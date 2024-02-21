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Онищенко заявил, что вирус аляскапокс требует наблюдения
Онищенко заявил, что вирус аляскапокс требует наблюдения - РИА Новости, 21.02.2024
Онищенко заявил, что вирус аляскапокс требует наблюдения
Вирус аляскапокс "близкий родственник" человеческой оспы, которая была ликвидирована, он требует наблюдения, чтобы не было его распространения, заявил РИА... РИА Новости, 21.02.2024
2024-02-21T05:22
2024-02-21T05:22
2024-02-21T05:22
аляска
сша
геннадий онищенко
российская академия наук
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Вирус аляскапокс "близкий родственник" человеческой оспы, которая была ликвидирована, он требует наблюдения, чтобы не было его распространения, заявил РИА Новости академик РАН, заместитель президента РАО Геннадий Онищенко. По данным департамента здравоохранения штата Аляска, на полуострове Кенай США от вируса аляскапокс умер пожилой мужчина. По одной из версий, источником заражения могла быть кошка, проживавшая вместе с ним, у мужчины был ослаблен иммунитет из-за лечения онкологии, уточняли в Роспотребнадзоре. "Это ортопоксвирус, он близкий родственник, так скажем, другого ортопоксвируса, который назывался человеческая оспа, которую мы ликвидировали в 80-м году. Когда мы ее ликвидировали, сразу встал вопрос о том, чтобы вести более пристальное наблюдение за ортопоксвирусами", - сказал Онищенко. Он отметил, что в 2015 году вирус аляскапокс был выявлен у пяти человек, которые выздоровели, а недавний случай закончился смертью пациента. Это говорит о том, что вирус способен преодолевать межвидовой барьер между человеком и дикой природой, поэтому, чтобы не было распространения данной болезни, за аляскапоксом нужно наблюдать, пояснил Онищенко.
https://ria.ru/20240212/virus-1926799893.html
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аляска, сша, геннадий онищенко, российская академия наук, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, общество
Аляска, США, Геннадий Онищенко, Российская академия наук, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Здоровье - Общество, Общество
Онищенко заявил, что вирус аляскапокс требует наблюдения
Онищенко: вирус аляскапокс близок к человеческой оспе, он требует наблюдения
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Вирус аляскапокс "близкий родственник" человеческой оспы, которая была ликвидирована, он требует наблюдения, чтобы не было его распространения, заявил РИА Новости академик РАН, заместитель президента РАО Геннадий Онищенко.
По данным департамента здравоохранения штата Аляска
, на полуострове Кенай США
от вируса аляскапокс умер пожилой мужчина. По одной из версий, источником заражения могла быть кошка, проживавшая вместе с ним, у мужчины был ослаблен иммунитет из-за лечения онкологии, уточняли в Роспотребнадзоре
.
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"Это ортопоксвирус, он близкий родственник, так скажем, другого ортопоксвируса, который назывался человеческая оспа, которую мы ликвидировали в 80-м году. Когда мы ее ликвидировали, сразу встал вопрос о том, чтобы вести более пристальное наблюдение за ортопоксвирусами", - сказал Онищенко.
Он отметил, что в 2015 году вирус аляскапокс был выявлен у пяти человек, которые выздоровели, а недавний случай закончился смертью пациента. Это говорит о том, что вирус способен преодолевать межвидовой барьер между человеком и дикой природой, поэтому, чтобы не было распространения данной болезни, за аляскапоксом нужно наблюдать, пояснил Онищенко.
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