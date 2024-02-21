https://ria.ru/20240221/sapsan-1928630058.html

РЖД перешли на российские вина в "Сапсанах"

РЖД перешли на российские вина в "Сапсанах" - РИА Новости, 21.02.2024

РЖД перешли на российские вина в "Сапсанах"

РЖД перешли на российские вина в поездах "Сапсан", которые курсируют между Москвой и Санкт-Петербургом, сообщил в интервью РИА Новости начальник дирекции... РИА Новости, 21.02.2024

2024-02-21T06:47

2024-02-21T06:47

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. РЖД перешли на российские вина в поездах "Сапсан", которые курсируют между Москвой и Санкт-Петербургом, сообщил в интервью РИА Новости начальник дирекции скоростного сообщения компании Антон Петров. "Летом 2022 года мы перешли на вина российских производителей. До этого в первом и бизнес-классе были испанские и итальянские вина, сейчас же - только отечественных производителей из разных регионов России", - ответил Петров на вопрос, сколько российских напитков в винной карте "Сапсанов". По словам Петрова, в последнее время появилось много новых и интересных виноделен, поэтому РЖД есть что предложить пассажирам. "Мы в целом сейчас делаем акцент на российских производителей", - отметил глава дирекции. "Сапсаны" запущены в России в декабре 2009 года. Они в настоящее время курсируют между Москвой и Санкт-Петербургом. Читайте полный текст интервью >>>

https://ria.ru/20240221/sapsan-1928622454.html

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