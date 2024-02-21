Рейтинг@Mail.ru
РЖД перешли на российские вина в "Сапсанах" - РИА Новости, 21.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:47 21.02.2024 (обновлено: 09:00 21.02.2024)
https://ria.ru/20240221/sapsan-1928630058.html
РЖД перешли на российские вина в "Сапсанах"
РЖД перешли на российские вина в "Сапсанах" - РИА Новости, 21.02.2024
РЖД перешли на российские вина в "Сапсанах"
РЖД перешли на российские вина в поездах "Сапсан", которые курсируют между Москвой и Санкт-Петербургом, сообщил в интервью РИА Новости начальник дирекции... РИА Новости, 21.02.2024
2024-02-21T06:47
2024-02-21T09:00
москва
санкт-петербург
россия
ржд
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0a/1763066914_0:0:2965:1669_1920x0_80_0_0_0195afafb0bb0774f676bc493a48a43f.jpg
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. РЖД перешли на российские вина в поездах "Сапсан", которые курсируют между Москвой и Санкт-Петербургом, сообщил в интервью РИА Новости начальник дирекции скоростного сообщения компании Антон Петров. "Летом 2022 года мы перешли на вина российских производителей. До этого в первом и бизнес-классе были испанские и итальянские вина, сейчас же - только отечественных производителей из разных регионов России", - ответил Петров на вопрос, сколько российских напитков в винной карте "Сапсанов". По словам Петрова, в последнее время появилось много новых и интересных виноделен, поэтому РЖД есть что предложить пассажирам. "Мы в целом сейчас делаем акцент на российских производителей", - отметил глава дирекции. "Сапсаны" запущены в России в декабре 2009 года. Они в настоящее время курсируют между Москвой и Санкт-Петербургом. Читайте полный текст интервью &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20240221/sapsan-1928622454.html
москва
санкт-петербург
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0a/1763066914_338:0:2628:1717_1920x0_80_0_0_50b8f7b57f3515095a31bde2583bdd66.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, санкт-петербург, россия, ржд, экономика
Москва, Санкт-Петербург, Россия, РЖД, Экономика
РЖД перешли на российские вина в "Сапсанах"

РЖД перешли на российские вина в поездах "Сапсан"

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкБокал с игристым вином
Бокал с игристым вином - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Бокал с игристым вином. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. РЖД перешли на российские вина в поездах "Сапсан", которые курсируют между Москвой и Санкт-Петербургом, сообщил в интервью РИА Новости начальник дирекции скоростного сообщения компании Антон Петров.
«
"Летом 2022 года мы перешли на вина российских производителей. До этого в первом и бизнес-классе были испанские и итальянские вина, сейчас же - только отечественных производителей из разных регионов России", - ответил Петров на вопрос, сколько российских напитков в винной карте "Сапсанов".
По словам Петрова, в последнее время появилось много новых и интересных виноделен, поэтому РЖД есть что предложить пассажирам.
"Мы в целом сейчас делаем акцент на российских производителей", - отметил глава дирекции.
"Сапсаны" запущены в России в декабре 2009 года. Они в настоящее время курсируют между Москвой и Санкт-Петербургом.
Читайте полный текст интервью >>>
В вагоне поезда Сапсан - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
РЖД обновят интерьер "Сапсанов"
03:57
 
МоскваСанкт-ПетербургРоссияРЖДЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала