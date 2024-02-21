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РЖД не рассматривают запуск "Сапсанов" на новых маршрутах
РЖД не рассматривают запуск "Сапсанов" на новых маршрутах - РИА Новости, 21.02.2024
РЖД не рассматривают запуск "Сапсанов" на новых маршрутах
РЖД не рассматривают запуск поездов "Сапсан" на новых маршрутах, сообщил в интервью РИА Новости начальник дирекции скоростного сообщения РЖД Антон Петров. РИА Новости, 21.02.2024
2024-02-21T07:48
2024-02-21T07:48
2024-02-21T09:00
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. РЖД не рассматривают запуск поездов "Сапсан" на новых маршрутах, сообщил в интервью РИА Новости начальник дирекции скоростного сообщения РЖД Антон Петров. "Сапсаны" запущены в России в декабре 2009 года. Они в настоящее время курсируют между Москвой и Санкт-Петербургом. "Нет", - ответил Петров на вопрос, рассматривается ли в настоящее время запуск "Сапсанов" на каких-то новых маршрутах, кроме Москва - Санкт-Петербург. Ранее поезда "Сапсан" курсировали и до Нижнего Новгорода, но были убраны с этого маршрута. Читайте полный текст интервью >>>
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москва, санкт-петербург, россия, ржд, общество
Москва, Санкт-Петербург, Россия, РЖД, Общество
РЖД не рассматривают запуск "Сапсанов" на новых маршрутах
Петров: РЖД не рассматривают запуск поездов "Сапсан" на новых маршрутах