/vitebsk-1928769174.html

Ленинградская область примет участие в "Славянском базаре" в Витебске

Ленинградская область примет участие в "Славянском базаре" в Витебске - РИА Новости, 21.02.2024

Ленинградская область примет участие в "Славянском базаре" в Витебске

Муниципалитеты Ленинградской области примут участие в "Славянском базаре" в Витебске, договоренность об этом была достигнута на встрече губернатора региона... РИА Новости, 21.02.2024

2024-02-21T16:15

2024-02-21T16:15

2024-02-21T16:15

ленинградская область

ленинградская область

витебск

белоруссия

александр дрозденко

дмитрий мезенцев

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 фев - РИА Новости. Муниципалитеты Ленинградской области примут участие в "Славянском базаре" в Витебске, договоренность об этом была достигнута на встрече губернатора региона Александра Дрозденко и госсекретаря Союзного государства России и Белоруссии Дмитрия Мезенцева, сообщает пресс-служба областного правительства. "Среди ближайших встреч - участие муниципалитетов Ленинградской области с культурным обменом в фестивале "Славянский базар", где регион покажет свои народные промыслы и традиции, творческие коллективы", - сообщает пресс-служба. Еще одна тема встречи - развитие транспортной инфраструктуры, в частности, железнодорожного сообщения, выход белорусских грузов в порты Ленобласти. "Также было принято решение о принятии участия нашей делегации в Форуме регионов Белоруссии и России, который пройдет в Витебске, Полоцке и Новополоцке. Его тема "Наука – будущее Союзного государства", а нам здесь есть что представить, мы заинтересованы в развитии наукоёмких совместных производств", - сообщает Александр Дрозденко. Дмитрий Мезенцев подчеркнул, что достаточно часто обсуждает с губернатором Ленинградской области практику российско-белорусских отношений. По его словам, важно, что правительством Ленинградской области подписан такой документ, как соглашение о сотрудничестве с правительством Республики Беларусь в торгово-экономической, научно-технической и социально-культурной сферах. Госсекретарь Союзного государства подчеркнул, что в Белоруссии всегда ждут и губернатора Ленинградской области, и делегации региона.

https://ria.ru/20230705/konfety-1882336570.html

https://ria.ru/20231222/kachestvo-1917577491.html

ленинградская область

витебск

белоруссия

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ленинградская область, витебск, белоруссия, александр дрозденко, дмитрий мезенцев