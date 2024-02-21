https://ria.ru/20240221/tokaev-1928806165.html

Россия под руководством Путина достигает заметных успехов, заявил Токаев

Россия под руководством Путина достигает заметных успехов, заявил Токаев - РИА Новости, 21.02.2024

Россия под руководством Путина достигает заметных успехов, заявил Токаев

Россия достигает впечатляющих результатов под руководством президента Владимира Путина, заявил глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время переговоров с... РИА Новости, 21.02.2024

2024-02-21T17:43

2024-02-21T17:43

2024-02-21T18:07

россия

казахстан

касым-жомарт токаев

владимир путин

казань

леонид слуцкий (политик)

совет федерации рф

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АСТАНА, 21 фев — РИА Новости. Россия достигает впечатляющих результатов под руководством президента Владимира Путина, заявил глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время переговоров с российским коллегой в Казани. "Все мы в ожидании президентских выборов, которые состоятся 17 марта в России. Каких-либо сомнений в конечном результате, естественно, нет, потому что Россия под вашим авторитетом и руководством достигает заметных впечатляющих успехов", — сказал он.Токаев добавил, что Путин своими заявлениями и действиями формирует глобальную повестку дня.Президент Казахстана также отметил, что российская экономика, несмотря на очень сложные условия, достигла больших успехов, а по паритету покупательской способности экономика страны стала первой в Европе. Это естественным образом положительно сказывается на сотрудничестве между Астаной и Москвой, указал он.Кроме того, Токаев поблагодарил Путина за достижение договоренностей о строительстве трех тепло- и двух гидроэлектростанций в республике.Казахстанский лидер прибыл в Казань для участия в церемонии открытия международного мультиспортивного турнира "Игры будущего". На мероприятии также ожидаются главы Белоруссии, Узбекистана, Таджикистана, Киргизии и Республики Сербской.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17-го числа. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://ria.ru/20240208/kampaniya-1926183961.html

https://ria.ru/20240103/rossiya-1919544857.html

https://ria.ru/20240213/putin-1927041371.html

россия

казахстан

казань

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, казахстан, касым-жомарт токаев, владимир путин, казань, леонид слуцкий (политик), совет федерации рф