https://ria.ru/20240221/sapsan-1928630058.html
РЖД перешли на российские вина в "Сапсанах"
РЖД перешли на российские вина в "Сапсанах" - РИА Новости, 21.02.2024
РЖД перешли на российские вина в "Сапсанах"
РЖД перешли на российские вина в поездах "Сапсан", которые курсируют между Москвой и Санкт-Петербургом, сообщил в интервью РИА Новости начальник дирекции... РИА Новости, 21.02.2024
2024-02-21T06:47
2024-02-21T06:47
2024-02-21T09:00
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. РЖД перешли на российские вина в поездах "Сапсан", которые курсируют между Москвой и Санкт-Петербургом, сообщил в интервью РИА Новости начальник дирекции скоростного сообщения компании Антон Петров. "Летом 2022 года мы перешли на вина российских производителей. До этого в первом и бизнес-классе были испанские и итальянские вина, сейчас же - только отечественных производителей из разных регионов России", - ответил Петров на вопрос, сколько российских напитков в винной карте "Сапсанов". По словам Петрова, в последнее время появилось много новых и интересных виноделен, поэтому РЖД есть что предложить пассажирам. "Мы в целом сейчас делаем акцент на российских производителей", - отметил глава дирекции. "Сапсаны" запущены в России в декабре 2009 года. Они в настоящее время курсируют между Москвой и Санкт-Петербургом. Читайте полный текст интервью >>>
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москва, санкт-петербург, россия, ржд, экономика
Москва, Санкт-Петербург, Россия, РЖД, Экономика
РЖД перешли на российские вина в "Сапсанах"
РЖД перешли на российские вина в поездах "Сапсан"