https://ria.ru/20240221/sapsan-1928633176.html

РЖД не рассматривают запуск "Сапсанов" на новых маршрутах

РЖД не рассматривают запуск "Сапсанов" на новых маршрутах - РИА Новости, 21.02.2024

РЖД не рассматривают запуск "Сапсанов" на новых маршрутах

РЖД не рассматривают запуск поездов "Сапсан" на новых маршрутах, сообщил в интервью РИА Новости начальник дирекции скоростного сообщения РЖД Антон Петров. РИА Новости, 21.02.2024

2024-02-21T07:48

2024-02-21T07:48

2024-02-21T09:00

москва

санкт-петербург

россия

ржд

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/05/1569603770_0:35:2614:1505_1920x0_80_0_0_a15f683d97f52e64fe58a94caec72ba2.jpg

МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. РЖД не рассматривают запуск поездов "Сапсан" на новых маршрутах, сообщил в интервью РИА Новости начальник дирекции скоростного сообщения РЖД Антон Петров. "Сапсаны" запущены в России в декабре 2009 года. Они в настоящее время курсируют между Москвой и Санкт-Петербургом. "Нет", - ответил Петров на вопрос, рассматривается ли в настоящее время запуск "Сапсанов" на каких-то новых маршрутах, кроме Москва - Санкт-Петербург. Ранее поезда "Сапсан" курсировали и до Нижнего Новгорода, но были убраны с этого маршрута. Читайте полный текст интервью >>>

https://ria.ru/20240221/sapsan-1928621909.html

https://ria.ru/20240221/sapsan-1928630058.html

москва

санкт-петербург

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, санкт-петербург, россия, ржд, общество