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Россия под руководством Путина достигает заметных успехов, заявил Токаев - РИА Новости, 21.02.2024
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17:43 21.02.2024 (обновлено: 18:07 21.02.2024)
https://ria.ru/20240221/tokaev-1928806165.html
Россия под руководством Путина достигает заметных успехов, заявил Токаев
Россия под руководством Путина достигает заметных успехов, заявил Токаев - РИА Новости, 21.02.2024
Россия под руководством Путина достигает заметных успехов, заявил Токаев
Россия достигает впечатляющих результатов под руководством президента Владимира Путина, заявил глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время переговоров с... РИА Новости, 21.02.2024
2024-02-21T17:43
2024-02-21T18:07
россия
казахстан
касым-жомарт токаев
владимир путин
казань
леонид слуцкий (политик)
совет федерации рф
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АСТАНА, 21 фев — РИА Новости. Россия достигает впечатляющих результатов под руководством президента Владимира Путина, заявил глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время переговоров с российским коллегой в Казани. &quot;Все мы в ожидании президентских выборов, которые состоятся 17 марта в России. Каких-либо сомнений в конечном результате, естественно, нет, потому что Россия под вашим авторитетом и руководством достигает заметных впечатляющих успехов&quot;, — сказал он.Токаев добавил, что Путин своими заявлениями и действиями формирует глобальную повестку дня.Президент Казахстана также отметил, что российская экономика, несмотря на очень сложные условия, достигла больших успехов, а по паритету покупательской способности экономика страны стала первой в Европе. Это естественным образом положительно сказывается на сотрудничестве между Астаной и Москвой, указал он.Кроме того, Токаев поблагодарил Путина за достижение договоренностей о строительстве трех тепло- и двух гидроэлектростанций в республике.Казахстанский лидер прибыл в Казань для участия в церемонии открытия международного мультиспортивного турнира "Игры будущего". На мероприятии также ожидаются главы Белоруссии, Узбекистана, Таджикистана, Киргизии и Республики Сербской.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17-го числа. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
https://ria.ru/20240208/kampaniya-1926183961.html
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россия, казахстан, касым-жомарт токаев, владимир путин, казань, леонид слуцкий (политик), совет федерации рф
Россия, Казахстан, Касым-Жомарт Токаев, Владимир Путин, Казань, Леонид Слуцкий (политик), Совет Федерации РФ
Россия под руководством Путина достигает заметных успехов, заявил Токаев

Токаев считает, что сомнений в конечном результате выборов в России нет

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев во время встречи в Казани
Президент РФ Владимир Путин и президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев во время встречи в Казани - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев во время встречи в Казани
Читать ria.ru в
АСТАНА, 21 фев — РИА Новости. Россия достигает впечатляющих результатов под руководством президента Владимира Путина, заявил глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время переговоров с российским коллегой в Казани.
«

"Все мы в ожидании президентских выборов, которые состоятся 17 марта в России. Каких-либо сомнений в конечном результате, естественно, нет, потому что Россия под вашим авторитетом и руководством достигает заметных впечатляющих успехов", — сказал он.

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Токаев добавил, что Путин своими заявлениями и действиями формирует глобальную повестку дня.
Президент Казахстана также отметил, что российская экономика, несмотря на очень сложные условия, достигла больших успехов, а по паритету покупательской способности экономика страны стала первой в Европе. Это естественным образом положительно сказывается на сотрудничестве между Астаной и Москвой, указал он.
Кроме того, Токаев поблагодарил Путина за достижение договоренностей о строительстве трех тепло- и двух гидроэлектростанций в республике.
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Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17-го числа.
На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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